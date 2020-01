Apple letos plánuje šest iPhonů. Nástupci modelu SE mají být dva

Nabídka iPhonů byla vždy omezena jen na několik nových modelů a doprodej starších z minulých let. Nepočítáme-li prodeje starších modelů, které Apple již vyřadil oficiálně z nabídky. Dobrým příkladem byl už vyřazený iPhone 6, který se po jisté době znovu začal prodávat ve verzi s 32GB pamětí. Apple o tomto modelu nikdy oficiálně neinformoval a nikdy jej ani neuváděl na svých stránkách.



V současnosti nabízí celkem šest modelů, tedy pokud počítáme i zvětšené Plus nebo Max. Šest jich v nabídce Applu zůstane možná i letos, půjde ovšem o nové či inovované modely. Možná se však portfolio rozroste na sedm současně nabízených modelů, v nabídce by totiž mohl zůstat také loni v září představený iPhone 11.

Zprávu o šesti modelech iPhonů, které plánuje letos uvést Apple na trh, přinesl server Digitimes. Šlo by pro amerického výrobce o rekordní počet novinek. Čtyři modely mají mít OLED displeje, zbývající dva pak LCD panely. Apple tak podle všeho svoji nabídku letos zcela obmění.

iPhone 12 Pro má mít OLED displeje o velikostech 5,4 palce a 6,7 palce ve verzi Max. Další dva modely mají mít 6,1palcové OLED displeje. 6,1palcové displeje by logicky měly dostat nástupci modelů 11 a XR, které mají takto velké panely i nyní. Ovšem nové informace dělají v předpokládaných plánech Applu poněkud zmatek.

Novinky opět ve dvou vlnách

iPhony budou letos uvedeny stejně jako v roce 2016 ve dvou vlnách. Na jaře roku 2016 Apple překvapivě představil inovovaný model SE, ten vycházel ze starších modelů 5 a 5s. Tak tomu bude i letos, jen místo nástupce malého iPhonu SE se ve skutečnosti dočkáme nástupce modelu iPhone 8. Podle dostupných informací se bude jmenovat iPhone 9, nikoliv tedy SE 2. Číslici devět Apple při uvedení modelu X přeskočil.



Novou informací je, že tento nejlevnější iPhone v nabídce Applu má existovat ve dvou verzích. Alespoň to server Digitimes tvrdí na základě zprávy od řetězce dodavatelů součástek. Firma Chipbond Technology měla od Applu dostat zakázku na čipy pro ovládání LCD displejů ve dvou odlišných verzích.

iPhone 9 by tak nakonec mohl existovat i ve zvětšené verzi Plus, jak tomu je od iPhonů 6. Možná je i varianta, že by šlo o nástupce levnějšího modelu XR s LCD displejem. To částečně potvrzují slova dobře informovaného analytika Ming-Chi Kua o dění v Applu. Ten ovšem předpovídá, že „iPhone SE 2 Plus“ má být uveden až v roce 2021 a má vycházet designem právě z modelu XR.

Apple by znovu uvedl k životu sedm let starý smartphone

Pokud by tedy existoval iPhone 9 Plus a byl opravdu pouze výkonnějším a v řadě ohledů vylepšeným modelem vycházejícím z iPhonu 8 Plus, tak půjde o rekord v dlouhověkosti mezi smartphony. Stále nabízený iPhone 8 je totiž postupným nástupcem modelu iPhone 6, který byl představen už v roce 2014. Letos očekávaný iPhone 9 by vycházel z šest let starého smartphonu. Model 9 Plus by tudíž při svém uvedení až v příštím roce měl základ v sedm let starém modelu.



A to je i pro Apple, který je zvyklý design svých modelů držet dlouhou dobu, přeci jen dost. Design iPhonu 9 má být sice totožný s osmičkou, tedy i zmiňovaným iPhonem 6, nicméně displej má být typu LCD a bude tak postrádat technologii 3D Touch pro ovládání pomocí síly stisku. Displej bude tenčí a tím pádem se dají očekávat drobné změny vzhledu. Ovšem už dnes enormní rámečky okolo displeje, stejně jako senzor otisků pod ním, zůstanou.

I přes zmiňované obří rámečky v době displejů přes celou čelní plochu smartphonů bude iPhone 9 s 4,7palcovým displejem jedním z nejmenších telefonů na trhu. Naopak uvažovaný model iPhone 9 Plus by byl na dnešní dobu s 5,5palcovým displejem monstrum. Například loňský Samsung Galaxy S10+, který zanedlouho dostane nástupce, je s 6,4palcovým displejem menší.

I přes na současné trendy velmi kompaktní tělo nelze iPhone 9 považovat za opravdového nástupce miniaturního iPhonu SE. Tradičně na podzim má být uveden iPhone 12 Pro, který má mít jen 5,4palcový OLED displej. Vzhledem k pravděpodobně ještě tenčím rámečkům, než jaké mají současné top iPhony, půjde o opravdu velmi malý smartphone. Připomeňme, že současný iPhone 11 Pro má 5,8" displej.

Kompletní obměna nabídky iPhonů by mohla mít spojitost s novým výkonově náročným softwarem. Poslední systém iOS 13 sice oficiálně dostal i zmiňovaný malý iPhone SE či ještě starší iPhone 6s z roku 2015, ale novým nárokům už tyto smartphony výkonově asi stačit nebudou. Například „recyklovaný“ iPhone 9 má dostat procesor A13 Bionic jako současné špičkové iPhony. Jde o jeden z nejvýkonnějších čipů pro smartphony, který by měl s jednoduchým nástupcem iPhonu 8 dělat divy.