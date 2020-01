Huawei uvedl na český trh nový smartphone. Možná ho máte už rok doma

Novinka s označením Y6s je model nižší třídy, který zaujme zejména nízkou cenou a trendy designem. Pokud se obáváte, že tento nový huawei nepodporuje služby Googlu, můžete být klidní. Naleznete zde plnohodnotný Android se všemi souvisejícími službami. Huawei totiž opět využil certifikace od jiného modelu, který designově obměnil, ovšem po hardwarové stránce se nic nezměnilo.

Y6s má tak na chlup shodné specifikace jako rok starý Honor 8A. Ten tehdy ještě bez problémů certifikačním procesem prošel, obchodní válka vypukla totiž až v květnu. Na jednu stranu tak Huawei skutečně má novinku, u které se nemusíte bát ztráty běžných funkcí a služeb, na druhou stranu však v podstatě dostanete přesně to samé, co před rokem zájemci o nový levný honor (více viz Už ani levné telefony nebudou malé. Honor uvádí na český trh model 8A).

Novinka má 6,09palcový IPS displej s poměrem stran 19,5:9 a HD+ rozlišením (720 x 1 560 pixelů). Nechybí ani kapkovitý výřez ukrývající čelní fotoaparát. Telefon pohání procesor od MediaTeku, Helio P35. Operační paměť má kapacitu 3 GB, vnitřní 32GB úložiště pak můžete rozšířit pomocí paměťové karty.

Na zádech najdete jeden 13MPix fotoaparát se světelností f/1,8. Přední optika pro selfie fotografie má pak rozlišení 8 MPix. Ve výbavě dále nechybí ani sluchátkový jack, konektor je zde staršího typu microUSB. Na zádech telefonu najdete i čtečku otisků prstů. Baterie má kapacitu 3 020 mAh. Jak už bylo zmíněno, telefon pohání plnohodnotný operační systém Android, ve verzi 9.0.

Novinka se na českém trhu objevila s cenou 3 699 korun. Vzhledem k tomu, že Honor 8A už po roce na trhu klesl na 2 999 korun, je příplatek u huaweie pouze za mírně odlišný design.