Služby od Googlu za příplatek a s dárkem. Huawei recykluje

Nové smartphony Huawei sice mohou používat volné dostupný systém Android, ale neobsahují aplikace od Googlu. Tedy Google mapy, YouTube a zejména obchod Google Play.

I když nové modely v Evropě Huawei bez Google služeb nabízí, zájem o ně není velký. Výrobce si je problému vědom, a tak dělá to, co mu restrikce umožňují. Nabídku obohacuje o recyklované starší modely, na které má licenci (telefony představené před květnem 2019 mohou stále mít služby Googlu, embargo platí jen pro novější modely). Dalším takovým je Huawei P30 Pro.

Letošní varianta dostala dovětek New Edition, kterým se pyšní i výrazně levnější příbuzný P30 Lite New Edition. Ten je v prodeji na českém trhu za

5 500 korun, naopak P30 Pro New Edition se podle informací redakce v Česku alespoň prozatím prodávat nebude. Huawei ho představil v Německu, zahájení prodeje je plánováno na 31. května.



V Německu zdánlivě jde o výhodnou nabídku. Nová edice stojí 745 eur (20 500 korun) a zdarma k ni zákazník dostane Bluetooth mini reproduktor CM-510 a bezdrátová sluchátka FreeBuds 3.

Přitom běžný (loňský) Huawei P30 Pro má v Německu oficiální cenu 700 eur (19 150 korun). Ovšem je tu další rozdíl, loňský model má paměť 128 GB, novinka dostane dvojnásobek. New Edition má úložiště 256 GB. Tolik alespoň ceny na stránkách Huaweie, v praxi lze loňský model sehnat levněji, což platí i pro český trh, kde telefon stojí 17 990 Kč (při menší operační paměti než má telefon v Německu).

Dárky v podobě sluchátek a reproduktoru mají dohromady hodnotu asi 4 300 korun (sluchátka 3 800, reproduktor 500 Kč). Takže nabídka je to zajímavá, ale jen pro německé zákazníky, kterým nevadí staré železo.

Po technické stránce se „novinka“ vůbec neliší od původního modelu. I design zůstal shodný. Vlastně jedna inovace tu je, a to nové stříbrné provedení. Nezbývá než dodat, že Huawei už dávno prodává nástupce P40, jenže tato řada nemá služby Googlu.