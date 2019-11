Přesnost lokalizace na deset centimetrů. I tak Huawei láká na 6G

V rámci konference Huawei Innovation Day 2019 v Paříži jsme se mohli podívat i na poměrně vzdálený koncept sítí šesté generace. Ten představil Merouane Debba, ředitel matematických a algoritmických vývojových laboratoří Huaweie. Poté, co stejně jako v případě 4G+ vzniknou zrychlené technologie pracující s pátou generací (5G+, 5G++), bude na čase začít nasazovat sítě šesté generace.

Co to z hlediska světa, který stále z drtivé většiny využívá čtvrtou generaci, vlastně znamená? Zatím jen spoustu poměrně těžko představitelných možností pouze ve formě dat na papíře. Sítě 6G budou v první řadě dále vylepšovat a zrychlovat potenciál 5G: podle Debba se dočkáme rychlostí přenosu dat až 1 TB/s, společně s odezvou okolo 0,1 milisekundy nebo možností určovat polohu objektů s odchylkou maximálně 10 centimetrů. Pro porovnání, v současnosti stále teprve vyhlížíme sítě 5G, které umožní přenosové rychlosti až okolo 20 GB/s společně s odezvou 1 milisekundy.



Debba dále vysvětloval, k čemu je neustále zrychlování přenosu, odezvy a přesnosti nutné. Řeč je zejména o autonomních vozech a bankách, kde je třeba zajistit co možná nejrychlejší reakce na aktuální dění. Dále se to bude hodit pro další rozvoj umělé inteligence, která bude pronikat do čím dál více odvětví a zařízení.

Časový horizont na pravou míru uvedl ředitel strategického rozvoje Huaweie William Xu. „Pokud budou 2019 a 2020 roky, které odstartují využívání 5G, pak by mělo 6G následovat v horizontu deseti let. Ještě ovšem pořádně nevíme, co vše pro nás 6G znamená. Huawei už nicméně začal s výzkumem a přípravou těchto technologií.“

Co přináší Evropě Huawei?

Konference se dále zaměřila na současný přínos firmy Huawei pro Evropu, který podrobně mapovala studie Oxford Economics. Podle dat byl celkový příspěvek firmy k evropskému HDP v roce 2018 údajně 12,8 miliard eur a Huawei zde zaměstnává téměř 170 tisíc pracovníků



Přímý příspěvek společnosti Huawei k evropskému HDP ve výši 2,5 miliardy v roce 2018 je více než dvojnásobek oproti roku 2014, což představuje meziroční nárůst 19 %. Za stejné období rostla zaměstnanost podpořená společností Huawei v průměru o 13 % za rok a celkové daňové odvody o 17 % za rok.

„Významně přispíváme ekonomice Evropské unie, pomáháme zlepšit výrobní kapacity a zajistit, že evropské firmy a průmysl nezůstávají pozadu, pokud jde o tempo digitální transformace. Naším cílem je nyní pomoci Evropské komisi dosáhnout jejího závazku připravit Evropu na digitální éru,“ uvedl hlavní zástupce Huawei při evropských institucích Abraham Liu.