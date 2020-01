Náhradní řešení je povedená volba. Test Huawei Nova 5T

Smartphony Honor a Huawei, kromě těch na absolutním vrcholu nabídky, si jsou často podobné jako vejce vejci. Huawei Nova 5T je ovšem telefon doslova jako přes kopírák. Je totiž úplně stejný jako Honor 20. Už ten měl v létě roku 2019 potíže s uvedením na trh, ale podařilo se.

A Nova 5T teď může jít v jeho šlépějích: i když je na ní jiná značka výrobce, na už jednou schválený kousek se nevztahují americké sankce, které koncernu Huawei prakticky znemožňují uvádět novinky na světové trhy. Nova 5T, která na český trh zamířila v závěru roku 2019, tak rozhodně není žádnou převratnou novinkou, ale na druhou stranu je to pro Huawei důležitý model.

Při ceně 9 999 korun je to velmi zajímavá alternativa k drahým špičkovým smartphonům. Stejně jako Honor 20 využívá i Nova 5T procesor Kirin 980, který má stále výkonu na rozdávání a není důvod si stěžovat na jeho nedostatek. Ale je tu právě i sourozenec honor, který se prodává o tisícovku levněji. Nova 5T je opravdu stejný smartphone, takže tento test bude jakýmsi druhým pohledem na tentýž mobil.

Opravdu se neliší?

Ne, skutečně ne. Jedinou odlišností jsou drobnosti ve vzhledu: Nova 5T se prodává buď v konzervativní černé variantě (tu jsme testovali), nebo blyštivé fialové verzi, Honor naopak vsadil na modrou. Kromě barev a označení výrobce nejsou nicméně mezi telefony ani vizuální rozdíly. A ty nejsou ani ve výbavě, platí tedy třeba i sestava 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření paměťovými kartami. Podobně absentuje 3,5mm audiojack pro sluchátka.

Telefon je dvousimkový, čtečka otisků prstů je na boku ve vypínacím tlačítku, což považujeme za velmi praktické řešení. Je pohotová, rychlá a vždy po ruce. Výkon je parádní, v Benchmarku AnTuTu 8 sahá po hranici 380 000 bodů (starší honor jsme testovali se starší verzí benchmarku a výsledky tak nejsou porovnatelné). Shodná je i sestava fotoaparátů.

Fotí stejně dobře?

Ano, kvalita snímků je nadprůměrná a platí to i více než půl roku od uvedení původního modelu. A Huawei Nova 5T se nemusí stydět ani vedle těch nejlepších fotomobilů současnosti, byť na špičku úplně nestačí.

Malé opakování: sestava foťáků obsahuje hlavní snímač se 48MPix čipem za optikou se světelností f/1,8, pak je tu šestnáctimegapixelový širokoúhlý snímač (f/2,2) a dva dvoumegapixelové foťáky – jeden sbírá data o hloubce ostrosti, druhý pořizuje makro snímky (ostří od čtyř centimetrů).

Porovnání běžného a makro snímku z Huawei Nova 5T

Jediné, co nám na modelu přijde z hlediska fotografování zvláštní, je makro snímač. Ten je tu opravdu jen do počtu: i samotné uživatelské prostředí foťáku s ním moc nepočítá a Super Makro režim najdeme až v menu dalších kreativních režimů. Navíc hlavní snímač ostří jen z o něco málo větší vzdálenosti, přičemž výsledné dvanáctimegapixelové snímky mají daleko více detailů a dávají více prostoru pro případné ořezy: pro ně lze použít třeba i snímky pořízené v plném rozlišení 48 megapixelů.

Širokoúhlý, klasický a zoom snímek z Huawei Nova 5T

Foťák nabízí i dvojnásobné přiblížení, to ovšem jen prostřednictvím digitálních kouzel. Zoom je nicméně docela dobrý a je použitelný i v nočním režimu, takže jsme ho v praxi neváhali využívat. Mimochodem, noční režim dovede dobře prosvětlit i širokoúhlé snímky, které jinak v horším světle ztrácejí. Čelní snímač v průstřelu displeje má 32 megapixelů a pořizuje solidní selfie snímky.

Co se vám v praxi líbí a nelíbí?

Huawei Nova 5T patří ke kompaktnějším výborně vybaveným smartphonům, s displejem o úhlopříčce 6,26 palce a minimalizovanými rámečky dobře vklouzne do kapsy. Ano, najdeme i kompaktnější kousky (třeba Samsungy Galaxy S10 a S10e), ale huawei je stále velmi dobrou volbou pro ty, kdo nechtějí přerostlý smartphone. Obzvlášť vzhledem k ceně. Celkově podle nás padne velmi dobře do ruky, ještě jednou chválíme dobře umístěnou čtečku otisků.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobrá výbava

kompaktní rozměry

povedený fotoaparát

Proč nekoupit? dražší než honor

nemá slot na paměťové karty

chybí 3,5mm audiojack Kdy? V prodeji Za kolik? 9 999 Kč

Displej je, řekněme, takový standardní. Na dané úhlopříčce nabízí obvyklé rozlišení 1 080 x 2 340 pixelů, je to IPS panel, který se svým jasem ani podáním barev nevyrovná zářivým AMOLED displejům, ale zas není moc důvodů si nač stěžovat. Grafika uživatelského prostředí EMUI od Huaweie nám tradičně přijde už trochu přežitá. Používá Android 9.0 a co se aktualizace na Android 10 týče, ta je asi ve hvězdách. Když se Huaweii podaří nějak vyřešit své „americké potíže“, mohla by dorazit. Líbí se nám ovládání gesty, které naopak vlastně čistý Android 10 převzal právě od modelů Huaweie.

Za podobně obvyklou jako kvalitu displeje označíme i výdrž baterie. Nic zázračného, nic tragického, s kapacitou 3 750 mAh si nemůže Huawei Nova 5T myslet na rekordy, ale zase uživatele jen tak nezklame. Intenzivnější den na jedno nabití nebyl problém.

Mám si ho pořídit?

Pokud zrovna nechcete nenápadný černý smartphone nebo vás naopak neoslovila zářivá fialová barva modelu Nova 5T, sáhněte po stejném, ale o tisíc korun levnějším Honoru 20. Tečka. Ve srovnání s ostatní konkurencí je nicméně Huawei Nova 5T zajímavou volbou. Z kompaktnějších modelů můžeme jmenovat třeba Samsung Galaxy S10e, který stojí ovšem 14 999 Kč. Má sice o trochu lepší foťák, nechybí mu slot na paměťové karty a nabídne o něco vyšší výkon, ale příplatek vlastně nedává zas tak velký smysl.

K trochu opomíjeným kouskům patří třeba LG G8s ThinQ, které je podobně kompaktní a má výkon a výbavu na úrovni špičkového samsungu (jen foťák trochu zaostává) a stojí necelých 11 000 korun.

Z telefonů v obdobné cenové hladině pak můžeme jmenovat třeba Xiaomi Mi 9 LTE, které rovněž vyjde na 10 000 korun, ale má vyšší výkon, větší AMOLED displej se čtečkou otisků v něm a foťák se zoomem.