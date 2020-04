Povedená střední třída s obřím háčkem. Test Huawei P40 Lite

Za normálních okolností by byl Huawei P40 Lite prodejním trhákem: dobrá cena, solidní výbava a síla značky mají potenciál z něj udělat hit. Jenže je tu potíž. Ano, opakujeme to stále dokola, ale absence služeb Googlu je v našich končinách pro mnohé (troufáme si tvrdit, že drtivou většinu) uživatele zásadní komplikace.

Bez nich je Huawei P40 Lite tak trochu polovičatý smartphone, protože mu chybí spousta věcí, na které jsme zvyklí. A i když jde jinak o velmi povedený kousek, tato zásadní nevýhoda znamená, že v bohaté konkurenci v dané třídě je to jen volba pro odvážné uživatele.

Proč je to takový problém?

Důvod je jednoduchý. Huawei P40 Lite má sice operační systém Android 10 od Googlu (s prostředím EMUI od Huawei), nicméně mu chybí některé zásadní služby této platformy: není tu Obchod Play s aplikacemi, oficiálně do telefonu nedostanete třeba Mapy Google, jejichž spolupráci vyžadují i spousty dalších aplikací (třeba různé taxiaplikace podle nich určují vaši polohu). Zapovězeno je modelu P40 Lite třeba i placení mobilem a mnoho dalšího.

Ano, Huawei má pro některé situace náhrady, ale zdaleka ne všechny fungují dokonale. Začít můžeme u samotného obchodu s aplikacemi App Gallery, který v telefonu najdeme. Ten sice funguje dobře, ale nabídka aplikací je jednoduše chabá. Stačí vzít třeba ony mapy. V aplikačním obchodě Huaweie není vlastně žádná z uživatelsky obecně oblíbených mapových aplikací: nenajdete tu nejen samozřejmě Mapy Google, ale nejsou tu ani Mapy.cz, Here či třeba exotičtější What3Words s nezvyklým slovním souřadnicovým systémem. Je tu jen navigace Sygic – no, alespoň něco.

Plusy a minusy Proč koupit? elegantní design

solidní fotoaparát

dobrá výdrž baterie

Proč nekoupit? chybí služby Googlu

vyšší cena (vzhledem k absenci Google služeb) Kdy? V prodeji Za kolik? 6 500 Kč

Totéž platí téměř pro každou oblast. Komunikační aplikace? Zapomeňte na WhatsApp, Facebook Messenger, Signal, Skype a tunu dalších. V oficiální nabídce jsou z těch známějších jen Viber a Telegram. Sociální sítě? Pokud jsou vaším denním chlebem TikTok a Snapchat pak budete spokojeni. Ale Facebook? Instragram? Twitter? YouTube? Twitch? Opět v obchodě chybí.

Ano, existuje cesta, jak některé tyto služby používat. Někdy přímo obchod odkazuje na webovou aplikaci v prohlížeči (Twitch, Facebook), většina nástrojů se dá do telefonu dohrát bokem. Ale u cenově dostupného smartphonu to jsou pro většinu uživatelů nepohodlné komplikace, mnozí to možná ani nezvládnou. A navíc to s sebou nese různá bezpečnostní rizika, která jsou zrovna pro cílovou skupinu ještě vyšší než u pokročilých uživatelů.

Takže je k ničemu?

Ne úplně. Věříme, že existuje skupina uživatelů, co oproštění od Googlu, který se pro mnohé stal Velkým bratrem, uvítají. Z ekosystému Huawei může být vlastně časem docela zajímavá alternativa, která může i rozproudit konkurenci. Jenže v současnosti je prostě ekosystém na začátku svého vývoje, je slabý a chybí mu spousta věcí, na které jsme zvyklí. Ano, pokročilejší uživatelé řadu těchto potíží zvládnou překonat a pak jim bez služeb Googlu může Huawei P40 Lite sloužit dobře, ale není to záležitost zdaleka pro každého.

Dobrá a jaký jinak je?

P40 Lite je solidní smartphone s příjemnou výbavou za rozumnou cenu. Za částku 6 499 korun tu zákazník dostane třeba dobrý hardwarový základ s výkonným procesorem Kirin 810 a 6 GB RAM, k tomu je tu bohatých 128 GB uživatelské paměti. Její rozšíření bude komplikovanější, i P40 Lite totiž používá vlastní paměťové karty Huawei NM Card. Výbava je i nadále moderní: je tu 6,4palcový displej s rozlišením 1 080 x 2 310 pixelů, hlavní fotoaparát se čtyřmi snímači, USB-C konektor i 3,5mm jack, čtečka otisků prstů je prakticky umístěna v bočním vypínacím tlačítku, baterie má slušnou kapacitu 4 200 mAh. Je to opravdu solidní balíček, který vyhoví i trochu náročnějším uživatelům.

Vadí vám na něm něco?

Kromě oné absence služeb Googlu vlastně ani moc ne. Po stránce výbavy telefonu skutečně nic zásadního nechybí, je tu i NFC, byť ho prostě pro platby mobilem nevyužijete. Ano, soupeři například umějí v dané cenové kategorii nabídnout i AMOLED displej a čtečku otisků prstů integrovanou v něm, ale to jsou spíše malichernosti než praktické nutnosti. Displej P40 Lite s malým průstřelem v levém horním rohu je příjemný a dobře čitelný za všech podmínek. Na IPS panel jsou tu i velmi dobré pozorovací úhly.

Líbí se vám?

Ano, Huawei P40 Lite je vcelku elegantní smartphone, v případě námi testovaného kusu je pak příjemným ozvláštněním neobvyklá zelená barva. Je sice výraznější, ale podle nás by mohla skutečně zaujmout, trochu odkazuje na barevné provedení staršího špičkového modelu Mate 20 Pro. Lesklé tělo telefonu se nicméně docela zapatlává.

P40 Lite docela dobře padne do ruky, rohy i hrany jsou výrazně zaoblené. Jediné, k čemu tak máme vlastně výhrady, je, že s designem špičkových modelů P40 toho má jen velmi málo společného – ale to, že je použití označení modelu střední třídy spíše marketingovým lákadlem než reálnou souvislostí, už u Lite modelů od Huaweie platí nějakou dobu.

Jak fotí?

Huawei P40 Lite dostal čtveřici fotoaparátů, mezi nimiž je největší hvězdou hlavní snímač s rozlišením 48 megapixelů. Ten dovede podávat velmi dobré výkony, a to i v noci: ale i přes světelnost optiky f/1,8 je třeba stabilnější scény a ideálně využití dobře funkčního nočního režimu. Pak jsou výsledky na danou kategorii velmi dobré. Telefon vytváří 12megapixelové snímky s dobrou úrovní detailů, zoom je tu jen digitální, ale díky onomu nadbytku pixelů je dvojnásobné přiblížení docela dobře použitelné.

Osmimegapixelový širokoúhlý foťák (f/2,4) vytváří trochu tmavší snímky, které se kvalitou s těmi z hlavního foťáku nemohou rovnat, ale za dobrého světla jsou opět dobře použitelné. Na noční focení s ním ovšem rovnou zapomeňte, navíc u něj nelze využít noční režim.

Další snímače už jsou vlastně jen do počtu: dvoumegapixelový makro foťák sice umí ostřit asi od dvou centimetrů, ale hlavní snímač zhruba od šesti, takže vzhledem k jeho převaze v oblasti rozlišení se vyplatí pořídit snímek pomocí něj a udělat si výřez. Nebo použít onen dobrý dvojnásobný zoom. Makro je tedy zbytečnost. Čtvrtým snímačem je pak dvoumegapixelový čip pro sbírání dat o hloubce ostrosti. Čelní selfie kamera má rozlišení 16 megapixelů a díky dobré světelnosti f/2,0 jsou snímky docela dobře prosvětlené.

Jaká je výdrž baterie?

Upřímně, vzhledem k našim běžným potřebám jsme Huawei P40 Lite v testu příliš netrápili, a tak byla výdrž skutečně dobrá. Ukazuje to, že pokud tento model zvolí méně nároční uživatelé, kteří nepotřebují spousty aplikací a využívají jen základní funkce a třeba fotoaparát, spotřeba moderních smartphonů je velmi nízká. Baterie s kapacitou 4 200 mAh nám při lehkém režimu provozu vystačila bez problémů na tři dny na jedno nabití, dva dny by měla určitě zvládnout i v silnějším zápřahu. Výhodou P40 Lite je i rychlé dobíjení, to funguje s výkonem 40 W a patřičná nabíječka nechybí v balení s telefonem.

Mám si ho pořídit?

Upřímně, v cenové kategorii kolem 6 500 korun je spousta velmi atraktivních smartphonů a v podstatě žádné jiné z nich nemají ústupek v podobě omezené dostupnosti aplikací a služeb. Takže i přes povedený foťák, hezký design a solidní výkon i výdrž baterie neexistuje moc důvodů, proč si P40 Lite pořizovat: konkurence umí podobné přednosti nabídnout také a bez dalších omezení. Ano, kdyby Huawei nasadil „dumpingovou“ cenu, tak o dva tisíce níže, bylo by to jiné.

Takto je P40 Lite jen vítanou alternativou pro ty, kteří nechtějí mít vůbec nic společného s ekosystémem Googlu. Telefon jim zaručí, že americký internetový gigant se o nich nemusí dozvědět vůbec nic.

Jaká je situace Huaweie, mimochodem ukazuje i to, že předchůdce, typ P30 Lite, si stále drží stejnou cenu jako novinka. A upřímně, výbava se tu zas tak dramaticky nezměnila, byť je P40 Lite výkonnější a trochu si tu polepšil foťák (rozlišení hlavního nicméně zůstává). P30 Lite však má všechny služby Googlu. Tradičně jsou alternativou v této cenové kategorii modely Xiaomi, Redmi Note 8T nebo Mi 9 Lite, sice mají starší Android 9 a nenabíjí se tak rychle, ale jinak jim nic nechybí a „devítka“ má OLED displej s integrovanou čtečkou.

Samsung Galaxy A50 nabídne za sedm tisíc korun třeba onen AMOLED displej se čtečkou otisků a celkově velmi vyváženou výbavu, a to za šest tisíc korun. Povedené Realme 5 Pro vyjde na pět a půl tisíce, Motorola G8 Plus nebo Nokia 6.2 na šest tisíc.