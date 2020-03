Nejlevnější Huawei P40 vyjde na 4 500 korun. V ceně je i chytrý náramek

Huawei začíná vypouštět do světa své nejlepší modely řady P40. Zatím jen ty, které na slavném jméně top modelů spíš jen parazitují, tedy notně odlehčené modely Lite. Ale tak to výrobce dělá už hodně dlouho a asi mu to funguje.

Hlavní hvězdy řady P40 se představí až koncem března. Akce by měla proběhnout v Paříži, jenže s ohledem na současnou koronavirovou situaci je docela pravděpodobné, že to nakonec může být jinde a jindy.

Předvoj v podobě modelů P40 Lite a jeho ekonomičtější varianty P40 Lite E se tou dobou už budou dávno prodávat. V nejbližších dnech (18. března) začne v Česku předprodej, který bude zajímavý tím, že zákazníci k oběma modelům dostanou chytrý náramek. K levnějšímu to bude Huawei Band 4 v ceně 1 000 korun, dražší model bude distribuován s náramkem Band 4 Pro, který stojí 1 900 korun. Což je s ohledem na ceny telefonů docela bohatý bonus.

Nejlevnější model P40 Lite E bude stát 4 499 Kč, luxusnější P40 Lite vyjde na 6 499 Kč. Výbava obou modelů je s ohledem na cenu velmi slušná, design je také povedený, jedinou chybou je absence služeb Google. To znamená, že zákazníci mohou stahovat aplikace z vlastního obchodu Huaweie AppGallery, tam však nenajdou populární aplikace jako YouTube, Facebook a některé další.

Právě testujeme, jak se s tím dá žít, s výsledkem vás brzy seznámíme. Omezení to bezesporu je a buď Huawei přesvědčí zákazníky, že s tím lze fungovat, nebo se podaří zázrak a na žádost samotného Googlu zruší americká administrativa v tomto směru embargo na Huawei.

Samotný hardware je povedený. Oba modely mají bezrámečkovou koncepci přední strany s průstřelem displeje v levém horním rohu panelu. Úhlopříčka panelu je v podstatě u obou stejná, levnější má 6,49 palce, dražší Lite 6,4 palce. Liší se rozlišení, éčko má jen HD+, dražší model FHD+ displej. S ohledem na cenu nepřekvapí, že ani jeden z telefonů nemá čtečku otisků v displeji. Levnější Lite E ji má vzadu, model Lite na boku ve vypínacím tlačítku.

Vzadu má levnější model trojitý foťák, dražší čtyři objektivy. Huawei P40 Lite E má sestavu: 48/8/2 Mpix, druhý model 48/8/2/2 Mpix. Rozdíl je v makro objektivu modelu P40 Lite. Jinak jsou papírové hodnoty stejné, jestli je to tak doopravdy, vyzkoušíme v testu. Dodejme, že vedle hlavního snímače s velkým rozlišením a světelností f/1.8 mají oba modely vzadu osmimegapixelový širokoúhlý objektiv a snímač hloubky ostrosti ToF. Vpředu je u obou šestnáctimegový foťák se světelností f/2.0.

Další rozdíly najdeme uvnitř telefonů. Dražší model pohání procesor Kirin 810 a doplňuje ho 6 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Levnější P40 Lite E má o třídu nižší procesor Kirin 710 a 4 GB operační a 64 GB uživatelské paměti. Energii v prvním případě dodává článek s kapacitou 4 200 mAh s podporou rychlého 40W nabíjení, v druhém je menší s kapacitou 4 000 mAh.

Cenový rozdíl mezi oběma modely tak dobře reflektuje rozdíl v hardwaru. Ale i základní P40 Lite E není špatně vybavený telefon. Jen překvapí, že má devítkový Android, dražší sourozenec už běží na Androidu 10.

Huawei P40 Lite se bude prodávat ve třech barevných variantách: černé, zelené a růžové. Všechny mají pro značku dnes tradiční barevný přechod krytu, především zelená varianta je zajímavá. Levnější model jde do prodeje jen ve dvou barevných verzích: zelenomodré a černé. A přestože je černá méně nápadná, tak je docela zajímavá, má totiž drobné duhové barevné přechody. Aspoň na produktových fotkách jí to sluší.