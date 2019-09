Podívejte se, žádná zadní vrátka. Huawei chce získat důvěru

Během srpnové vývojářské konference, na které Huawei doma v Číně představil systém HarmonyOS, jasně zaznělo, že Harmony je univerzálním systémem, který však nemá za úkol ve smartphonech nahradit Android.

Jenže už tehdy šéf Huaweie prohlašoval, že toho systém je schopen, jen firma chce nadále spolupracovat s Googlem a je pro ni cesta Androidu tou vlastně výhodnější. Od té doby se však situace možná změnila: Huawei má stále s přístupem k Androidu potíže a ty se nejnověji mají dotknout nového špičkového modelu Mate 30 Pro, který bude představen 19. září v Mnichově.

Telefon podle všeho nejspíš dostane novou verzi Androidu, ale bohužel nezíská přístup ke službám Google, jako je Obchod Play, Mapy a další důležité součásti, bez kterých jsou androidí smartphony pro většinu uživatelů k ničemu. V zákulisí se šušká, že série modelů Mate 30 se proto možná ani nedostane na evropský trh a že Huawei situaci ohledně používání operačních systémů přehodnocuje. A už prý chystá první smartphony s vlastním HarmonyOS určené i pro světové trhy, nejen pro ten domácí čínský.

Že Huawei některé kroky ohledně HarmonyOS urychluje, ukazují i nejnovější informace, které se systémem souvisí. Firma například 7. září uspořádala v pekingském vývojovém centru technologický seminář, který představil vývojářům, akademikům i dalším odborníkům technologii Ark Compiler, což je proprietární řešení Huawei pro překlad programátorského kódu aplikací do kódu strojového.

Ark Compiler slouží coby řešení, které umí fungovat i na Androidu, Huawei ho představil letos se smartphony řady P30 a má výrazně zvyšovat efektivitu práce s aplikacemi. Jejich jazyk umí do strojového kódu překládat efektivněji, než stávající řešení, což znamená menší energetickou náročnost i náročnost na výkon. Ark Compiler by zároveň měl umět pracovat se zdrojovým kódem v různých programovacích jazycích (Java, C, C++ a další), což je vlastnost, která se bude nejspíš hodit právě u HarmonyOS.

Vlastní compiler vyvíjí Huawei už od roku 2009, původně šlo o řešení pro základnové stanice, které se postupně vyvinulo v univerzální nástroj. Huawei původně zamýšlel Ark Compiler prosadit coby řešení používané univerzálně v Androidu, ale samozřejmě je to zároveň nástroj, který bude použit v HarmonyOS. Zaměření Ark Compileru navíc velmi usnadní přenášení aplikací z Androidu na systém od Huaweie.

Budovat důvěru v toto vlastní řešení chce čínská firma tím, že jej vypustí coby open-source. Části rámce Ark Compileru už dostupné jsou a vývojáři je již mohou využívat. Huawei chce také k detailnímu zkoumání veřejností uvolnit i frontend a backend Ark Compileru. Veřejnost bude moci jednotlivé části upravovat a vylepšovat. Sadu nástrojů pro práci s jazyky Java a JavaScript v rámci compileru pak chce Huawei uvolnit v letech 2020 a 2021.

Tyto na první pohled především technické kroky znamenají, že Huawei si chce u vlastních řešení vybudovat u veřejnosti (především té odborné) důvěru. Otevřenost se samozřejmě ve světě softwaru cení a Huawei si slibuje, že by snad mohl takový přístup vyvrátit případné domněnky o zadních vrátkách v systému nebo některých použitých řešeních.