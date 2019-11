Francouzi si Huawei pohlídají, ale 5G síť stavět může

V úterý 26. listopadu to podle agentury Reuters uvedla státní tajemnice na francouzském ministerstvu hospodářství a financí Agnés Pannierová-Runacherová. Spojené státy přitom firmu Huawei kvůli podezření ze špionáže pro čínskou vládu z budování sítí 5G vyloučily a ke stejnému postupu se snaží přimět také své spojence.

„Ve Francii jsou aktivní tři výrobci zařízení. Huawei má tržní podíl 25 procent, jsou tu také Nokia a Ericsson. Samsung ještě ve Francii aktivní není, ale má o 5G zájem,“ uvedla Pannierová-Runacherová v rozhovoru s televizí BFM. „(Francouzská) vláda nikoho nevyloučí. Nebudeme následovat postoj Spojených států,“ dodala.

Francouzský telekomunikační regulátor Arcep minulý týden oficiálně zahájil prodej spektra kmitočtů pro 5G. Telekomunikační operátoři budou muset pro své projekty sítí 5G získat vládní povolení, o kterém bude rozhodnuto s ohledem na národní bezpečnost, píše Reuters.

Výzvu USA bojkotovaly i další evropské státy

Francie se tak vpuštěním Huaweie do výstavby 5G sítě zařadila po bok například Velké Británii, která dala této čínské společnosti zelenou už v dubnu. Huawei se ovšem nebude moci podílet na citlivých částech systému (více viz Huawei se může účastnit budování 5G sítí v Británii. Ale s omezením). Britskou síť páté generace by nechal stavět Huawei i současný britský premiér Boris Johnson.

Po listopadovém rozhodnutí se může Huawei podílet i na výstavbě maďarské 5G sítě. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó prohlásil, že Maďarsko nediskriminuje podniky na základě toho, z jaké země pocházejí, pokud respektují maďarské zákony a pravidla (více viz Huawei dostal od Maďarů zelenou. Může se podílet na výstavbě 5G sítě).



Technologii čínské společnosti již v Evropě využívá třeba operátor Monaco Telecom. Monacké knížectví se vzhledem ke své rozloze chlubí pravděpodobně první celostátní 5G sítí na světě, vyzkoušeli jsme ji v praxi (více viz Vyzkoušeli jsme první celostátní 5G síť. Stačí na ni 22 vysílačů).

Ne všude má ovšem Huawei na růžích ustláno. Jeho technologii odmítly například novozélandské úřady, které tak následovaly totožný postoj Austrálie (více viz Po Spojených státech dostaly firmy Huawei a ZTE zákaz i od Austrálie).

Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) již loni v prosinci označil technologie Huaweie a další čínské firmy ZTE za bezpečnostní riziko (více viz Čínské firmy Huawei a ZTE jsou kybernetickou hrozbou, varuje český úřad). Varování se týkalo systémů zařazených do takzvané kritické informační infrastruktury. Některé státní instituce pak omezily používání produktů těchto firem (více viz Úřad vlády se musí zbavit mobilů Huawei, nařizuje Babiš kvůli bezpečnosti).

Huawei je dodavatelem mobilních sítí a další infrastruktury pro všechny tři české mobilní operátory, technologii firmy využívá také největší český provozovatel telekomunikačních sítí CETIN.