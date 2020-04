Konec slev, naopak přichází zdražování. První zvýšení cen už je tady

Naposled k podobné situaci došlo na jaře 2015, kdy Apple přes noc zdražil v Česku své produkty z důvodu intervencí České národní banky z konce roku 2013. Nyní je zřejmě důvodem razantní propad kurzu koruny vůči euru a dolaru. Ještě v únoru stálo jedno euro zhruba 25 korun, 2. dubna to je už 27,60 Kč. Dolar ještě na začátku března stál pod 22,50 Kč, o měsíc později najdete v kurzovním lístku hodnotu téměř 25,30 Kč.

Samsung na tuto změnu reagoval a upravil ceny svých nejvyšších modelů S20+, S20 Ultra, Z Flip a Fold. Zvýšení cen zhruba odpovídá poklesu kurzu koruny. Ceny pak vzrostou i u některých modelů nižší třídy, u dalších Samsung ceny ponechá na původní úrovni. Dražší je třeba letošní model A71, a to o tisícikorunu. Místo 11 990 vyjde na 12 990 Kč.

Zde je nutné dodat, že zvýšení cen často neprobíhá přímo u výrobce, ten účtuje obchodníkům v eurech nebo dolarech. Zdražení tak probíhá u obchodníků, kteří by jinak přišli o marži a nebo by dokonce prodávali se ztrátou.

To u drahých modelů jsou ceny vyšší výrazněji. Samsung S20+ zdražil o 2 tisíce korun na 27 990 Kč, Model S20 Ultra je dražší o 2 500 až 3 tisíce korun podle verze. Základní nyní vyjde na 37 490 Kč, varianta s 512 GB paměti nově stojí 42 990 Kč. Cena základního modelu řady S20 se však nemění.

O 3 tisíce je dražší i skládací véčko Z Flip, které nově vyjde na 41 990 Kč. A o 4 tisíce zdražil skládací model Fold, nově vyjde na 57 990 Kč.

Ceny však porostou napříč trhem. Třeba Huawei už na svém obchodu inzeruje model P40 Lite za 8 990 Kč a model P40 Lite E za 5 990 Kč, přitom prodejci je mají ještě za 4 490 a 6 490 Kč. To je zdražení o 1 500 a 2 500 korun. Ale je možné, že je to nějaká chyba, protože takové zdražení by pro tyto telefony znamenalo neprodejnost.