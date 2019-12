Huawei se osamostatnil. Mate 30 už nemá žádné americké součástky

Čínský Huawei, kritizovaný americkou vládou kvůli možným bezpečnostním rizikům, se už podle serveru Wall Street Journal obejde bez amerických součástek. Uvalené sankce se tak míjejí účinkem. Prodeje smartphonů Huawei totiž přes sankce rostou.



V září uvedený a pro Huawei klíčový model Mate 30 už neobsahuje v nové upravené verzi žádné americké součástky, sdělila serveru finanční společnost UBS a japonská společnost Fomalhaut Techno Solutions, která smartphone rozebrala a podrobně prozkoumala.

Server nabízí i přehled jednotlivých součástek, které Huawei používá nyní a které používal před uvalením sankcí. Huawei jednoduše vyměnil dodavatele. A hlavně je soběstačný díky své dceřiné firmě HiSilicon, která už několik let vyrábí vlastní procesory Kirin a další součástky.

Huawei podle zprávy stále s některými americkými společnostmi spolupracuje a nakupuje od nich součástky. Ale v řadě případů je nahradily firmy odjinud. Například čipy pro power management už nedodává americká firma ON Semiconductor, ale tchajwanský MediaTek.

Zvukové převodníky nyní Huawei nakupuje u nizozemské společnosti NXP. Dříve je nakupoval u americké firmy Cirrus Logic. Přepínač signálu pro anténu nyní dodává místo amerických společnosti Qorvo a Skyworks japonská firma Murata.

Smartphony bez amerických součástek jsou modely Mate 30, Y9 Prime a Mate 20X 5G. Huawei nepřestal obchodovat s americkými společnostmi zcela, ale i analýzy společností iFixit a Tech Insights potvrzují, že upravené modely řady Mate a Y9 Prime se už bez amerických součástek obejdou.

Christopher Rolland ze společnosti Susquehanna International Group, zabývající se analýzou obchodování se součástkami, se po setkání s představiteli čínské firmy v rozhovoru svěřil, že Huawei opravdu přestává používat americké komponenty. Překvapením ale je, jak rychle se to čínskému mobilnímu gigantu povedlo.

Přitom Huawei by součástky od amerických společnosti nadále nakupoval. Alespoň to tvrdí mluvčí čínské společnosti. Reakce americké vlády ale nedává podle něj jeho firmě jinou šanci. Mluvčí dodává, že loni Huawei nakoupil od amerických firem technologie za 11 miliard dolarů. A to se samozřejmě dotkne amerických společností.

Možná ještě bolestivější bude jiná nezávislost čínské firmy na amerických společnostech. Bezpečnostní expert Huawei John Suffolk v rozhovoru sdělil, že jeho firma už nyní dokáže vyrábět základové stanice pro 5G sítě bez nutnosti použít americké komponenty. Přímo tvrdí, že celé 5G řešení od Huawei je nyní „America free“. Přitom opět dodává, že by s americkými firmami rádi spolupracovali, ale to není v jejich rukou.

Ovšem jeden zásadní problém Huawei má a soběstačnost mu v něm nepomůže. Tím je nemožnost používat služby od společnosti Google. Operační systém Android od Googlu je sice volně dostupný, ale jednotlivé služby a některé funkce ne. Modely Mate 30 tak Huawei představil bez služeb od Googlu.

To činí smartphony Huawei globálně neprodejné. Na domácím čínském trhu, který je největší na světě, sice prodeje smartphonů Huawei raketově rostou, další místo k růstu ale čínská značka bez služeb od Googlu nemá. A čínský trh je nasycen. Prodeje smartphonů tam každý rok klesají. Huawei tak ukusuje z koláče dalším čínským výrobcům smartphonů, kteří musí zkusit expanzi do zahraničí.

Huawei si nastalou situaci asi dopředu velmi dobře uvědomoval, což dokazuje rychlé nahrazení součástek od cizích firem těmi z vlastních dílen. To se nepovede ze dne na den. Huawei také proto údajně už sedm let vyvíjí vlastní operační systém, který už i představil pod názvem Harmony OS. Ale samotní představitelé Huaweie tvrdí, že zatím zůstanou u Androidu.