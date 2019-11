Honor upravil starší huawei a vydává jej za novinku, aby obešel zákaz

Kde se vzal, tu se vzal, Honor 9X míří na český trh. Dostupný zde bude už 11. listopadu za celkem sympatických 5 999 korun. Což je vcelku zarážející vzhledem k tomu, že tento model jako takový nemá certifikaci pro používání služeb Googlu. Jenže přesto nám do redakce dorazit testovací model, kterému po softwarové stránce nic nechybí – je tu aplikační obchod, mapy, Gmail, YouTube, zkrátka vše. V takové podobě míří i na český trh. Tak jak to?

Mateřský koncern Huawei, který mobily prodává sám a právě i pod značkou Honor, celou záležitost s obchodní blokací firmy vyřešil celkem šibalsky. Ano, model Honor 9X skutečně neprošel certifikačním procesem, ovšem jeho „pravou verzi“ najdete pouze na domácím čínském trhu. V Evropě se oproti tomu prodává jiný model, který sice nese stejný název i velice podobně vypadá, ovšem nese hardwarový základ modelu Huawei P Smart Z, který výrobce představil už letos v květnu. Tento model má povolení používat služby Googlu, takže jej stačilo v podstatě jen designově „přestavět“ na Honor 9X a problém je zdánlivě vyřešen.

Poznat se to dá hned několika způsoby. Pokud bychom dali evropskou a čínskou verzi vedle sebe, poznáme už od pohledu, že tu něco nehraje. Čínský 9X má pouze dva zadní fotoaparáty a čtečku otisků prstů na boku těla, zatímco ten evropský čte otisky prstů přes plosku na zádech a fotoaparáty má tři. Po stránce zadních snímačů je tak podobnější čínskému modelu 9X Pro, ovšem rozdíl ve čtečce prstů zůstává stejný.

Po hardwarové stránce se však liší od obou. Pohání jej totiž procesor Kirin 710F, zatímco oba čínské modely 9X mají Kirin 810. A zde narážíme na onu chytrou záměnu. Kirin 710F společně s řadou dalších specifikací, jako je displej, baterie a zadní čtečka otisků prstů, si totiž evropský Honor 9X půjčuje právě od modelu Huawei P Smart Z. Když se navíc podíváte na modelová označení, povšimnete si další shody. P Smart Z je značen jako STK-LX1. A jaké označení najdeme na naší krabičce s Honorem 9X? STK-LX1. Není to poprvé, kdy si Huawei „rozsekal“ jeden model na několik dalších. Kupříkladu stejné označení nesou i letošní modely Honor 20 a Honor Nova 5T.

Výrobci tento postup prochází proto, že certifikační proces pro užívání služeb Googlu není závislý přímo na konkrétních modelech, jako spíš na dané konfiguraci hardwaru a softwaru. V tomto případě jde o kombinaci procesoru Kirin 710F na Androidu 9.0. Google stejně certifikuje zařízení na základě prototypových vzorků, které se mohou od finálního produktu lišit. Je tak už ve výsledku jedno, jak smartphone vypadá, důležité je, že pro danou konfiguraci hardwaru a softwaru má povolení. A přesně toho využil právě i Huawei, když si půjčil certifikovaná „střeva“ od modelu P Smart Z a obalil je podobou Honoru 9X.

Huawei si tímto postupem víceméně zajistil, že ještě pár „nových“ telefonů může vydat, ovšem je to pouze krátkodobé řešení. Zatímco konkurence se může i za půl roku po stránce výbavy posunout znatelně kupředu, pro velkého hráče je velkou ztrátou potenciálu prodávat to samé v jiném obalu. Modelu Honor 9X to možná projde, ale dalším případným „recyklovaným smartphonům“ už nejspíše ne.