Huawei obejde restrikce. Představí rok starou novinku

Že americká administrativa zakázala americkým společnostem poskytovat produkty čínskému Huaweii, je v podstatě rok stará realita. Restrikce zahrnují i software, a tak nové modely od čínského mobilního giganta nemohou používat služby od amerického Googlu. Systém Android ano, ten je volně dostupný.



Novinky od Huaweie tak nemohou využívat služby, jako jsou například Google mapy, Gmail a hlavně obchod s aplikacemi Google Play. Čínský výrobce sice spustil vlastní obchod AppGallery a služby HMS, ale ty toho prozatím mnoho nenabídnou. Především nenabídnou ony klíčové služby Googlu.

Všechny nové modely značky jsou tak mimo domovskou Čínu, kde služby Googlu nefungují a tak nejsou potřeba, v podstatě neprodejné. Platí to prakticky pro všechny modely novější než loňská řada P30. Huawei se to samozřejmě snaží obejít a recykluje telefony, na které se restrikce nevztahují a které ještě dostaly certifikaci Googlu. Předvedl to už na modelu P30 Lite, který teď pod označením New Edition nabízí ve vylepšené podobě.

A nebude to výjimka. Na německých stránkách Huaweie se objevily informace o promo akci, kde je zmíněn model P30 Pro New Edition.

Ovšem má to háček. Aby mohl „nový“ smartphone používat služby Googlu, nemůže mít nový procesor. Takže model P30 Pro New Edition jistě bude mít už překonaný vlastní procesor Kirin 980 a ne nový Kirin 990. Jinak Huawei muže „novince“ přidat paměti, a to jak operační, tak uživatelské. Stejně lze vylepšit fotoaparát nebo upravit vzhled.

To vše asi nový model P30 Pro New Edition pravděpodobně dostane. Dozvíme se to podle stránek Huawei 15. května, kdy se „novinka“ začne akčně nabízet. Ale pouze do 4. června. Zatím není o Huawei P30 Pro New Edition po stránce výbavy známo nic. Ale model P30 Lite New Edition toho mimo více paměti nic jiného nepřinesl.