Jeden z nejdůležitějších letošních smartphonů se ukáže v Paříži

Richard Yu, šéf mobilní divize Huaweie, na závěr barcelonské tiskové konference prozradil datum a místo premiéry modelové řady P40. Konkrétně mluvil o jediném přístroji, ale je nanejvýš jisté, že představí víc modelů.

Premiéra proběhne za měsíc 26. března v Paříži. To je pro Huawei tradiční místo pro premiéru top modelů řady P. Představil tam loňskou kolekci P30 i předloňskou P20. Jenže tenkrát bylo značce ještě hej. Prodeje rostly raketovým tempem a Huawei se netajil ambicí předběhnout Samsung a stát se světovou jedničkou.

A s loňskou řadou P30 to vypadalo velmi nadějně. Jenže jen chvíli po premiéře přišel zásadní útok americké administrativy, která na Huawei uvalila obchodní embargo. Americké společnosti nemohou dodávat firmě své produkty, respektive problém je i s některými patenty. Aktuálně vypadá situace tak, že u hardwaru je Huawei soběstačný, nebo alespoň z velké části. Problémem je software. Firma nesmí používat služby Googlu, které jsou na světových trzích ve smartphonech nenahraditelné.

Paradoxem je, že třeba software Microsoftu firma používat smí, a tak výrazně akceleruje nabídku notebooků. Jenže klíčová je pro Huawei produkce smartphonů a tam má klid v podstatě jen na domácím trhu, kde služby Googlu důležité nejsou. Jinde je to však přesně opačně.

To se dotklo i barcelonské premiéry vylepšeného skládacího modelu Mate Xs. Začne se prodávat v Evropě, ale bez výše uvedeného balíčku služeb. P40 se to dotkne úplně stejně, což je samozřejmě škoda, protože to bude jeden z nejdůležitějších telefonů letošního roku. Sám šéf firmy v Barceloně zmínil, že P40 bude nejvýkonnější smartphone s 5G na trhu.

Modelová řada P40 by měla obsahovat tři modely, respektive čtyři, čtvrtou je varianta Lite, což je obvykle model střední třídy, který jen využívá jméno vrcholných modelů. Moc společného s nimi však nemá. Opravdové P40 mají být: P40, P40 Pro a P40 Premium. Budou se lišit výbavou a samozřejmě cenou, oboje bude v uvedené řadě vzestupné.

Základ by však měl být stejný a tím je podpora 5G, použitý čip Kirin 990, ultrarychlé wi-fi atd. Lišit se bude sestava fotoaparátů, přesto všechny tři modely dostanou teleobjektiv. Základní P40 bude mít trojnásobné přiblížení, verze Pro pětinásobné přiblížení a vrcholný model Premium periskopový objektiv s desetinásobným optickým přiblížením.

Už loňská řada P30 patřila mezi nejlepší fotomobily na trhu, můžeme tedy předpokládat, že novinky se budou snažit o stejné ocenění.