Honor vytáhl proti Applu 5G mobil. Je levnější, rychlejší a bez Googlu

Nové vlajkové lodě Honoru se jmenují V30 a V30 Pro, a jako první tohoto jména přichází na trh s podporou sítí 5G obou hlavních typů NSA i SA. K tomu si firma vyvinula vlastní čipset Kirin 990, který najdete i v top mobilech společnosti Huawei (řade Mate), a hlavně modem Balong 5000.

U Samsungu, Xiaomi nebo Applu byste zatím podporu obou typů 5G hledali marně. Díky tomu má Honor nabídnout lepší příjem signálu i vyšší přenosové rychlosti, což přímo na místě dokazoval měřením při přenosu gigabajtového balíku dat.

Zatímco 5G je však spíše marketingový trik, který zákazník reálně v dohledné době neocení, trojice objektivů na zadní a dvě čočky na přední straně přístroje stojí za pozornost hned. Parametry fotoaparátu totiž Honor ve své cenové kategorii rozhodně dokáže zaujmout. Na skutečný test si musíme ještě počkat, i když přímo na výstavišti jsme měli možnost si mobil vyzkoušet ve velmi ztížených světelných podmínkách, a výsledky minimálně na displeji vypadaly překvapivě výborně.

Honor V30

Oba modely mají na zadní straně v obdélníkovém výřezu tři objektivy/fotoaparáty. Model Pro nabízí ultraširoký 12Mpix snímač s poměrem stran 16:9 a světelností f/2,2. Základní model je 8Mpix s clonou 2,4.

Hlavní fotoaparát má snímač RYYB s rozlišením 40 Mpix, světelnost f/1.8 u základního modelu a f/1.7 u modelu Pro. Třetí čočka skrývá teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem, 8Mpix snímačem a clonou 2,4. Jak hlavní, tak teleobjektiv mají zabudovánu optickou stabilizaci obrazu.

Dvojice kamerek v levém horním rohu 6,57palcového Ful-HD+ IPS displeje nabízí lepší rozpoznávání objektů (obličejů) v prostoru, a podle výrobce tím pádem i kvalitnější selfie a klíčování pozadí. Hlavní čip má rozlišení 32 Mpix a fotí dobře i v noci. Druhý snímač je širokoúhlý (záběr má 105 stupňů) s rozlišením 8 Mpix.



Honor V30, nabíjení sluchátek Flypods Pro

Dlouhou výdrž zaručuje mobilu akumulátor s kapacitou 4 200 mAh respektive 4 100 mAh u modelu Pro. Nabíjení je možné jak drátově výkonem 40 W, tak pochopitelně bezdrátově „rychlostí“ 27 W. Honor sám o sobě dokáže na svých zádech nabít například nově uvedená sluchátka FlyPod Pro výkonem 7,5 W. Zástupce Huaweie pochopitelně neopomněl zmínit, že ani nový iPhone 11 něco takového neumí a nabíjí se pomaleji.

Verze Pro bude z pohledu úložné kapacity v prodeji ve dvou variantách, se 128 a 256 GB paměti. Základní Honor V30 pak nabídne pouze 128 GB. Operační paměť může být až 8 GB, základem je 6 GB.

Honor V30

Čtečka otisku prstů není kvůli použité IPS technologii schovaná pod předním sklem, ale mnohem praktičtěji na postranním tlačítku, kterým přístroj oživíte. Příjemnou vychytávkou je zrcadlení displeje mobilu na nových noteboocích Honor MagicBook. Mobil přes NFC a Bluetooth spárujete díky funkci Magic Link s počítačem a na ploše se v reálném čase objeví displej mobilu. Vše můžete ovládat myší nebo touchpadem. Funguje to výborně.

Do světa bez Googlu

Honor V30

Honor bude obě své vlajkové lodi prodávat v zámoří i v Evropě. Nemá však pro jejich prodeje podle odpovědného manažera Jamese Zou stanoveny žádné přesné cíle. Podle zatím nepotvrzených informací by měl minimálně jeden z modelů zamířit do obchodů i k nám do ČR (češtinu v menu každopádně najdete). Nad úspěchem však visí otazník.

Tam, kde by jinak špičkově vybavený mobil za přijatelnou cenu jasně bodoval (u nás Honor patří mezi 5 nejprodávanějších značek), může absence služeb Googlu znamenat pro zákazníky nepřekonatelnou překážku. Bez Google map, YouTube nebo Gmailu si svůj mobil dokáže představit asi málokdo.

Oficiálně žádná z aplikací Googlu na telefon nainstalovat nepůjde. V menu nenajdete dokonce ani obchod Google Play, a tím pádem i hledání jiných aplikací může být obtížné. Honor, respektive Huawei totiž od 16. května 2019 nemá pro své telefony GMS certifikaci od Googlu.

Jak obchodní souboj USA s Čínou dopadne, zatím není vůbec jisté. Huawei pracuje na své verzi GMS Core, tedy HMS Core, ve kterém by mohli vývojáři vytvářet a nabízet své aplikace, ale vše je teprve v procesu.

Oba honory běží na operačním systému Android ve verzi 10 s nadstavbou Magic UI 3. generace. Ceny pro Evropu zatím neznáme, ale lehkou nápovědou mohou být ty čínské. Verze V30 Pro se bude v Číně prodávat v přepočtu za 15 500 Kč. Základní verze vyjde na 13 000 korun.