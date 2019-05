Honor představil v hodně nešťastnou chvíli mistra focení ve tmě

Zatímco se rozvíjí události ohledně odstřižení Huaweie a tedy i Honoru, který je dceřinou značkou, od operačního systému Android, byl představen jeden z klíčových modelů tohoto roku: Honor 20. Výrobce jej vcelku výjimečně představil globálně dříve než na domácím čínském trhu. Opět jde o telefon s výborným poměrem ceny a výkonu a navíc s lákadlem v podobě prvotřídně světelného fotoaparátu, který je jako stvořený pro noční fotografie.

„Dvacítkovou sérii“ odstartoval Honor už modelem 20 Lite. Tuto novinku testujeme a již jsme vám přinesli první dojmy (více v článku Honor zahušťuje trh, má levnější mobil se třemi fotoaparáty). Stejně jako byl loni klíčový model Honor 10, očekáváme podobný průběh i u Honoru 20 a jeho sourozence s přívlastkem Pro.

Vůbec první letošní novinkou je přítomnost vylepšené verze po vzoru top modelů značky Huawei (letos dvojice P30 a P30 Pro). Zákazníci si tak mohou vybrat, zda trochu ušetří a udělají pár kompromisů, nebo si koupí to nejlepší. A přesně po vzoru sesterského Huaweie je hlavní rozdíl v sestavě fotoaparátu: oba vrcholné honory mají na zádech hned čtyři snímače, ovšem Pro verze toho umí trochu víc.

Na úvod nicméně představme to, co mají obě novinky společné. V první řadě je to displej, který má u obou verzí nebývale shodnou úhlopříčku 6,26 palce a rozlišení 1 080 x 2 340 pixelů. V obou případech je přítomný průstřel displeje s předním fotoaparátem, displejovou čtečku otisků prstů byste hledali marně. Nachází se na boku telefonu v tlačítku probuzení displeje. Jediným rozdílem je zahnuté „3D“ sklo na bocích u verze Pro.

Shodný hardware, rozdílné baterie

Po designové stránce se oba telefony také příliš neliší: rámečky okolo displejů jsou tenké, boky obepíná kov a záda jsou pokryta sklem. Verze Pro má záda lehce zaoblená, kdežto běžná „dvacítka“ je má rovná. Honor 20 bude k dostání v černém, modrém a na vybraných trzích také v bílém provedení. V Česku se nicméně bílé varianty nedočkáme. U varianty Pro je na výběr jen mezi modrou nebo černou.

Shody pokračují i v hardwarové výbavě. Srdcem honorů je procesor Kirin 980, který jsme mohli vidět u loňského Huaweie Mate 20 Pro. Tento procesor už obsloužil čtyři generace různých top modelů (podzimní Mate, prosincový Honor View 20, březnové Huaweie P30/P30 Pro a nyní nové honory) a ve srovnání s konkurenty už po stránce výkonu trochu zaostává.

Na první výrazný rozdíl narážíme v případě operační paměti a uživatelského prostoru pro data. Každý model se bude prodávat v jediné paměťové variantě, mezi sebou se však budou lišit. Zatímco Honor 20 nabídne 6 GB operační paměti a 128 GB prostoru pro data, Honor 20 Pro navýší operační paměť na

8 GB a vnitřní úložiště na 256 GB. Smutnou zprávou je, že ani v jednom případě se nenašlo místo pro paměťovou kartu. Dvě SIM však podporovány jsou.



I v případě baterie je u Honoru 20 zjevný kompromis oproti verzi Pro. Zatímco ta je osazena 4 000mAh akumulátorem, běžná „dvacítka“ se spoléhá na

3 750mAh baterii. Pomocí rychlého 22,5W nabíjení Honor SuperCharge však oba telefony nabijete na padesát procent kapacity za třicet minut.

Honor si dále připravil i speciální prvky výbavy jako třeba funkci GPU Turbo směřovanou na hráče pro zlepšení výkonu ve hrách (výrobce šel tak daleko, že do telefonů už předinstalovává klient populární hry Fortnite) nebo vylepšenou zvukovou produkci systému Virtual 9.1 Surround Sound.

Honor 20 Pro má navíc ještě grafenový systém chlazení. Oba telefony disponují operačním systémem Android 9.0 s grafickou nadstavbou Magic UI 2.1.0. Nad osudem dalších systémových i bezpečnostních aktualizací však panuje velký otazník (viz článek Huawei ztrácí přístup k Androidu. Bez něj budou jeho smartphony neprodejné).

Hlavním lákadlem je fotoaparát

Teď k hlavnímu lákadlu dua nových honorů, kterým je samozřejmě fotoaparát. U Honoru 20 jde o poměrně solidní sestavu: základní snímač s čipem Sony IMX586 má rozlišení 48 MPix a světelnost f/1,8. Doplňuje jej širokoúhlý 16MPix senzor s úhlem záběru 117 stupňů a světelností f/2,2. Následují dva další 2MPix fotoaparáty, jeden pro lepší práci s hloubkou ostrosti, druhý pro speciální makro režim s ostřením na vzdálenost čtyř centimetrů.

Honor 20 Pro má ovšem výrazně lákavější sestavu. Základní 48MPix snímač má rekordní světelnost f/1,4 a navíc je podpořen optickou stabilizací obrazu. Širokoúhlý fotoaparát se shoduje s výše zmíněným u Honoru 20, stejně jako ten pro focení makro fotografií. Snímač pro práci s hloubkou ostrosti však nahrazuje telefoto senzor s trojnásobným optickým přiblížením, 8MPix rozlišením, světelností f/2,4 optickou stabilizací a možností pětinásobného hybridního zoomu a 30x digitálního přiblížení.



Fotoaparáty novinek se dále shodují možností pořizovat video až ve 4K rozlišení. Stejné je také rozlišení předního fotoaparátu s 32 MPix a světelností f/2,0. To je mimochodem parametr, který sdílí i s levnějším modelem Honor 20 Lite.

Evropská cena modelu Honor 20 je 499 euro, tedy v přepočtu zhruba 12 800 Kč. Příplatek za verzi Pro pak činí 100 eur, vyjde tedy na 599 euro (zhruba 15,5 tisíce korun). Bohužel jsme se ani na samotné akci, ani od českého zastoupení Honoru nedozvěděli dostupnost novinek. V tomto ohledu je načasování velice smolné a kvůli obchodní stopce mezi Huaweiem a USA byla do situace zavlečena i značka Honor. Osud novinek je tak zatím nejasný.