Huawei pod tlakem. Skončí nadobro s mobily? Otázky a odpovědi

Poslední týden přinesl pro Huawei smršť špatných zpráv. Nejprve americký prezident Donald Trump vyhlásil stav nouze, který umožnil zařazení společnosti Huawei na černou listinu, jež výrazně omezuje obchodní spolupráci Huaweie s americkými firmami. Zákaz nákupu součástek následně vyhlásilo americké ministerstvo obchodu.

Pak sice pro Huawei svitla naděje, protože by minimálně v následujících týdnech měl ze zákazu výjimku. Ovšem nedělní zpráva o tom, že Google (resp. jeho mateřská společnost Alphabet inc.) přestane poskytovat firmě přístup k aktualizacím a službám systému Android (obchod Play, mapy, YouTube, Gmail a další), znamená pro Huawei velký problém (a pozor, i pro značku Honor, která pod Huawei patří).

Navíc několik amerických firem oznámilo, že čínské firmě přestane dodávat součástky. Pro Huawei jsou tyto skutečnosti zásadní.

Bez spolupráce s Googlem se jeho smartphony stanou mimo Čínu neprodejné a bez součástek amerických firem bude mít zásadní problémy při výrobě hardwaru. Jaké jsou tedy jeho vyhlídky? Pokusíme se odpovědět v následujících bodech.

1 Proč právě Huawei?



Na jednu stranu tu jsou bezpečnostní rizika spojená s touto čínskou společností. Mluví se o nich dlouho, jasných důkazů je jen málo, či nejsou známé veřejnosti. Na druhou stranu je Huawei zcela jistě jednou z obětí aktuální americko-čínské obchodní války. Huawei je jednou z nejvýznamnějších čínských společností a značek, ve světě dost možná nejznámější. Žádné čínské auto, televize, pračka nejsou ve světě tak známé jako smartphony Huaweie. V tomto směru dává útok na Huawei smysl.

2 Proč se ozval Google, ač z původního zařazení na černou listinu jasně nevyplývalo, že se zákaz bude týkat i softwaru a uvedeny byly jen součástky?



Zde samozřejmě můžeme jen spekulovat. Ale je nutné zmínit, že Android od Googlu sice používají stovky milionů čínských smartphonů, ovšem Google z toho nic nemá. Jeho služby v Číně nefungují (Google se totiž odmítl podvolit tamním pravidlům cenzury a dohledu nad internetem), takže je výrobci logicky od Googlu nelicencují. Jiná je situace u telefonů pro export, kde je Huawei z čínských výrobců nejdůležitější. Můžeme tedy spekulovat, že pro Google je současná situace možností, jak z obchodní války může něco získat. Ale pozor, současně přijde Google o dost peněz, které na licenčních poplatcích u telefonů na export od Huaweie aktuálně má.

3 Jsou pro Huawei důležitější součástky, nebo software?



Hned po Googlu oznámilo několik amerických firem, že přestanou pro Huawei dodávat součástky. Patří mezi ně Intel, Qualcomm, Xilinx nebo firma Broadcom.

Pro Huawei jsou samozřejmě důležité i tyto součástky, ať už pro infrastrukturu, počítače (firma i v Česku prodává notebooky) nebo pro smartphony. Ale to vše by asi v nějakém horizontu dokázala nahradit. Třeba mobilní čipy si vyrábí Huawei sám a patří na špičku.

Ovšem Android by Huawei pravděpodobně nedokázal nahradit vůbec nebo by to bylo jen velmi nouzové řešení.

4 Proč je Android pro Huawei tak důležitý?



Aktuálně ve smartphonech prakticky existují jen dva operační systémy: Android a iOS. Druhý využívá výhradně Apple, jiným firmám licenci neposkytuje. Android pak používají všichni ostatní, pokusy s alternativními systémy dopadly vždy špatně. Dokonce i Microsoft se svými mobilními Windows pohořel a vývoj systému ukončil.

Huawei tak nemá alternativu. Respektive, na vlastním systému pracuje, dost možná je založený na open source části Androidu. Ale aby se z něj stala funkční alternativa, musel by do něj Huawei investovat neuvěřitelné peníze a stejně by to trvalo velmi dlouho. A možná by se to nepovedlo nikdy.

5 Je stejná situace v Číně a ve zbytku světa?



Není. Ani aktuální konec spolupráce s Googlem nebude mít na smartphony Huaweie pro čínský trh likvidační dopad. Zde Huawei, stejně jako všichni další čínští výrobci, používají jen základ Androidu, který je volně k použití, a další služby buď provozují sami, nebo využívají lokální platformy. A v tomto směru by se nemělo nic měnit. Ale zatím nejsou k dispozici detaily, situace se může pro Huawei i v tomto směru zkomplikovat.

Mimo Čínu je ovšem situace odlišná. Smartphony s Androidem bez přístupu ke službám Googlu jsou jen velmi omezeně použitelné. Huawei má sice i vlastní obchod s aplikacemi (takový má třeba i Samsung), ale výběr je velmi omezený, zákazníkům by to nestačilo. Huawei by pak musel nahradit i další služby. A především, Google už nebude dodávat telefonům Huawei aktualizace.

6 Co může Huawei udělat?



Huawei se musí domluvit. Problém je, že není jasné, co po něm americká administrativa chce. Podobný problém řešil přesně před rokem další čínský výrobce ZTE a po intervencích čínského prezidenta a splnění všech požadavků se mu podařilo kauzu ustát. Firmu to však stálo peníze, podíl na trhu a další ústupky. Navíc požadavky na ZTE byly jasné: zaplacení pokuty, personální změny. U firmy Huawei to jasné není.

Je možné, že do řešení se bude muset vložit čínská vláda, a že ústupky budou postavené na celé obchodní válce mezi USA a Čínou. Ovšem to je teď těžké hodnotit, veřejně nic známé není.

7 Mám telefon (tablet) Huawei nebo Honor, mám ho vyhodit?



Zcela jistě ne. Samotný Google uvedl, že současní uživatelé smartphonů Huawei budou mít nadále přístup k aplikačnímu portálu Play či dalším službám a budou mít i přístup k bezpečnostním aktualizacím. Ovšem jak dlouho, to už jasné není. Co už ani současní majitelé telefonů Huawei nedostanou, je aktualizace na nový systém. Třeba na Android 10, který by měl být k dispozici během léta. Za normálních okolností by ho mnoho modelů Huaweie a Honoru dostalo.

Pokud se kauza nevyřeší a telefony nebudou mít přístup k budoucím aktualizacím, tak to pro většinu současných zákazníků nebude mít zásadní dopad, telefony budou fungovat nadále.

8 Kupuji si telefon (tablet), mám se ještě koukat po značce Huawei nebo Honor?



Tady platí víceméně to samé, co uvádíme v předchozím bodu, proč ne. Sice není zatím zcela jasné, jak bude Google postupovat a jestli se ukončení spolupráce bude týkat až budoucích modelů Huaweie, nebo třeba ještě nezaktivovaných telefonů. Ale předpokládejme, že platí první varianta. Pak jedinou nevýhodou smartphonů Huawei a Honor bude absence možnosti aktualizace na novou verzi Androidu.

9 Co bude s budoucími modely Huaweie a Honoru?



Pokud se situace nevyřeší, tak je pravděpodobně výrobce ani neuvede. Bez služeb Googlu a aktualizací by z nich bylo neprodejné zboží.

Huawei sice může situaci vyřešit nějakým náhradním řešením, připraví vlastní systém, vytvoří své aplikace a podaří se mu dostat nějaké další na vlastní aplikační obchod, ale takový přístroj by byl prodejný jen obtížně. A to i přes výrazně nižší cenu, než kolik stojí konkurence.

Teoreticky se to může povést u levných přístrojů, ale drahé špičkové modely by pravděpodobně přestal prodávat.

10 Jaký bude mít celá kauza vliv na trh?



Pokud by se Huawei (a Honor) musel stáhnout z trhů mimo Čínu, tak se v podstatě nic zásadního nestane. Konkurence mezi výrobci smartphonů je velká, volné místo si zabere konkurence. Přesto to může ovlivnit vývoj smartphonů. Huawei je významný hráč a bez něj by mohl trh zpomalit.

V případě infrastruktury mohou být důsledky závažnější, Huawei je především v 5G jasným lídrem a bez něj by se implementace této technologie mohla výrazně zpozdit.