Špičkový smartphone stojí jako top iPhone, ale má zásadní nedostatek

Embargo ze strany americké administrativy pravděpodobně zhatilo Huaweii plány stát se světovou jedničkou mezi výrobci smartphonů. V Číně jsou americká embarga nepodstatná, takže tam se mobily Huaweie prodávají jako housky na krámě. Jenže ve zbytku světa je situace odlišná, přesto se čínský technologický gigant odmítl vzdát svých globálních ambicí.



Huawei recykluje své starší modely pod označením New Edition tak, aby stále mohly mít služby od Googlu. To je případ modelu P30 Pro New Edition, který se začíná prodávat prakticky v celé Evropě. V podstatě je to však rok starý model, na který se embargo nevztahuje. Už předtím to samé Huawei udělal s modelem P30 Lite.

Recyklací starších modelů Huawei obchází embargo na spolupráci s americkými společnostmi. To pro starší, už certifikované modely neplatí. Huawei ale v Evropě prodává i své modely bez služeb od Googlu. Ty asi nebudou příliš prodávané. Přesná čísla ale známa nejsou. Evropského zákazníka ovšem například stěží uspokojí omezený obchod s aplikacemi App Gallery namísto bezedného Google Play. Návod, jak do Huaweie bez služeb Googlu dostat alespoň nějaké důležité aplikace, najdete zde.

Sleva za omezené možnosti? Zapomeňte!

Čínský výrobce se však cítí silný v kramflecích a po modelu P40 Pro, dostupném i u nás, začne v Evropě prodávat ještě lepší model P40 Pro+. A u obou se rozhodně nepodbízí cenou, jak by se dalo čekat při absenci důležitých aplikací.

Model P40 Pro se v Česku prodává za nemalých 28 000 korun. Jenže proti novince je to ještě relativně dostupný přístroj. Huawei totiž nasadil na P40 Pro+ v předprodeji cenu 1 399 eur. To je v přepočtu zhruba 37 200 korun. Prodej začne 25. června, ale jen na vybraných trzích. Český mezi nimi zatím není.

S uvedenou cenou se novinka bude řadit mezi nejdražší telefony na trhu. Je to částka srovnatelná s nejdražšími iPhony, konkrétně odpovídá top iPhonu 11 Pro Max s pamětí 256 GB. Apple má dražší jen dvě varianty modelů 11 Pro s pamětí 512 GB. Zhruba stejnou cenu má i špičkový Samsung S20 Ultra 5G ve variantě 128 GB, dražší je z běžných modelů u Samsungu jen stejný telefon s větší pamětí 512 GB.

Hodně podobného s levnějším modelem

Oproti už prodávanému Huawei P40 Pro má verze Plus stejný design, rozměry i velkou část výbavy. Displej je stejný, tedy OLED s 90Hz překreslovací frekvencí. Stejně tak je tomu u procesoru Kirin 990 i operační paměti 8 GB. Model Plus ale má vnitřní paměť 512 GB místo 256 GB, kterými disponuje levnější P40 Pro. Oba čínské supersmartphony používají rozhraní EMUI 10.1 postavené na Androidu 10.

Baterie obou telefonů je rovněž shodná s kapacitou 4 200 mAh. Ovšem verze P40 Pro+ zvládá bezdrátové rychlonabíjení 40 W místo 27 W. Rozdílem je také absence podpory druhé elektronické eSIM u modelu, který se začíná prodávat. Ještě je tu rozdíl v hmotnosti – verze Plus má už dost vysokou hmotnost 226 gramů místo 209 gramů. To zejména proto, že model Plus má keramická záda. A to buď v černém, nebo v bílém provedení. Odolnost IP68 je zachována.

Parametry foťáku jsou impozantní

A konečně to hlavní, co dělá z modelu P40 Pro+ opravdu velmi zajímavý smartphone, je fotoaparát. Tedy hned soustava pěti hlavních fotoaparátů místo čtyř u modelu P40 Pro. A pokud v současnosti model P40 Pro vévodí žebříčku laboratoře DxO, tak vylepšený model pravděpodobně stěží někdo jen tak sesadí. Ale test zatím DxO neprovedlo.

Huawei P40 Pro+ má 10x optické přiblížení. Digitální je dokonce 100násobné. Běžný model P40 Pro má jen pětinásobné optické přiblížení. Místo 12megapixelovému telefotoaparátu už nabízeného modelu má varianta Plus osmimegapixelový fotoaparát s 10x optickým zoomem a clonou f/4.4 a k tomu ještě telefotoaparát s trojnásobným optickým přiblížením a světelností f/2.4.

Dva hlavní širokoúhlé a ultraširokoúhlé fotoaparáty mají oba čínské smartphony shodné: rozlišení 50 a 40 megapixelů s clonami f/1.8 a f/1.9. To vše doplňuje prostorový 3D fotoaparát. Videa lze nahrávat v 4K rozlišení a v kvalitě 60 snímků za sekundu. To mimochodem zvládá i přední 32megapixelová kamerka.