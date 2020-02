Američané chtěli Huawei úplně odříznout od součástek, zatím to neprošlo

Americké ministerstvo obchodu zastavilo proces připomínkování a schvalování nového nařízení, které by zpřísnilo americké sankce vůči Huaweii. Důvodem mají být obavy o poškození amerických společností, které techniku společnosti Huawei dodávají. S odvoláním na své zdroje v americké administrativě to uvedla agentura Reuters.

Nové nařízení bylo staženo z projednávání nejspíš na základě připomínek od ministerstva obrany. To argumentovalo ohrožením obchodních zájmů amerických společností a přehnanými dopady přísnějších sankcí na ně.

Ministerstvo obchodu přitom hledalo cestu ke zpřísnění sankcí zhruba od loňského listopadu, momentálně je osud připravovaného nařízení nejasný. Dokument může být přepracován a do „legislativního kolečka“ vyslán znovu, ale také mohou jakékoli snahy v tomto směru ustat.

Protesty amerických firem

Chystané zpřísnění mělo být v principu vcelku jednoduché. Dnes musí mimo jiné o povolení dodávat Huawei součástky americkou administrativu žádat i ty zahraniční společnosti, v jejichž produktech tvoří americké subdodávky více než 25 % jejich hodnoty. Do té se započítává jak hardware, tak například patenty a licence za ně. Ministerstvo obrany se snažilo v novém nařízení tuto hranici snížit na pouhých 10 %, což by okruh zahraničních dodavatelů, kteří by licenci potřebovali, dramaticky navýšilo. Navíc se do limitu měly nově započítávat i některé subdodávky netechnického charakteru.

Americké společnosti proti tomu protestovaly a Pentagon se jich zastal. Ministerstvo obchodu ovšem čelí ze strany některých členů administrativy prezidenta Trumpa kritice, že se mu nedaří ještě více omezit dodávky pro Huawei a obecně, že činí málo k tomu, aby omezilo vývoz složitých amerických technologií do Číny.

Senátoři Tom Cotton, Ben Sasse a Marco Rubio pak v dopise ministru obrany USA postoj ministerstva vyčetli a přirovnávají situaci ke studené válce. „Huawei je odnoží Komunistické strany Číny, a tak by na něj mělo být nahlíženo. Je obtížné si představit, že by uprostřed studené války ministerstvo obrany přehlíželo obchody amerických společností s pobočkami KGB jen proto, že Moskva nabídla slevu,“ píší zákonodárci v dopise.

Stávající omezení platí dál

V USA tedy zuří ohledně Huawei nejen samotná „vnější“ obchodní válka, ale také vnitřní boj o to, zda firmu zasáhnout ještě přísněji či nikoli. Stávající omezení ovšem zůstávají v platnosti, Huawei tak například nemůže použít ve svých nových modelech služby Google Play Services, které jsou základem pro běžné fungování chytrých telefonů s Androidem.

Firma proto začala intenzivněji rozvíjet vlastní řešení a i na českém trhu to zkusí s omezeným množstvím kusů modelu Mate 30 Pro bez služeb Googlu jen s vlastním ekosystémem. Ten pochopitelně není zdaleka tak silný jako ten od Googlu, Huawei však se svým řešením počítá především pro budoucí modely, které bude nadále uvádět na evropský trh.

Situaci nezměnila ani dílčí obchodní dohoda, kterou spolu USA a Čína uzavřely. Důvodem je to, že dohoda se týká výhradně obchodu, zatímco Huawei a případné dodávky dalším čínským firmám spadají v aktuální válce do oblasti bezpečnostních otázek. A ty zatím žádná dohoda neřeší.