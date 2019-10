Nový procesor od Huaweie dotáhl konkurenci. Ta mu brzy zase uteče

Huawei svůj nový procesor představuje vždy spolu s novou generací vlajkové řady Mate. Letošní „třicítka“ je proto první sérií, jejíž modely pohání Kirin 990. Tato platforma přináší prvenství v podobě integrovaného 5G modemu, který dosud ostatní (Qualcomm, Samsung) připojovaly externě.

Ani v případě Kirinu 990 není podpora 5G samozřejmou výbavou, existuje i mírně odlehčená varianta, která 5G kmitočty nepodporuje a má o něco pomalejší procesor.

Právě základní varianta nového kirinu prošla v těle Mate 30 Pro testem AnTuTu, který výkon daného čipsetu hodnotí komplexně. Kromě síly procesoru testuje i grafickou kartu, paměti, odezvu uživatelského rozhraní a výsledné bodové hodnocení je tak součtem čtyř dílčích skóre.

Kirin 990 v tomto benchmarku dosáhl na více než 457 tisíc bodů a dostal se mezi nejrychlejší mobilní procesory. Je rychlejší než telefony se Snapdragonem 855, na modely s jeho vylepšenou verzí 855 Plus mírně ztrácí. To znamená, že se nový procesor od Huaweie výkonově dostal i do revíru nových iPhonů. Jejich výpočetní mozek Apple A13 totiž ve stejném testu dosahuje podobných výsledků.

V žebříčku AnTuTu na prvním místě stanul herní Black Shark 2 Pro od XIaomi (469 708), jemuž na záda dýchalo další herní monstrum jménem Asus ROG Phone II (469 590). Třetí OnePlus 7 Pro už měl výraznější odstup, získal 447 tisíc bodů. Připomeňme, že celou první trojici pohání vylepšený Snapdragon 855 Plus, jehož grafická jednotka je výkonnější o 15 procent.

Kirin 990 si velmi slušně vede také v testu Geekbench, který analyzuje výkon procesoru v jednojádrovém i vícejádrovém režimu. Čipset v něm dosáhl 3 842 resp. 11 644 bodů. To jsou výsledky velmi podobné Snapdragonu 855 Plus

(3 623 resp. 11 367). Na A13 Bionic v tomto testu zatím žádný jiný procesor nestačí. Apple při zapojení jednoho jádra umí přes 5 400 bodů, v disciplíně zapojení více jader současně pak téměř atakuje hranici 14 tisíc bodů (13 769).

Kirin 990 5G skóre ještě navýší

Dosud testováním prošel Mate 30 Pro vybavený základní verzí čipu 990. Jeho nejvyšší 5G varianta by v testu měla dosáhnout ještě lepšího výsledku. Má vyšší takt nejen prostřední dvojice jader (2,36 vs. 2,09 GHz), ale i úsporného čtyřjádra (1,95 vs. 1,86). Vyšší maximální frekvence procesoru tak bezpochyby v dílčí části testu obdrží nějaké body navíc.

5G verze má vůči běžné navíc i jedno velké jádro NPU (Neural Processing Unit). Tuto změnu sice AnTuTu nerozpozná, nicméně AI benchmark samozřejmě ano.

Přestože Huawei svým novým procesorem téměř dotáhl dnešní nejvýkonnější konkurenci, z těsných výsledků se dlouho těšit nebude. Qualcomm totiž v závěru roku odhalí další vrcholový snapdragon a ten výkonově kirinu bezpochyby uteče. První testy nové mobilní platformy se objevily už v průběhu srpna.

Konkrétně šlo o Qualcomm Kona, což má být Snapdragon 865 s vestavěným 5G modemem. Geekbench jeho sílu vyhodnotil 4 160 resp. 12 946 body. To v porovnání s výsledky Snapdragonu 855 Plus představuje nárůst okolo 15 procent v obou dílčích testech.