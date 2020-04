Xiaomi se u novinek vytahuje Googlem. Možná je to výsměch Huawei

Jako by nestačilo, že podle posledních čísel globálních prodejů vystřídalo Xiaomi na pozici světové trojky konkurenční Huawei, ale ještě mu na samotném balení se smartphony řady Mi 10 zanechalo vzkaz, že jejich modely se s Googlem stále „kamarádí“. Alespoň tak se dá chápat popisek „s jednoduchým přístupem k aplikacím Googlu, které používáte nejčastěji“, jenž teď zdobí právě krabičky s modely Mi 10.

Mohlo by se tak zdát že si Xiaomi utahuje právě z nelehké situace, ve které se ocitl konkurenční Huawei poté, co kvůli obchodní válce se Spojenými státy ztratil možnost využívat americké součástky i software zahrnující právě i služby Googlu. I přes to, že je Xiaomi také čínskou firmou, se na něj žádná omezení nevztahují, a může tak využívat jak součástky, tak právě i plnohodnotné funkce operačního systému Android.

Popisek značící přítomnost služeb Googlu na balení modelu Xiaomi Mi 10 Pro

Balení s tímto popiskem je určené právě pro globální trh, kde se Xiaomi těší velké přízni, v domácí Číně by logicky nemělo smysl, jelikož jsou zde služby Googlu blokované. Na světovém trhu však Huawei z důvodu absence podpory aplikací, jako je YouTube, Gmail či Mapy ztratil zákazníky, čehož může Xiaomi využít nejenom v prémiovém segmentu, ale i ve střední třídě.

Xiaomi nicméně vysvětluje slogan na krabičkách trochu jinak. Údajně se jedná spíše o povinnost, ke které ji váže kontrakt s Googlem. Podobně jako například na počítačích najdete nálepky „Intel inside“, značící přítomnost procesoru od firmy Intel, tak i Xiaomi má podle smlouvy s Googlem nově povinnost fakt, že využívá služeb této americké firmy, umisťovat na balení se svými telefony.

Ačkoli toto vysvětlení zní poměrně přesvědčivě, je celkem jasné, že se samotnému Xiaomi v současné situaci více než hodí. V současnosti totiž potřebuje využít právě své nově nabyté pozice světové smartphonové trojky, a zároveň si místo nenechat Huaweiem opět přebrat.