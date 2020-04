Skvělý smartphone je jednoduše smolař. Test Huawei Mate 30 Pro

Nebýt amerických sankcí, Huawei Mate 30 Pro bychom určitě testovali daleko dříve, a zároveň bychom z něj byli naprosto nadšení: především po hardwarové stránce je to opravdu atraktivní kousek, který zkouší nová řešení a určuje trendy. Ano, některé jeho novinky mohou konzervativního uživatele spíše naštvat, ovšem pro ty, kdo mají rádi technické novinky, ale zatím se nechtějí (nebo z důvodů ceny nemohou) vydat cestou smartphonů s ohebnými displeji, je Mate 30 Pro i dnes ohromně lákavý.

Jenže ono skutečné publikum, které si Mate 30 Pro nakonec pořídí, bude velmi úzké. Smartphone s Androidem, ale bez služeb Googlu, totiž v mnohém nefunguje tak, jak jsme zvyklí, nefungují v něm naše oblíbené aplikace a služby. Ano, některé lze nahradit alternativami a mohou se najít i nadšenci, kteří nad absencí „velkého bratra“ Googlu zaplesají, ale kdo se v ekosystému americké firmy pohybuje ve větší míře (třeba tak, že používá telefon i k placení namísto platební karty), ten rozhodně nadšen nebude.

A takovou optikou se bohužel musíme na Mate 30 Pro dívat: s aktuální cenou 25 000 je to pro běžného uživatele jen velmi obtížně použitelný smartphone, který má oproti většině konkurentů nepřijatelná omezení. Ano, opakujeme, že odtržení od Googlu může některým uživatelům vyhovovat a že Mate 30 Pro má i svá další lákadla, jako jsou špičkový fotoaparát, fantastický displej a dobrá výdrž baterie, ale není to běžná mainstreamová záležitost.

Google do něj tedy nedostanu?

Oficiálně jsou služby od Googlu novým smartphonům Huawei zapovězeny, Mate 30 Pro byl prvním modelem, který to v tomto ohledu „schytal“ plnou měrou. Hlavní potíž je v tom, že v telefonu chybí Obchod Play a sada služeb Google Mobile Services, která zajišťuje i chod některých funkcí aplikací třetích stran. Ano, spousta aplikací, včetně těch od Googlu, se dá do Mate 30 Pro doinstalovat „bokem“ (věnovat se tomu budeme v samostatném článku), ale i v těchto aplikacích můžete narazit na omezení. Třeba Mapy Google prostě nefungují spolehlivě, v aplikacích jako Uber, které využívají intenzivně lokalizační služby ve spojení s mapou, také nebudou fungovat korektně.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělý foťák

atraktivní design

dobrá výdrž baterie

Proč nekoupit? absence služeb Googlu

vysoká cena Kdy? V prodeji Za kolik? 24 990 Kč

Zapomeňte na pohodlné a automatické přihlašování skrze účet Google do jiných služeb a aplikací, na platební funkce zapomeňte úplně. V mnohém se Mate 30 Pro vrací do dob, kdy naše smartphony ještě nebyly zdaleka tak chytré, jako jsou dnes. Ano, Huawei vlastně za situaci nemůže a snaží se ji řešit, ale pokud nepatříte k pokročilým uživatelům, kteří mají jiné priority než komfortní používání oblíbených služeb, na Mate 30 Pro jednoduše zapomeňte, bohužel.

Oficiálně lze do telefonu aplikace dostat především z Huawei App Gallery, tady je ale nabídka poměrně slabá. Do přístroje se nám podařilo nainstalovat třeba i Amazon AppStore, který obsahuje některé z oblíbenějších titulů (hlavně herních), ale jeho obliba v poslední době spíše klesá, což je na nabídce vidět.

V čem je tak skvělý?

Mate 30 Pro je technicky naprosto parádní smartphone. Jeho špičkový výkon jsme popisovali již dříve, a i když musíme přiznat, že verze s firmwarem pro prodej na českém trhu nakonec v AnTuTu rekordy netrhá (výsledky jsou asi o 15 % horší), telefon funguje krásně plynule a rychle, výkonu má na rozdávání. A k tomu je tu jeho zpracování a další hardware. Mate 30 Pro je jedním z prvních smartphonů, který coby silný designový prvek používá svůj displej.

Ano, totéž se dá říci už o původních modelech od Samsungu s přídomkem Edge, které byly prvními telefony se zahnutým displejem. Mate 30 Pro ale v tomto činí další krok kupředu, jeho displej je zahnutý daleko víc do boku a tvoří tak i výraznou součást designu bočních částí. Vypadá to fantasticky (jen kdyby se zrcadlové tělo tak neupatlávalo). Praktické je to o něco méně, protože je takový displej samozřejmě náchylnější na poškození a je potřeba se naučit s ním i trochu pracovat, ale vizuálně je to parádní řešení.

Ostatně celý displej Mate 30 Pro je skvělý. Úhlopříčka je 6,53 palce a rozlišení dostačujících 1176 x 2 400 pixelů, jde samozřejmě o AMOLED panel s parádními barvami, a i když mu chybí dnes čím dál populárnější vysoké obnovovací frekvence, je jednoduše parádní. Navíc u této jedinečné kombinace designu a hardwaru překvapí i to, že telefon splňuje kritéria odolnosti vůči vodě a prachu podle IP68. Ano, Huawei není první, kdo takto zahnutý displej použil a uvedl do prodeje, ale Mate 30 Pro je i přes svá omezení prvním zařízením s tímto řešením, které se dostalo na náš trh. I to o jeho průkopnictví vypovídá.

Displej parádní, ale co ten obří výřez?

Ano, jednou trochu ze zvláštních částí Mate 30 Pro je jeho velký výřez u horního okraje displeje. Ten má ale svůj důvod: Huawei u svého modelu vsadil na špičkovou metodu rozpoznávání obličeje jako už u předchozí generace. Ta se tedy může měřit s Face ID u iPhonů, v praxi pak podle nás toto 3D rozpoznávání obličeje funguje ještě lépe a rychleji. Obecně je odemykání u Mate 30 Pro velmi komfortní a rychlé, kromě bleskurychlého a velmi spolehlivého rozpoznávání obličeje funguje skvěle i čtečka otisků prstů v displeji. Jen je na náš vkus trochu nízko u spodního okraje, ale to jde spíš o osobní preference. Takže výřez v displeji Mate 30 Pro snadno odpustíme.

Jak se telefon ovládá?

Ovládání je stejné jako u běžných přístrojů, tedy v základu. My jsme používali tradiční gesta, která Huawei už před časem zavedl a která maximalizují využitelnou plochu displeje. Zahnutí displeje v tomto ohledu uživateli trochu pomáhá, když totiž gesto pro krok zpět začne právě v zahnuté části, máte jistotu, že bude správně interpretováno. Přehnutý okraj displeje si může navíc uživatel v některých aplikacích vypnout, to aby ho „přetékání“ do strany nerušilo – pravdou je, že třeba v bílé barvě mají přehnuté okraje trochu zvláštní „echo“, takže jejich vypnutí (pak jsou černé) může být příjemnější.

Na druhou stranu si uživatel musí zvyknout, že na boku chybí tradiční tlačítka, je tu jen malé vypínací pro zhasnutí displeje či úplné vypnutí telefonu. Hlasitost se ovládá pomocí zahnuté plochy – stačí na ni poklepat a objeví se tradiční posuvník pro ovládání hlasitosti. Prstem přitom není potřeba sahat na tento posuvník, stačí jím táhnout po oné části displeje na boku. Telefon při tom vydává dobrou vibrační zpětnou vazbu, takže to funguje vlastně docela dobře a jde o spolehlivé řešení, které nevyvoláte zbytečně náhodou.

Kámen úrazu ale nastává při hovoru, pokud si chcete hlasitost upravit poslepu, je to hodně nepohodlné a vyžaduje to opravdu hodně cviku. Co má naopak Huawei dobře vyřešené, je citlivost boční části displeje na nechtěné dotyky, s nimi jsme potíž neměli.

Jaká je výdrž baterie?

Huawei Mate 30 Pro dostal akumulátor s kapacitou 4 500 mAh, což je v dané kategorii špičkových smartphonů řekněme spíše průměrná nebo lehce nadprůměrná hodnota. Ale možná i absence některých náročných služeb Googlu v pozadí znamená, že spotřeba přístroje je v praxi vcelku nízká a poměrně běžně jsme se s ním dostali na dva dny výdrže na jedno nabití. Ano, možná mohou kritici Googlu začít toto používat jako argument, jak jsou jeho služby a aplikace „nenasytné“, jenže to by nebylo fér. Mate 30 Pro toho prostě ze služeb, na které jsou uživatelé zvyklí, chybí docela hodně a ano, tato absence je částečně kompenzována trochu lepší výdrží baterie. Nabíjení přes USB-C konektor je rychlé (až 40 W), nechybí i rychlé bezdrátové dobíjení (27 W) a také schopnost bezdrátově dobíjet další přístroje.

Jak fotí?

Výtečně. I v oficiálním žebříčku DxO Mark patří Huawei Mate 30 Pro stále k nejlepším fotomobilům v první pětce a jeho fotoaparát je skutečně výborný. Senzory jsou tu čtyři, jeden z nich je ale ToF snímač pro hloubku ostrosti. Hlavní foťák má 40 megapixelů a vytváří běžně desetimegapixelové snímky, teleobjektiv s trojnásobným přiblížením (takový ideál) má osmimegapixelový čip, ale díky využití AI a zapojení hybridních algoritmů mají fotky opět desetimegapixelové rozlišení.

Běžný snímek a noční režim

Hybridní zoom bez značných známek ztráty kvality slibuje Mate 30 Pro pětinásobný a digitálním maximem je třicetinásobné přiblížení. Širokoúhlý snímač má také čtyřicetimegapixelové rozlišení.

Rozsah zoomu (širokoúhlý až 5x hybridní)

Hardwarově už někteří soupeři umí dodat lepší sestavu, ale Mate 30 Pro je mistr v praktické funkčnosti foťáku. Ano, ovládání zoomu by mohlo být trochu komfortnější, při držení jednou rukou to jde velmi špatně, ale jinak je fotoaparát pohotový, intuitivní a snímky pořizuje rychle a spolehlivě.

Výsledky jsou skutečně výtečné, a to jak ve dne, tak i v noci. V noční fotografii patří Mate 30 Pro rozhodně stále na špičku a při běžném focení není ani třeba používat noční režim, který snímky prosvětlí až na nepřirozenou úroveň.

Mám si ho pořídit?

I přes všechny jeho klady zní naše rada pro běžně náročného uživatele – ne. Pokud totiž nepatříte mezi ty, kterým fungování ve světě bez Googlu imponuje, nebude Huawei Mate 30 Pro nejspíš váš šálek kávy. Kdo si chce zaexperimentovat a získat smartphone, který bude jedinečný a také docela vzácný (ostatně, sehnat ho v e-shopu nemusí být lehké – ani Huawei ho u sebe na skladě nemá), může to zkusit. Získá alespoň špičkový fotoaparát a smartphone s originálním designem.

Za to ale zaplatí zhruba kolem 25 000 korun, což by za běžných podmínek byla v této třídě dobrá cena. Ale vzhledem ke Google omezením je rozumnější sáhnout po konkurenčních modelech. Toužíte-li po skvělém fotoaparátu od Huawei, zvolte ještě trochu starší P30 Pro, který seženete za výtečných 17 tisíc korun.