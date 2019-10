Velká změna k lepšímu. Google nedovolí nové mobily se starým Androidem

S roztříštěností Androidu se snaží Google bojovat už dlouho, ale zatím to byl vždy boj marný. A byť v posledních letech firma připravila alespoň kroky, které svým způsobem zjednodušují aktualizace chytrých telefonů na novější verzi Androidu, stále je nová verze přijímána poměrně pomalu. Platí to i pro aktuální Android 10, který byl představen na začátku září, ale ve svých útrobách ho má zatím jen minimum smartphonů.

Teď ovšem Google přichází s řešením, které by mělo přijímání nových verzí Androidu výrazně podpořit. Nebude zbytí, protože jinak budou mít výrobci smůlu. Bez nového Androidu jednoduše nebude jejich telefon Googlem certifikován a tudíž vlastně nebude funkční dle představ spotřebitelů. Výrobci by se tím vlastně dostali do stejného stavu, ve kterém se teď (kvůli americkým sankcím) nachází modely Huawei Mate 30.

Řešení je prosté. Google udělí autorizaci k používání sestavy Google Mobile Services jen telefonům, které budou mít Android 10. Toto nařízení se týká všech na trh nově uváděných přístrojů a platí od 31. ledna 2020. Do tohoto termínu tedy ještě mohou výrobci stihnout uvést přístroje se starším Androidem, po něm už budou muset mít veškeré mobilní novinky Android 10.

Pro aktualizace zatím žádný takový termín neplatí a nejspíš ještě nějakou dobu platit nebude. I tak jde však od Googlu o poměrně radikální krok, který se snaží dát firmě nad celým ekosystémem větší kontrolu. A je možné, že časem bude v tomto ohledu Google přitvrzovat: u dalších generací Androidu například může lednový termín povinného nasazení nové verze posunout na dřívější datum nebo může zavést podobnou povinnost třeba i u aktualizací.