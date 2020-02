Huawei se možná dočká zázraku. Google zažádal o licenci

V polovině května loňského roku uvalila americká administrativa na čínský Huawei embargo. Firma nemůže používat součástky od amerických firem a ani třeba software. Což je problém, nesmí do nových modelů smartphonů a tabletů, představených po polovině loňského května, instalovat balíček služeb Googlu. Tedy pro západní trhy klíčové aplikace YouTube, mapy Googlu, e-mailový klient Gmailu a především aplikační obchod Google Play.

Americká administrativa sice vydává postupně časově omezené výjimky z tohoto embarga, jenže každý produkt musí dostat povolení, a ta Američané nevydávají. Huawei tak v podstatě už skoro rok nemůže uvádět na západní trhy nové modely mobilů a tabletů. Huawei je sice vyvíjí a představuje, ovšem prodává je prakticky jen na domácím čínském trhu. Přístroje totiž mohou mít základní systém Android a uvedené služby Googlu v Číně nefungují, takže to nevadí. Všude jinde to však je velký problém.

Huawei proto začal vyvíjet vlastní operační systém a především investuje obrovské částky do svého aplikačního obchodu AppGallery, potažmo do celého systému služeb Huawei Mobile Services. Velkou část aplikací se mu tam již podařilo dostat, samozřejmě bez uvedených aplikací Googlu a není tam třeba ani Facebook a pod něj patřící Messenger nebo příbuzný Whatsapp.

To je sice stále problém, ale na pozadí vlastní snahy Huaweie se rýsuje aliance čínských výrobců, kteří se plánují přidat do aliance, která by měla vytvořit jakýsi čínský aplikační portál a možná i operační systém. A tady začíná být Googlu horko. V Číně už dávno různé konkurenční obchody s aplikacemi fungují, o tento trh nejde. Nový projekt by měl zasáhnout především trhy mimo Čínu.

A jelikož čínští výrobci jsou celosvětově dominantní, tak by to mohlo změnit pravidla hry. Když pomineme Samsung a Apple, tak v podstatě drtivá většina dalších producentů pochází z Číny. A možná z tohoto důvodu Google zažádal o licenci, aby mohl dodávat Huaweii své produkty.

Kdy se tak stalo, není jasné, ale potvrzené od Googlu to je. Informaci zveřejnila německá agentura DPA, které to řekl viceprezident Googlu pro Google Play a Android Sameer Samat. Je možné, že Google o licenci zažádal už dávno a zatím ji nedostal, pravděpodobnější však je, že žádost podal nedávno.

Jestli jí dostane, není jasné, ale nemožné to není. Třeba konkurenční Microsoft o ni zažádal loni na podzim a v listopadu mu byla udělena. Proto může Microsoft dodávat software pro notebooky Huaweie. Nové modely firma představila nyní v Barceloně a začne je prodávat v dubnu. Proč Microsoft neměl s licencí problémy a naopak s Googlem se embargo táhne dál, je otázkou.

Může to mít původ v situaci obou firem na čínském trhu. Microsoft tam funguje a dodává software všem producentům, naopak Google z Číny vycouval už dávno, protože odmítl spolupracovat s čínskou vládou na kontrole obsahu.