Zdá se, že Huawei už zná svoji budoucnost. Může to ovlivnit trh

Přestože to není ani rok, tak situaci čínské značky Huawei zná asi každý, kdo aspoň občas sleduje zpravodajství nebo kdo si v poslední době vybíral nový smartphone. V kostce, americká administrativa zakázala dodávky telekomunikační infrastruktury od Huaweie pro americké úřady. To však není to podstatné, bez toho by Huawei dokázal dobře žít i nadále, protože tímto směrem stejně žádné významnější obchody neuskutečňoval ani dříve.