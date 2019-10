Modely P30 zachraňují Huawei. Lepší telefony totiž firma nemůže prodávat

0:09 , aktualizováno 0:09

Výrobci mobilních telefonů uvádí stěžejní novinky co půl roku, aby přísun lákadel pro zákazníky neustával. Huawei ovšem musí v Evropě čelit nechtěnému prodloužení života jarní modelové řady. To proto, že nové typy Mate 30 zatím do prodeje nemíří kvůli sankcím.