Huawei ztrácí přístup k Androidu. Bez něj budou jeho smartphony neprodejné

Zdroje agentury Reuters tvrdí, že americký internetový gigant Google se rozhodl pozastavit veškerou aktivní spolupráci s čínskou společností Huawei. To v podstatě znamená, že by měl Huawei přijít o možnost využívat operační systém Android v té podobě, ve které ho z jeho telefonů aktuálně známe a bez které by i v Evropě jeho smartphony byly k ničemu.

Toto radikální opatření má být nejnovějším důsledkem aktuální americko-čínské obchodní války. V uplynulých dnech Americké ministerstvo obchodu zařadilo čínskou společnost Huawei na černou listinu, což umožnil stav nouze vyhlášený prezidentem Trumpem. Bez povolení nesmí kupovat součástky od amerických společností. Původně to vypadalo, že se toto výrazné omezení bude týkat jen hardwaru, ovšem podle posledních informací se má týkat i softwaru. A to může být pro Huawei fatální.

Americká administrativa sice krátce po zařazení Huaweie na černou listinu dočasně povolila nákup součástek po dobu devadesáti dnů, jenže samostatné rozhodnutí Googlu přestat Huawei poskytovat některé své služby samozřejmě s takovým obdobím nesouvisí.

Proč měl Google k takovému řešení přistoupit, Reuters neuvádí. Je možné, že jednání Googlu je jen preventivní, jelikož stále není jasné, zda je i jeho software považován za „součástku“, na kterou bude Huawei potřebovat povolení. Na druhou stranu může Google aktuální situací využívat k další politicko-ekonomické hře.

Google samotný totiž v Číně prakticky nepůsobí, jeho služby tam jsou v podstatě zakázány. Firma se odmítla podvolit tamním pravidlům cenzury a dohledu nad internetem. Jenže z jejího operačního systému řada čínských firem nadále těží a byť jsou tyto společnosti i regulérními komerčními partnery Googlu, ti tradiční, kteří pochází z trhů, kde Google působí, z toho jistě nemají radost.

Co se stane s mým smartphonem Huawei? Pro zákazníka aktuální situace nic neznamená, kdo má telefon Huawei nebo si ho koupí, nic se s ním okamžitě nestane. Ale problém mohou mít budoucí telefony nebo updaty Androidu (včetně těch pravidelných bezpečnostních).

Náhlé odstřihnutí Huaweie coby výrobce mobilních telefonů od plného Androidu (systém samotný je open-source, ale Google služby a aplikace vyžadují licenci od Googlu), by mohlo být daleko dramatičtější, než odstřihnutí od hardwaru. To by totiž Huawei (alespoň u smartphonů), měl umět vyřešit. Má vlastní výrobní základnu a třeba procesory si už dávno vyrábí sám a ty mobilní patří na špičku. Větší problém tedy odstřižení od hardwaru znamená pro síťovou divizi, která nadále musí některé součásti nakupovat.

Podle agentury Reuters se Google rozhodl ukončit spolupráci s Huaweiem s okamžitou platností. To znamená, že vyjma základního jádra Androidu, které je volně přístupné pod licencí Open Source, nebude mít Huawei přístup k aktualizacím systému a ke všem přidaným službám. Těmito službami jsou třeba samotný obchod Google Play a následně také sada aplikací od Googlu.

Přitom právě mimo Čínu vlastně není myslitelné, že by smartphony bez služeb Googlu mohly u zákazníků uspět. Android se službami Googlu má ve světě drtivá většina smartphonů (výjimkou je právě Čína, kde je Android upravován tamními výrobci), jedinou alternativou je systém iOS od Applu, který je ale dostupný jen na telefonech americké firmy (mimochodem vyráběných jen v Číně).

Ostatní mobilní operační systémy z trhu v podstatě zmizely. Huawei tak vlastně nemá reálnou alternativu, jak na trzích, kde měl právě o podporu od Googlu přijít, fungovat. Mohl by sice vytvořit vlastní verzi Androidu (nebo i zcela vlastní systém), která by měla vlastní obchod s aplikacemi, jenže v Evropě a mnoha dalších částech světa by takový smartphone koupil málokdo.

Pokud se potvrdí, že Google přestal kvůli zařazení na černou listinu s Huaweiem spolupracovat, může to tedy pro čínského výrobce znamenat zásadní komplikace v jeho byznysu. V posledních letech Huawei raketově rostl a byl tak úspěšný, že v prodejích smartphonů předehnal Apple a stal se světovou dvojkou. Firma se navíc netajila tím, že chce zaútočit na první pozici Samsungu. Jenže teď může být vše jinak.

Huawei pro Reuters zatím situaci nijak nekomentoval, právníci firmy studují nařízení americké administrativy. Podle Reuters budou Google a Huawei o problému jednat.