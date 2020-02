Nahrávání aplikací do huaweiů bokem je nebezpečné, varuje Google

Google se k situaci ohledně spolupráce s Huaweiem rozhodl vyjádřit, protože sílí množství otázek samotných uživatelů, zda mohou na svých přístrojích čínské značky využívat služby Googlu. Vyjádření firmy tak slouží jako vysvětlení pro tyto uživatele. Z uvedených informací nicméně vyplývá, že Google nemá v tomto případě nijak na výběr a striktně se drží pravidel.

„Vzhledem k vládním omezením nejsou aplikace a služby Googlu v nových zařízeních Huaweie dostupné k přednahrání či nahrání bokem,“ píše se v prohlášení známý fakt. Google jej však vysvětluje detailněji.

„Americké právo momentálně Googlu dovoluje spolupracovat s Huaweiem jen na přístrojích, které byly veřejnosti dostupné před 16. květnem 2019,“ zní poměrně jednoznačné vysvětlení.

Zcela přesné toto datum ovšem není a situace je ve skutečnosti trochu složitější. Namísto dostupnosti k zákazníkům je rozhodující spíše datum certifikace daného zařízení u Googlu a způsob této certifikace. Huawei totiž od 16. května uvedl i několik modelů, které předtím k dispozici nebyly, přesto služby Googlu obsahují: jde však o zařízení, která byla už dříve Googlem certifikována, či která jsou jen „převlečeným“ zařízením již dříve certifikovaným.

Takový model Google považuje za stejný přístroj jako předchozí již certifikovaný typ a tudíž může takový smartphone Huawei či Honor aplikace a služby americké firmy využívat. Honor takto upravil starší Huawei P Smart Z a vydal jej coby nový model 9X, Huawei naopak představil model Nova 5T, což je převlečený Honor 20.

Platí však, že zbrusu nové přístroje, které byly po 16. květnu představeny a uvedeny na trh, mají smůlu. Týká se to například loňského špičkového Huaweie Mate 30 Pro a bude to platit i pro chystané modely řady P40 (více viz Huawei se nevzdává. P40 představí i bez služeb Googlu opět v Evropě).

Google dále uživatele upozorňuje, že co se oněch certifikovaných zařízení, tedy přístrojů pocházejících z doby před 16. květnem, týče, tam se nic nemění. „V souladu s vládními nařízeními pokračujeme s Huaweiem v práci na bezpečnostních aktualizacích a aktualizacích aplikací a služeb Googlu na stávajících zařízeních a budeme v tom pokračovat tak dlouho, dokud to bude dovoleno,“ píše v prohlášení šéf právního oddělení Android & Play Tristan Ostrowski.

Naznačuje tak, že zatím se nemají uživatelé stávajících zařízení čeho bát, ale zároveň je mezi řádky cítit, jak americká administrativa nejspíš vyvíjí tlak na zpřísnění podmínek spolupráce, které by mohly ohrozit i přípravu aktualizací. Zatím se však tomuto tlaku daří očividně vzdorovat (více v článku Američané chtěli Huawei úplně odříznout od součástek, zatím to neprošlo).

Ostrowski nicméně varuje uživatele nových zařízení, na kterých již Google s Huaweiem spolupracovat nemůže, aby se nepokoušeli nahrávat aplikace Googlu do svých přístrojů bokem. Některé totiž ani tak kvůli chybějící Google Play certifikaci přístroje fungovat nebudou, ostatní pak podle něj představují velké bezpečnostní riziko.

„Certifikovaná zařízení prochází důkladnými a podrobnými bezpečnostními testy a testy kompatibility, které provádí Google, aby zajistil, že jsou data uživatelů v bezpečí,“ vysvětluje prohlášení. „Bokem nahrané Google aplikace nebudou fungovat spolehlivě, jelikož nedovolujeme těmto službám běžet na necertifikovaných zařízeních s potenciálně prolomenou bezpečností. Nahrávání Google aplikací bokem také přináší vysoké riziko nainstalování aplikace, která byla upravena a pozměněna způsoby, které mohou ohrozit bezpečnost,“ píše Ostrowski.

Uživatelé si certifikaci svého zařízení mohou ověřit. V aplikaci Obchod play je potřeba otevřít menu, najít položku Nastavení a v její dolní části se pak nachází informace Certifikace Play Protect.