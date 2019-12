Telefon bez Googlu je absurdně výkonné monstrum. Má to však několik háčků

V redakci máme už několik dní k dispozici špičkový Huawei Mate 30 Pro. Bohužel je to stále verze bez služeb Googlu, špatnou situaci s jejich nedostupností se zatím stále nepodařilo vyřešit, a i když se americké a čínské vyjednávací týmy podle posledních zpráv přece jen posunuli ve vzájemných vztazích k lepším řešením, Huawei stále zůstává v nejistotě.

Tomu, jak se dá Huawei Mate 30 Pro v našich podmínkách používat, zda je to vůbec nějak reálné, či ne, se budeme věnovat v samostatném textu: cesta k částečnému zprovoznění telefonu tak, jak jsme zvyklí, existuje a později ji rozebereme detailněji.

Teď se však chceme věnovat jedné stránce telefonu a některým prvním dojmům. Tou stránkou je výkon. U Huawei Mate 30 Pro je totiž zcela bezprecedentní. Smartphone je vybavený procesorem Kirin 990, což je nejnovější generace špičkového čipu od čínské firmy. V řadě Mate se se závěrem roku tradičně poprvé ukazuje vlajkový čip pro nadcházející rok a Mate 30 Pro tedy není výjimkou. Takže zatímco loňský Mate 20 Pro a letošní Huawei P30 Pro mají Kirin 980, řada Mate 30 dostala očekávaný vylepšený hardware.

Nový procesor vyráběný 7nm technologií je tu doplněn 8 GB RAM. Dnes už smartphony dostávají i 12 GB RAM, takže z tohoto hlediska nepatří Mate 30 Pro k žádným rekordmanům. I proto jsme byli na výkon telefonu opravdu zvědavi. Podařilo se nám do něj dostat aktuální verzi benchmarků, včetně populárního AnTuTu ve verzi 8, Geekbench 5 a dalších. A nestačili jsme se divit.

Střední hodnotou ze tří měření v AnTuTu bylo skóre 568 357 bodů a telefon byl ve svém výkonu velmi konzistentní, maximální odchylka od této hodnoty byla pět tisíc bodů. Téměř 570 tisíc bodů je v AnTuTu v našich testech záležitost absolutně nevídaná a i globální žebříčky ji prakticky neznají. Premiantem z globálních testů byl doposud Asus ROG Phone 2 s procesorem Snapdragon 855+ a 12 GB RAM, který se tu v průměru drží těsně pod hranicí 500 000 bodů.

Mimochodem, ROG Phone 2 máme také k dispozici a rovněž jsme se na jeho výkon podívali detailněji: naměřili jsme mu 506 800 bodů, což je hodnota, která platí pro nejaktuálnější verzi Androidu 9.0 (a proto je vyšší než globální průměr v žebříčcích, který verzi neřeší). Telefon jsme poté aktualizovali na Android 10 – zatím jen v betaverzi, aktualizaci zatím Asus teprve chystá.

S betaverzí Androidu 10 výkon stoupl, ale ne o tolik, jako jsme nedávno zaznamenali u levnějšího modelu Zenfone 6. Tam došlo k nárůstu výkonu asi o 17 %, v případě ROG Phone 2 zatím betaverze přinesla skóre 523 859 bodů a tedy drobný nárůst asi 3,5 %. Zatím se tedy ROG Phone 2 se Snapdragonem 855+, 12 GB paměti a pokročilou betou Androidu 10 ve výkonu Huawei Mate 30 Pro rovnat nemůže.

Ale má to pár háčků a souvislostí. Ukazuje se, že i když Huawei s novým procesorem udává tempo, významný náskok nad konkurencí nemá, Asus ho se správně doladěným Androidem 10 asi dovede dohnat. A když ne Asus, tak někdo další a to stále ještě nejspíš s „přechodným“ Snapdragonem 855+. Až přijdou na trh smartphony s novým Snapdragonem 865, bude Huawei poražen.

Navíc je otázkou, zda by se Huawei k takovému skóre v benchmarku dostal i v případě, že by disponoval běžnou sadou softwaru od Googlu. Aplikace Googlu jsou totiž téměř nedílnou součástí systému a průběžně mnoho z nich na pozadí provádí nějakou činnost. A to samozřejmě může celkový výkon telefonu trochu snižovat. V praxi by tedy byl Mate 30 Pro svým výkonem pravděpodobně velmi blízko onomu Asusu s Androidem 10 v betaverzi.

Nezapomínejme, že Mate 30 Pro má však méně RAM než špičkový Asus, takže se v této platformě od Huaweie skrývá ještě vcelku mohutný potenciál. Jaký, to bude však nejspíš obtížné se dozvědět. I když výkon a kvalita čipové sady Kirin 990 ohromují, produkty s ní se k nám zatím oficiálně nedostanou a to je škoda.