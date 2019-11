Huawei dostal od Maďarů zelenou. Může se podílet na výstavbě 5G sítě

Szijjártó na akci v čínské Šanghaji prohlásil, že Maďarsko nediskriminuje podniky na základě toho, z jaké země pocházejí, pokud respektují maďarské zákony a pravidla. Huawei bude podle ministra na projektu 5G spolupracovat s britským Vodafonem a německou skupinou Deutsche Telekom.



Spojené státy firmu Huawei kvůli podezření ze špionáže pro čínskou vládu vyloučily z budování mobilních sítí nové generace a ke stejnému postupu tlačí také své spojence. Huawei obvinění odmítá (více viz Obviňují nás z něčeho, co jsme neudělali, řekl šéf Huawei ČR) a podle Maďarska neexistují žádné důkazy o tom, že by čínský podnik představoval bezpečností hrozbu, napsala agentura Reuters.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo při únorové návštěvě Maďarska varoval, že Spojené státy by mohly být nuceny omezit některé operace v Evropě, pokud by evropské státy s Huaweiem nadále obchodovaly. Letos v květnu pak Pompeo společnost označil za „nástroj čínské vlády“.

Již v dubnu bylo ovšem rozhodnuto o účasti Huaweie na budování britských 5G sítí. Rozhodla o tom premiérka Theresa Mayová a klíčoví ministři. Účast Huaweie se nicméně neobejde bez omezení: firma se nesmí podílet na citlivých částech systému (více viz Huawei se může účastnit budování 5G sítí v Británii. Ale s omezením).

Jinde však firma narazila, její technologii odmítly například novozélandské úřady, které tak následovaly totožný postoj Austrálie (více viz Po Spojených státech dostaly firmy Huawei a ZTE zákaz i od Austrálie).



Huawei je dodavatelem mobilních sítí a další infrastruktury pro všechny tři české mobilní operátory, technologii firmy využívá také největší český provozovatel telekomunikačních sítí CETIN.

Loni v prosinci nicméně český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) označil technologie Huaweie a další čínské firmy ZTE za bezpečnostní riziko (více viz Čínské firmy Huawei a ZTE jsou kybernetickou hrozbou, varuje český úřad). Varování se týkalo systémů zařazených do takzvané kritické informační infrastruktury. Některé státní instituce pak omezily používání produktů těchto firem (více viz Úřad vlády se musí zbavit mobilů Huawei, nařizuje Babiš kvůli bezpečnosti).