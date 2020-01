Sedm foťáků, nula aplikací Googlu. Unikla podoba Huaweie P40 Pro

Grafiku, která odhaluje model P40 Pro ze všech stran, umístil na Twitter známý „únikář“ Evan Blass, který snímek okomentoval slovy o tom, že se čínskému výrobci hodně zalíbila prémiová varianta loňského Samsungu Galaxy S10+ s keramickým povrchem, takže ji použije i u modelu P40 Pro.

Ze snímku je také patrné, že přední i zadní strana bude na všech čtyřech krajích zaoblená, bude to tedy takový smartphonový oblázek. Dále to vypadá, že by Huawei mohl přejít k protáhlejšímu displeji, možná s poměrem stran 21:9. Může ovšem jít jen o zkreslení či o nepřesnost v renderu. Vyčíst ze snímku jdou také aspoň dvě barevné varianty – černá a bílá. Podle dřívější grafiky by mělo být ovšem u obou modelů k dispozici celkem pět barevných variant.

Huawei P40 Pro se bude pyšnit celkem sedmi fotoaparáty. Dva nejdete v průstřelu displeje, který se nejvíce podobá tomu u 5G varianty loňského Samsungu Galaxy S10+. Celkem pět dalších fotoaparátů pak najdete v obdélníkovém modulu na zádech. I nadále je přítomné logo legendárního výrobce fotoaparátů a optiky Leica.

Celkový rozsah ohniskových vzdáleností všech fotoaparátů je 18–240 mm, při čemž 18 mm se týká širokoúhlého objektivu, 240 mm naopak telefoto snímače. Oproti standardnímu záběru s 27mm ohniskem (tolik měl hlavní fotoaparát u modelu P30 Pro) tak půjde o téměř devítinásobný optický zoom. Hybridně pak s největší pravděpodobností obraz přiblížíte ještě znatelně více.

Z obrázků je dále patrná i přítomnost konektoru USB-C a naopak absence sluchátkového jacku. O jeho návratu však už nikdo snad ani neuvažuje. Na pravém boku také najdete fyzická tlačítka včetně těch pro ovládání hlasitosti. Ta například u vrcholného modelu Mate 30 Pro chyběla, nahrazovaly je virtuální klávesy na boku displeje.

Šéf Huaweie sdělil, že nové klíčové modely řady P40 představí koncem března v Paříži. A to i přes to, že budou stejně jako modely Mate 30 postrádat služby od Googlu. V Evropě jim tedy „pšenka nepokvete“ (více v článku Huawei se nevzdává. P40 představí i bez služeb Googlu opět v Evropě).