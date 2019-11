Huawei je varováním. Oppo vyvíjí vlastní procesory pro smartphony

Vývoj vlastních procesorů je náročný a málokterý výrobce smartphonů si to může dovolit. A většinou si stejně část produkce kupují od specializovaných producentů čipů. Vlastní procesory si dnes vyrábí či vyvíjí Apple, Samsung, Huawei a v omezené míře i Xiaomi.



Nově se do tohoto „VIP klubu“ přidá čínská značka Oppo, která se pouští do vývoje vlastních čipů. Je to vcelku logické, Oppo patří mezi největší světové producenty smartphonů a zároveň patří do koncernu BBK Electronics. Takže své procesory může uplatnit u sesterských značek. Třeba u Viva, které je šestým největším světovým výrobcem smartphonů, nebo pro přístroje extrémně rychle rostoucí značky Realme. A třeba i u nás známých smartphonů OnePlus.

Oppo už si u evropské komise pro duševní vlastnictví EUIPO nechalo zaregistrovat pro vlastní procesor obchodní značku Oppo M1. Žádné detaily o čipu ale prozatím známé nejsou.

Už dříve se však objevily informace o tom, že Oppo „přetáhlo“ zaměstnance výrobců procesorů MediaTek a Unisoc (Spreadtrum). Nový procesor by se mohl představit na veletrhu MWC začátkem příštího roku.

Vlastní vývoj procesorů není od značky Oppo asi jen pouhou snahou ušetřit na dodávkách od externích dodavatelů. Pravděpodobně je pro Oppo varováním situace okolo čínského konkurenta Huaweie, který má omezenou (i když neustále prodlužovanou) spolupráci s americkými společnostmi.

Asi z těchto důvodu si Huawei už několik let vyvíjí vlastní čipy Kirin pod dceřinou firmou HiSilicon. Rovněž představil vlastní operační sytém Harmony OS, který měl vyvíjet už několik let. Právě restrikce americké administrativy omezuje Huawei v používání služeb od Googlu, což činí jeho smartphony neprodejné mimo domácí trh.