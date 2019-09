Nedostupná špička: Huawei Mate 30 Pro ovládl žebříček fotomobilů

Pořadí na čele žebříčku fotomobilů organizace DxO Mark se v poslední době mění docela často. Zatímco loňský Huawei P20 Pro tu vládl téměř celý rok (Mate 20 Pro se mu v závěru roku jen vyrovnal), letos přichází změna doslova s každým top modelem těch nejambicióznějších značek. Samsung, Huawei, ale i Apple nebo Google a také výrobci jako Xiaomi a OnePlus na kvalitu snímků kladou nebývalý důraz.

Na absolutním čele se zatím přetahují Samsung a Huawei, tedy světová jednička a dvojka ve smartphonech. Dlouho to vypadalo na remízu, když Samsung Galaxy S10 5G a Huawei P30 Pro držely stejné skóre (to platí i s novou opravenou metodikou), pak ovšem posunul korejskou značku do čela nový Galaxy Note 10+ 5G.

Výrazný posun

Teď však přichází další změna: testem DxO Mark totiž prošel nový Huawei Mate 30 Pro, který je stižen nešťastným osudem kvůli americkým sankcím (více viz Huawei má technologické monstrum. Kvůli obchodní válce si ho asi nekoupíte). Test DxO Mark ukazuje, že v případě Mate 30 Pro opravdu zákazníci v Evropě přicházejí o špičkový přístroj po všech stránkách. Do čela žebříčku sestaveného podle nové metodiky se vyšvihl se skóre 121 bod, což je o čtyři body více, než čeho dosáhl teď tedy druhý Note 10+ 5G. I když se mezitím měnila metodika testu (ta teď zahrnuje více parametrů), jde o nejvýraznější posun do čela od doby uvedení Huaweie P20 Pro (ten tehdy konkurenci zdrtil).

Mate 30 Pro v testu získal vynikající skóre téměř ve všech disciplínách. Autoři si všímají především toho, že má tento model zatím nejvyšší dosažené skóre v oblasti textur i šumu, přičemž poznamenávají, že většinou jdou tyto oblasti proti sobě: když je dobrá kresba, znamená to většinou, že se v horším světle objevuje více šumu, jelikož snaha o jeho potlačení právě kresbu ničí. U Mate 30 Pro je ovšem tento protiklad silně omezen.

Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky 121 - Huawei Mate 30 Pro

117 – Samsung Galaxy Note 10+ 5G

116 – Huawei P30 Pro

116 – Samsung Galaxy S10 5G

113 – Honor 20 Pro

112 – Huawei Mate 20 Pro

110 – Xiaomi Mi 9

106 – Apple iPhone XS Max

102 – Google Pixel 3

99 – LG G8 ThinQ

97 – Lenovo Z6 Pro

94 – Sony Xperia 1

85 – Nokia 9 PureView

Špičkové je také hodnocení zoomu, opět platí, že zatím nikdo v této disciplíně více bodů nezískal. A to má Mate 30 Pro „pouze“ trojnásobné optické přiblížení namísto pětinásobného, které nabízí stájový kolega P30 Pro. Jenže při středních vzdálenostech přiblížení má Mate 30 Pro opět (i díky lepšímu využití AI) lepší kresbu, jen při větším přiblížení se kresba trochu ztrácí.

Mírnou kritiku schytal Mate 30 Pro za svůj širokoúhlý fotoaparát, a to především proto, že s ohniskovou vzdáleností 18 mm není jeho záběr tak široký jako u rivalů (P30 Pro má 16 mm, Galaxy S10 5G 12 mm). Těsně pod vrcholem zůstal Mate 30 Pro také u natáčení videa, v této disciplíně mu schází bod oproti modelu Galaxy Note 10+ 5G. Sklonit se před konkurencí od Samsungu musí Mate 30 Pro i v hodnocení selfie fotoaparátu, kde s 93 body na smartphony Samsungu nestačí, ale je to nejlépe hodnocený huawei.

Vlna vyzyvatelů

Mate 30 Pro je tedy momentálně absolutní špičkou, kterou si bohužel mohou pořídit vlastně jen zákazníci v Číně, u nás si (alespoň prozatím) musíme nechat zajít chuť. To trochu ulehčuje situaci vyzyvatelům, kteří mu na trhu nebudou muset tak intenzivně čelit. Kandidátů na sesazení nového krále fotomobilů z trůnu bude totiž více než dost.

Tím hlavním je momentálně nový iPhone 11 Pro, který už mají testeři DxO Mark v rukou a v prvních dojmech z jeho fotoaparátu ukázali, že oproti loňským modelům XS došlo u nového iPhonu k výraznému posunu v kvalitě snímků. Bude to ovšem stačit na huawei? To je otázka, na kterou se dozvíme odpověď nejspíš v několika následujících dnech. Zveřejnění výsledků testu nového iPhonu je nejspíš na spadnutí.

Čím dál lepší je v poslední době v případě fotoaparátů i Xiaomi, otázkou je, zda se jeho šokující a víceméně experimentální model Mi Mix Alpha s novým 108MPix hlavním senzorem (od Samsungu) do testu DxO Mark vůbec dostane. Z tradičně špičkových fotomobilů nás pak čeká ještě představení smartphonů Pixel 4 od Googlu. I ty budou mít maximální ambice.

A o prvenství se samozřejmě výhledově bude chtít poprat i z trůnu sesazený Samsung. Šušká se, že fotoaparát jeho chystané modelové řady Galaxy S11 (která se prý vůbec nemusí jmenovat Galaxy S11) má být svým způsobem revoluční a má přinést ještě výraznější posun vpřed než letošní modely. Kam ovšem Samsung svět fotomobilů posune, se dozvíme nejdříve v závěru února příštího roku, což se vzhledem k současné bitvě mezi fotomobily zdá být celá věčnost.