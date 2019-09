Mají možná nejlepší telefony na světě. Jenže je nemohou prodávat

Po celou prezentaci novinek, kterou vedl šéf mobilní divize Huaweie Richard Yu, nepadla ani drobná zmínka o tom, že Američané v rámci obchodní války s Čínou omezují celosvětový byznys Huaweie. Ani náznakem se nezmínil, že nové modely zatím nemají služby Googlu, tudíž jsou mimo domácí Čínu neprodejné.

V podstatě akce probíhala jako kdykoliv jindy, třeba při jarní premiéře modelů P30. Tudíž s neustálým porovnáváním s konkurenty od Applu a Samsungu, představováním nových a nových funkcí a tak dále. A ano, nové modely mají impozantní výbavu a extrémní výkon. Huaweie Mate 30 a Mate 30 Pro jsou jedny z nejlepších mobilů na světě. Jenže to možná nikdy ve srovnávacím testu nezjistíme.

Pečlivý pozorovatel si už na začátku všiml, že prostory haly na mnichovském výstavišti nejsou zaplněné jako obvykle. Výrobce pravděpodobně nakonec počet pozvaných hostů snížil. Prázdno rozhodně nebylo, ale plno také ne.

Další indicie přišla při oznamování cen a dostupnosti novinek. U dalších produktů, jako jsou hodinky nebo sluchátka, padla cena i datum zahájení prodeje. U telefonů jen cena (mimochodem, dost sebevědomá) a o dostupnosti opět ani slovíčko.

Čínské vzorky

Jasno bylo až u vystavených vzorků. V těch nebylo po službách Googlu ani památky. V telefonech je sice Android, na ten se sankce nevztahují, ale cokoliv dalšího od Googlu Huawei v nových přístrojích aktuálně používat nemůže. Takže v nich není prohlížeč Chrome, aplikační obchod Play, ani mapy nebo YouTube.

Vystavené telefony byly v podstatě kusy určené pro čínský trh a přepnuté do angličtiny. Bylo v nich vše podstatné, vlastní aplikační obchod, vlastní varianta videoportálu. Jenže v aplikačním obchodě byly v naprosté převaze čínské aplikace, video sice nabízelo detektivky, válečné filmy i romantické komedie, ale jen čínské provenience. A tak bychom mohli pokračovat dál. Huawei se sice pochlubil, že jeho ekosystém využívají lidé po celém světě a je extrémně bohatý, což je pravda, jenže mimo čínský trh jsou jeho možnosti zatím velmi omezené.

Prostě v tomto stavu Huawei novinky prodávat v Evropě nemůže. I kdyby byly za zlomek inzerovaných cen. Ale co s tím? Na to je těžké odpovědět a asi ani samotná firma neví, jak to bude dál. Důvod je ten, že americká administrativa vydává povolení americkým společnostem, aby mohly obchodovat s Huaweiem. V principu by se tak dít mohlo, platí druhá devadesátidenní výjimka. Jenže administrativa sice vydala lecjaká povolení, ale pro Google aktuálně nikoliv.

Proč tomu tak je, se můžeme dohadovat, ale oficiální vyjádření k dispozici není. Huawei zcela jistě v USA vyjednává a dost možná mu k tomu pomáhá jak čínská administrativa, tak i samotný Google, pro který je Huawei důležitým partnerem.

Jaké jsou možnosti?

V podstatě tři. Google povolení dostane, tudíž Huawei bude moci do telefonů dodat standardní nabídku služeb Googlu. Zahájení prodeje Matů 30 se zcela jistě protáhne, ale do konce října by se to stihnout mohlo, tudíž by Huawei nepromeškal předvánoční trh.

Další dvě možnosti mají společné to, že se Huawei už služeb Googlu pro své telefony nedočká. Přesto i tak riskne jejich nasazení na trh. Prodeje asi budou mizivé a je otázkou, jestli by zákazníci mohli dohrát služby Googlu alespoň mimo obchod Play. A jestli by tyto služby následně fungovaly.

Třetí možností je ta, že se modely Mate 30 v Evropě a jinde mimo Čínu vůbec prodávat nebudou a tato řada se tak v podstatě stane mrtvou. Huawei se nadále bude muset snažit domluvit s USA a zároveň tvrdě pracovat na svém systému Harmony. Jenže to nic zásadně nemění, stále mu budou chybět důležité služby Googlu, které svět mimo Čínu v mobilu musí mít.

Navíc je tu riziko, že pokud USA neprodlouží generální výjimku, dnes tříměsíční, tak do telefonů nepůjdou ani další aplikace jako je Facebook. Huawei tak primárně musí řešit tyto problémy. Asi jsou z dlouhodobého hlediska řešitelné. Mapy i aplikační portál jsou ten menší problém, nahradit YouTube a případně Facebook už bude složitější.

Pro trh to není dobrá situace, každé omezení konkurence trh určitým způsobem deformuje a může vést k pomalejším inovacím, ale třeba i k růstu cen. Kdo by v tomto případě byl viníkem, je otázka za milion, na kterou dnes nedokážeme relevantně odpovědět. Zatím to vypadá na máslo na hlavě obou stran.