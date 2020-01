Prokletý smartphone bez Googlu míří na český trh. Cena je sebevědomá

Mate 30 Pro je zatím nejvýraznější obětí americko-čínské obchodní války, v rámci které uvalila americká administrativa na Huawei sankce. Ty mimo jiné znamenají, že zbrusu nové modely čínské firmy nemohou oficiálně dostat takzvané Google Mobile Services, tedy základní sadu aplikací a funkcí, které umožňují používání služeb a aplikací od Googlu. Huawei nadále používá operační systém Android, ale u přístrojů, jako je Mate 30 Pro, se musí spolehnout na vlastní ekosystém. A ten zatím není moc silný.

Nicméně i přes tento hendikep to Huawei s Mate 30 Pro nakonec zkusí i na českém trhu. Telefon zamíří 27. ledna do předprodeje, v prodeji pak bude od 10. února. Cena je vysoká, Huawei za novinku žádá 24 999 korun. Vzhledem k hardwaru a funkcím to není přehnaná částka, ale softwarová omezení by mohla být vykoupena atraktivnější cenou. Na druhou stranu podle našich informací Huawei nepočítá s tím, že by z Mate 30 Pro v jeho režii byl bestseller. Do Česka se dostane jen omezené množství kusů a firma si nejspíš chce tak trochu otestovat, jak budou zákazníci reagovat na špičkový smartphone, který nicméně nemá přístup k některým základním službám Googlu.

Od zmíněného vzorku bude chtít Huawei nasbírat co nejvíc zpětné vazby. Proto firma slibuje poukaz na chytré hodinky Huawei Watch GT2 za pouhou korunu – hodinky si budou moci majitelé pořídit nejméně po 14 dnech používání telefonu a po vyplnění dotazníku. K telefonu dále zájemci dostanou sluchátka Huawei FreeBuds 3 a šestiměsíční záruku na bezplatnou výměnu displeje nebo skleněného zadního krytu. Uživatelé budou mít zároveň k dispozici speciální „horkou linku“, kam budou moci telefonovat se svými dotazy ohledně používání telefonu bez Googlu.

To, že ekosystém Googlu v telefonu chybí, Huawei v oznámení nijak nezdůrazňuje. Pouze píše, že telefon je vybaven Huawei Mobile Services, což je sada nástrojů, která má ekosystém Googlu nahradit. Hlavní součástí je například vlastní obchod s aplikacemi, ze kterého si budou uživatelé stahovat nové programy i aktualizace. Ten Huawei nabízí ve starších telefonech paralelně vedle Google Play, v Mate 30 Pro bude však jedinou primární aplikací.

Uživatelé si budou muset zvyknout, že na Mate 30 Pro nebudou moci používat oblíbené aplikace jako Mapy Google, Gmail, Google Drive, Google Photos, tabulky a dokumenty Google a další. Fungovat nebudou ani mobilní platby Google Pay. Mate 30 Pro máme v redakci k dispozici a vyzkoušeli jsme, že některé aplikace lze do telefonu dostat „bokem“, ale některé služby jednoduše nefungují. Život s Mate 30 Pro tak bude pro uživatele trochu dobrodružstvím. Některé služby a aplikace půjde nahradit jinými, jindy bude muset uživatel vzít za vděk webovou verzí a někdy bude mít jednoduše smůlu.

Huawei Mate 30 Pro je jinak jedním z nejvýkonnějších smartphonů na trhu a zároveň jedním z nejlepších fotomobilů (více viz Nedostupná špička: Huawei Mate 30 Pro ovládl žebříček fotomobilů). Láká také moderním zabezpečením (čtečka v displeji, 3D rozpoznávání obličeje) a neobvykle zahnutým displejem. Naše zkušenosti s Mate 30 Pro vám přineseme v dohledné době.