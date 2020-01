Nový top samsung bude umět nahrávat video v extrémním rozlišení

Nový Samsung Galaxy S11 má být v mnohém převratný. Jihokorejský výrobce chce za zády nechat stále dokonalejší čínskou konkurenci, a tak mu vlastně nic jiného nezbývá. Mimo již známá fakta o chystané novince se nyní objevily informace o možnostech fotoaparátu.



Ten má být podle serveru SamMobile schopen pořizovat video v extrémním rozlišení 8K. To potvrzuje i podpora takových videí u nového procesoru Exynos 990, který si Samsung navrhuje a vyrábí sám. Chystaný špičkový model by ovšem nebyl prvním telefonem s takovým maximálním rozlišením videonahrávek. Jeden smartphone na trhu to už totiž dokáže. Je jím herní smartphone Nubia Red Magic 3.

Herní smartphone však videa v tak vysokém rozlišení dokáže pořizovat v nízké kvalitě patnáct snímků za sekundu. To chystaný samsung má být schopen pořizovat videa v extrémním rozlišení ve vyšší kvalitě, a to až třicet snímků za sekundu. To vyžaduje opravdu pořádný výpočetní výkon. A také jistě velké úložiště.

Navíc má být fotoaparát Samsungu Galaxy S11 schopen dalších unikátních funkcí. Podle SamMobile má jeho vývoj interní kódové označení Hubble podle vesmírného dalekohledu. A to proto, že bude umět pětinásobný optický zoom s optickou stabilizací. Mimochodem, samotný hlavní fotoaparát má mít obrovské rozlišení 108 megapixelů.

Pro Samsung jsou fotografické schopnosti vrcholného modelu důležité nejen kvůli prodejům. Samsung je důležitým výrobcem komponentů pro smartphony dalších výrobců. Novinka by tak měla být reklamou, která konkurenční společnosti přesvědčí, aby zakoupily fotoaparáty právě od Samsungu.

Co bude doopravdy nový top model umět, bychom se měli dozvědět zanedlouho. Představen by měl být v polovině února 2020. Mimo standardní model Galaxy S11 mají být představeny i další verze novinky. Hodně se očekává od zvětšené verze S11+, o které se toho zatím mnoho neví. Má přinést ještě lepší výbavu s mnoha překvapeními. Nebude to tedy jen zvětšený základní model.