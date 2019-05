Válečná premiéra top modelů Honoru. Horší termín si firma nemohla vybrat

Byl to pořádný šok, když v neděli večer zasadil Google tvrdou ránu čínskému Huaweii. Pomyslný políček dostala ovšem i jeho sesterská značka Honor, která se v tu chvíli chystala představit své nejnovější top modely série 20. Volba termínu se ukázala jako velice nešťastná, což jsme jakožto součást novinářské výpravy na londýnskou premiéru mohli sledovat v přímém přenosu.

Samozřejmě, že nás už v pondělí napadlo, jaké to bude mít následky právě pro Honor. Nicméně oficiálně vše vypadalo, jako by se nic nedělo. To vzápětí v oficiálním prohlášení potvrdila i společnost Huawei, podle ní je Honor 20 „z obliga“ a jeho představení tato situace neohrozí. Koneckonců bylo rozhodnutí logické vzhledem k tomu, že se akce měla v tu chvíli konat doslova pozítří a už bylo pozdě dělat nějaké výrazné změny. Novináři byli pozvaní, akce byla zařízena, mobily hotové.



Přesto jsme se měli na pozoru. První citelná rána na sebe nedala dlouho čekat a do naší e-mailové schránky dorazilo sdělení, že Honor ruší veškeré rozhovory se zástupci značky na londýnské akci. Tento krok byl pochopitelný, zcela jistě by se totiž nikdo neptal na nic jiného než na obchodní embargo.

Při cestě do Londýna pak přišel ještě větší šok. Dozvěděli jsme se, že Honor nebude kvůli vzniklé situaci oznamovat datum zahájení prodeje a ani cenu nových modelů. Z akce, kde už měl víceméně odstartovat prodej a telefony by se tedy začaly ihned testovat, se tak stal v podstatě výlet za prezentací informací, které na internet unikají už několik týdnů.



Dostupnost i cena bývají zpravidla klíčovými údaji, ke kterým se „únikáři“ ne vždy dostanou. Jsou tak mnohdy hlavním překvapením akce, na níž jsou novinky odhaleny.

Honor dělal, že se nic neděje. Současné dění přešel v tichosti

Tiskovou konferenci jsme sledovali s napětím. Čekali jsme, jestli se ředitel Honoru George Zhao, který celou londýnskou prezentaci vedl, k situaci nevyjádří. Dočkali jsme se pouze okleštěných informaci – bez konkrétního data dostupnosti a hlavně bez jakýchkoliv zmínek ohledně systému Android, uživatelského prostředí, bezpečnostních záplat a podobně. Jako by obchodní válka mezi USA a Čínou neexistovala.



Zhao se celou akci snažil zachovat nadšení pro odhalení novinek a vlastně je i v tomto duchu odhalil. Zároveň bylo očividné, že Honor strčil hlavu do písku a snažil se celou situaci v tichosti přejít. Alespoň odhalil evropské ceny novinek, což přeci jen trochu zmírnilo počáteční nejistotu. Jenže evropské ceny jsou z pohledu českého trhu jen orientační. Někdy jsou v Česku telefony dražší, což se v minulých letech stávalo právě u Honoru. Ale někdy jsou i výrazně výhodnější, jako letos u Huaweie P30.

Bývá ovšem pravidlem, že výrobce na takovýchto akcích poskytuje testovací vzorky na recenze. Honor to potvrdil i na pozvánce do Londýna. Z akce však odcházíme s prázdnýma rukama, telefony evidentně nejsou připravené na další samostatné testy. Opět v tom vidíme náznak, že se Honor obává o stav softwaru novinek.



Nad dostupností a cenou v Česku nicméně visí otazník. Zatím můžeme říci jen to, že se oba modely na náš trh podívají. Ovšem kdy a za kolik to bude, tak to je otázka, na kterou odpověď neznáme. Na konferenci zmíněné „available soon“ (dostupné brzy) působilo nepatřičným dojmem a měli jsme pocit, že původně mělo zaznít něco zcela odlišného.

Svým způsobem je nám Honoru líto, protože měl našlápnuto k představení další smartphonové pecky, která má velký potenciál. Místo toho výsledná situace působí poněkud prázdně. Ano, je tu zajímavý smartphone. Ne, nemůžeme si ho teď koupit a nevíme, kdy to bude možné. A bude kvůli obchodní válce vůbec ještě nějaký model Honoru prodejný v Evropě?