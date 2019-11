Věrná Čína drží Huawei. Novinku tam kupují miliony zákazníků

Šéfa Huaweie Richarda Yua optimismus neopustil ani v době, kdy bylo jasné, že kvůli restrikcím Trumpovy administrativy do modelů kolekce Mate 30 nedostane balík GMS. Ten zahrnuje nejen sestavu základních aplikací a nástrojů (GMail, Chrome, Search, YouTube, Mapy, Play Store), ale i nejrůznější API (programovací rozhraní), zodpovědné třeba za notifikace a některé jiné zásadní funkce.

Jejich absence je pro uživatele prakticky kdekoli mimo domácí hřiště Huaweie, kterým je Čína, neakceptovatelný problém a činí z hardwarově prvotřídních přístrojů obtížně prodejná zařízení.

Toho si byl Richard Yu velmi dobře vědom, přesto začátkem října modelové řadě predikoval velký odbyt přes dvacet milionů kusů. Nyní se ukazuje, že tato očekávání rozhodně nebyla z říše snů. (více viz Huawei si věří. Ve světě neprodejných telefonů chce prodat 20 milionů).

Necelé dva měsíce na to se totiž Yu během tiskové konference v rámci uvedení MediaPadu Pro pochlubil, že prodeje řady Mate 30 již přesáhly sedm milionů kusů. Předcházející kolekce Mate 20 přitom firma za stejné údobí prodala něco přes čtyři miliony. Nová jde tedy na odbyt o 75 procent rychleji.

Přes čtyřicet procent Číňanů teď kupuje huaweie

Přesná čísla nejsou k dispozici, je nicméně jasné, že zdrcující procento odbytu mají na svědomí čínští kupující. Další regiony, v nichž jsou tyto telefony také v prodeji (oblast Pacifiku), se tedy podílejí jen minimálním dílem. Rostoucí míru popularity značky Huawei na domácí půdě ilustrují poslední kvartální výsledky z analýzy týmu Strategy analytics (více viz Huawei drtí čínský trh, jeho tržní podíl překonal čtyřicet procent).

Překonání sedmimilionové mety je dalším důkazem patriotismu čínského obyvatelstva, který lze částečně tlumočit i jako protest vůči trvající ekonomické válce dvou největších světových ekonomik. Vláda Donalda Trumpa sice čínské firmě 18. listopadu udělila další tříměsíční pardon a Huawei tak opět může s americkými subjekty oficiálně obchodovat, ovšem nejistota z dalšího vývoje samozřejmě přetrvává.

Řada Mate 30 sestává z celkem pěti modelů, přičemž základní typ 30 doplňuje vyšší verze 30 Pro a jejich modifikace doplněné o podporu 5G sítí. Absolutní vrchol pak představuje Mate 30 RS Porsche Design. Telefony jsou tradičně k dispozici v několika paměťových variantách, takže opravdu je z čeho vybírat. U nás ale není v prodeji a dosud nevíme, zda se do Česka vůbec dostane (více viz Huawei nakonec nejlepší fotografický smartphone dostane i do Evropy).

Přes sedm milionů kusů prodaných ve velmi omezeném počtu regionů a během krátké doby je výborný výsledek. Můžeme jen odhadovat, na jaký by Huawei dosáhl, pokud by nebyl rukojmím obchodní války mezi oběma mocnostmi a telefony mohl dodávat s plnohodnotným Androidem.