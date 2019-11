Největší trh se smartphony se propadá, pouze Huawei a Apple porostou

Pro výrobce smartphonů to vypadalo nadějně. Ve druhém čtvrtletí letošního roku se totiž zvedly prodeje na čínském trhu o víc než 22 procent. Ovšem podle analýzy Digitimes Research to byla jen krátkodobá záležitost a trh se vrátil k poklesu. Ve třetím čtvrtletí se mezikvartálně propadl o 7,5 procenta a v meziročním srovnání to je ještě horší číslo – trh poklesl o 14,2 procenta.

Tratí na tom především domácí čínské značky, které trhu dominují, ovšem zároveň je pro ně klíčový. Je zde však jedna výjimka a tou je Huawei. Ten přes restrikce ze strany americké administrativy v Číně raketově roste. Loni byl jeho podíl na čínském trhu zhruba 25 procent, letos za třetí čtvrtletí už přes 42 procent. A to není vše. Prognózy uvádí, že prodeje smartphonů Huawei/Honor v Číně vzrostou ještě o 20 procent a čínský gigant se tak stane zcela dominantní na tamním trhu.

Huawei se stal jistým symbolem patriotismu, když mu byl ze strany americké administrativy zakázán přístup ke službám společnosti Google. Tím se jeho nové smartphony stávají ve světě prakticky neprodejné. Ale věrní domácí zákazníci zjevně dokážou výpadky prodejů na zahraničních trzích nahrazovat.

Zajímavé je, že analytici předpovídají stejně velký růst prodejů i Applu. V obou případech budou výrobci těžit z nadcházejícího období před začátkem čínského lunárního nového roku (25. ledna 2020), což je hlavní prodejní období v Číně. Prodeje iPhonů mají podle odhadů v Číně vzrůst stejně jako v případě patriotického Huaweie o 20 procent. Pro Apple je čínský trh důležitý, jenže měl problémy s vysokou cenou svých přístrojů. To se změnilo s nástupem letošního základního modelu iPhone 11 a současným zlevněním loňského modelu XR.



Mezi poražené patří především trojice Xiaomi, Oppo a Vivo. U nich analytici předpovídají pokles prodejů na domácím trhu o 20 procent. To platí pro každou zmiňovanou značku. Xiaomi už si dokázalo vybudovat pozice na mezinárodních trzích, pro ostatní dva výrobce bude pokles prodejů asi citelnější. Prodeje této trojici značek klesají dlouhodobě, meziročně za třetí letošní čtvrtletí až o deset procent.

Pětice značek Huawei, Vivo, Oppo, Xiaomi a Apple tvoří dohromady 95 procent všech prodaných smartphonů na čínském trhu ve třetím čtvrtletí. Další výrobci tak doma doslova paběrkují a musí doufat v úspěch na zahraničních trzích. To se však daří jen nemnoha z nich. To samé však platí pro dřívějšího hegemona čínského trhu, jihokorejský Samsung. Ten se však již s touto situací v podstatě smířil a boduje jinde ve světě.

Oppo a Vivo patří do obřího koncernu BBK Electronics, který má v portfoliu globálně rychle rostoucí značku Realme a již delší dobu světové působící značku OnePlus. Ta však velké prodeje negeneruje. Na rozdíl od značky Realme, která je velmi silná například na obřím indickém trhu. Značky Oppo ani Vivo prozatím globálně nijak výrazně neprorazily, přesto že již v Evropě částečně působí. V Česku však nikoliv.

Poraženými na čínském trhu jsou tak zejména jiní výrobci, jako je TCL, Lenovo a další. Ti globálně nabízejí například smartphony Alcatel nebo Motorola. Strategie několika značek je tak pro čínské výrobce vyloženě nutností. A TCL globálně zkouší nově prorazit i pod vlastním jménem.