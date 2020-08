Konec výjimek, od starších telefonů Huawei musí dát Google ruce pryč

O konci výjimek pro Huawei informoval server The Washington Post. Čínská společnost se už od loňského května potýká s obchodní válkou se Spojenými státy. Ta citelně zasáhla zejména jeho mobilní sektor, protože firma mimo jiné přišla o možnost do nových telefonů instalovat aplikace Googlu. Zbyl jí tak jen základ otevřeného operačního systému Android, který si od té doby musí vybavovat vlastním ekosystémem aplikací.

Doteď firma alespoň pravidelně dostávala dočasné licence, které jí umožňovaly obchodovat s některými americkými společnostmi. Řeč teď není jen o softwaru pro mobilní telefony, ale také třeba i telekomunikační zařízení, primárně proto, aby měli zdejší operátoři dostatek času na průzkum a instalaci techniky od jiných firem.

Co se systému Android týče, výjimky právě umožňovaly dále posílat bezpečnostní aktualizace do zařízení, která firma vydala před tím, než ji Spojené státy zařadily na černou listinu. Tedy do telefonů, které přišly na trh před loňským květnem, případně těch, které po něm využívaly již udělených certifikací (např. zachováním valné většiny hardwaru a pouze designové úpravy).

Telefonů, které vyšly po loňském květnu, se už tento vývoj situace netýká, protože jejich systém už má v režii čistě Huawei. Ty, které se na trh dostaly dříve, ovšem mohou definitivně přijít o nové softwarové aktualizace od Googlu, jak pro celý systém, tak pro jednotlivé služby. Huawei však tvrdí opak.



České zastoupení Huaweie nám k této situaci zaslalo následující vyjádření: „Všechny telefony Huawei běží na otevřeném operačním systému Android a budou i nadále dostávat bezpečnostní i systémové aktualizace. Naši zákazníci získají veškeré softwarové aktualizace a služby díky komunitě vývojářů okolo operačního systému a vývojovému centru Huawei.“

„Všechny aplikace stažené přes Google Play na telefonech, které mají tento obchod předinstalovaný, budou i nadále pravidelně aktualizovány. Uživatelé také budou moci Google Play využívat tak, jak jsou zvyklí. Aplikace stažené a nainstalované na telefonech, které už obchodem od Googlu nedisponují, bude možné i nadále aktualizovat přes oficiální aplikační obchod AppGallery, případně skrze službu Petal Search,“ říká Filip Matys, PR manažer společnosti Huawei.