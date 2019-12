Huawei se nevzdává. P40 představí i bez služeb Googlu opět v Evropě

Už dříve se představitel Huaweie chlubil, že model P40 bude smartphone, který tady ještě nebyl. Ale nyní uniklé rendery ukazují celkem konvenční smartphone. Ten zaujme stejným umístěním fotoaparátů, jež už známe z nových iPhonů nebo pixelů od Googlu. Stejně bude řešena i soustava fotoaparátů u chystaných samsungů nebo u již představených modelů Galaxy A71 a A51 (více viz Galaxy A51 a A71 mají čtyřnásobné fotoaparáty i snímač otisků v displeji). Zdá se, že to bude trend roku 2020.

Model P40 by měl mít čtyři fotoaparáty a plochý OLED displej s úhlopříčkou 6,2 palce. To model P40 Pro má mít pět snímačů. Primární 64MPix senzor má doplňovat 20MPix ultraširoký fotoaparát, 12MPix periskopový teleobjektiv, makro objektiv a ToF prostorový fotoaparát. Design bude oproti základu sofistikovanějši s OLED displejem zaobleným ze všech stran. Takový má mít i nový Samsung Galaxy S11.

Displej verze Pro bude obří. Jeho úhlopříčka má být 6,7 palce, s integrovanou čtečkou otisků prstů a 120Hz obnovovací frekvenci. Patřit by tak měl na absolutní špičku. Design P40 Pro má mít extrémně malé rámečky okolo displeje, jehož podíl z plochy celého čela telefonu má činit 98 procent. Použit bude vlastní procesor Kirin 990 a baterie by měla mít velkou kapacitu 5 500 mAh.

V řadě P40 bude dopad obchodní války pro Huawei citelnější

Modely řady P jsou pro Huawei klíčové. Očekávaná nová řada P40 v různých variantách by tak měla být hitem na trhu se smartphony. Ale i když novinky budou používat systém Android 10 s nadstavbou EMUI 11, kvůli obchodní válce s USA budou postrádat služby od Googlu jako obchod Play, Google mapy nebo GMail.



Telefony tak budou mimo domácí Čínu velmi těžko prodejné, i když třeba Mate 30 Pro se v Evropě začal prodávat ve velmi omezeném množství. V Číně jsou služby od Googlu zakázané a díky patriotismu tam rostou prodeje smartphonů Huawei „do nebe“. A to na úkor ostatních čínských značek, které naopak hledají místo na globálním trhu.

Modelová řada P40 bez služeb Googlu bude ovšem pro Huawei větší ránou, řada P se totiž ve srovnání s modely Mate prodávala vždy podstatně více. A čínský trh není nafukovací. Právě naopak. Prodeje na tamním největším trhu se smartphony na světě stále klesají. Telefony P40 bez služeb Googlu se budou prodávat ve větší míře než modely Mate 30 i v Evropě, ale zákazníky budou hledat těžko.



Huawei už představil svoji náhradu za systém Android, jmenuje se HarmonyOS a byl údajně vyvíjen několik let (více viz Čínský systém bude pohánět cokoli. Huawei představil svůj HarmonyOS). Nicméně k vývojářům se zdrojový kód dostane až v srpnu. Díky své struktuře by systém HarmonyOS měl umožňovat snadno portovat existující aplikace pro systém Android. I tak je použití vlastního systému daleko.