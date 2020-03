První dojmy: Huawei P40 Pro je víc foťák než smartphone

Čínský Huawei se učí žít ve světě bez služeb Googlu a definitivně se pustil do toho, aby totéž naučil i uživatele svých smartphonů. A jedním z hlavních nástrojů k tomu má být nová modelová řada P40, v čele s jejím „hrdinou“ P40 Pro. Ten sice stojí výbavou uprostřed celé řady špičkových typů, ale oproti modelu s plusem v názvu má jen minimum ústupků a bude dostupný skutečně globálně.

Právě Huawei P40 Pro jsme si již mohli vyzkoušet, a tak vám přinášíme naše první dojmy z tohoto smartphonu. A ty jsou skutečně perfektní, o to víc nás mrzí, že stále trvající čínsko-americká obchodní válka znamená, že ani telefony řady P40 nedostanou služby Googlu. Kdyby tu byly, už na první dojem si dovolíme tvrdit, že P40 Pro by byl opravdu tvrdým úderem konkurenci.

Ano, je to opět spíše evoluční než revoluční smartphone, ale posun je oproti loňským P30 skutečně hmatatelný (doslova) a P40 Pro působí velmi vyváženým dojmem. I když má několik superlativů ve výbavě, je z telefonu cítit, že se při jeho vývoji u Huawei soustředili hlavně na praktičnost a skutečnou využitelnost inovací. Dvakrát škoda Googlu, absence jeho služeb prostě P40 Pro u široké skupiny uživatelů v podstatě diskvalifikuje.

Úchvatný design

Přitom parádní je už samotný design. Upřímně, loňský typ P30 Pro nám trochu nesedl a i když stále nevíme proč, prostě na nás nepůsobil tak prémiově jako někteří konkurenti. To u P40 Pro se karta zcela obrací a bez diskuse je to ten nejluxusnější a nejelegantnější smartphone, jaký jsme zatím kdy měli v ruce. Stačilo přitom tak málo: Huawei totiž dosáhl téměř perfektní symetrie.

Aby bylo jasno: firma se chlubí tím, že u P40 Pro je displej zahnutý nejen do boků, ale i přes horní hranu. Je to trochu marketingové lákadlo, nahoře a dole se displej samotný nikam nezahýbá, lehce ohnuté je tu krycí sklo. Ale efekt to má obrovský. Nahoře i dole jsou minimální rámečky dané jen oním sklem. Oba jsou stejně tenké, nahoře dokonce rámeček nenarušuje ani reproduktor sluchátka, vrací se tak technická inovace v podobě sluchátka v displeji.

Právě takový malý detail, jako je symetrické provedení s opravdu minimálními rámečky, dělá z P40 Pro výjimečný kousek, který působí až nepřehlédnutelně. Dodejme, že i když má displej úhlopříčku 6,58 palce, vypadá P40 Pro docela kompaktně a díky svým kompletním zaobleným tvarům padne velmi dobře do ruky.

Jediné, co symetrii kazí, je dvojitý výřez v levém horním rohu. Podle nás je zbytečně velký a trochu ubírá na přehlednosti informací v notifikační liště, na druhou stranu má svůj důvod. Pokročilé 3D odemykání obličejem, které má být bezpečné a super-rychlé. To druhé můžeme potvrdit.

Rám těla je samozřejmě kovový, záda pak skleněná. V případě kousku, který jsme si mohli vyzkoušet, šlo o provedení v šedé barvě s matnou povrchovou úpravou, které opět podle nás vypadá skvěle. Záda telefonu se neupatlávají, matná šedá (nebo dokonce stříbrná) je neokoukaná barva, takže za nás další pochvala.

Ano, jsou to možná nedůležité drobnosti, ale díky nim celkově vypadá P40 Pro skvěle. Mnohým bude vadit obří sestava fotoaparátů ve výstupku, ale to je dnes trend a i tento výstupek nakonec Huawei zvládl o trochu decentněji než konkurenti. Navíc v balení s telefonem bude silikonové pouzdro, které výstupek skryje.

Foťák je absolutní vrchol

Výbava modelu P40 Pro je opravdu bohatá a jednoduše tento model patří k tomu nejlepšímu, co bude na trhu v následujících týdnech a měsících k dispozici. Na první pocit nám v ní nic nechybí, tedy, budeme se opakovat, kromě důležitých Google funkcí. Kvůli sankcím je potřeba u tohoto špičkového smartphonu zapomenout nejen na některé oblíbené aplikace, ale třeba i na služby jako placení mobilem.

Při prvotním zkoumání jsme se samozřejmě soustředili na fotoaparát, který opět dostal oproti loňsku řadu vylepšení a má se řadit na vrchol současné produkce. Jeho sestava se čtyřmi různými čočkami má skvělé vlastnosti jak pro fotografování, tak natáčení videa. Huawei si opět dal záležet na kvalitě nočních snímků a tentokrát se k důležitější roli posunul jak širokoúhlý foťák, tak zoom.

Naše první dojmy z fotoaparátu jsou opravdu skvělé. Schopnosti jsme zkoušeli jen krátce, ale zdá se, že půjde o skutečně všestranný a univerzální foťák bez větších slabin. Skvělé noční snímky by mělo být možné pořizovat i pomocí širokoúhlého fotoaparátu, který vypadá opravdu velmi nadějně. Hlavní foťák je excelentní a zoom se zdá být také velmi kvalitní. Huawei se tu nechlubí stonásobným přiblížením jako Samsung, nabízí uživateli „jen“ padesátinásobný digitální AI zoom, ale výsledky vypadají podle našich prvních dojmů lépe než u konkurence.

Foťák se také chlubí spoustou triků, které se musí často uživatelé naučit používat. Na druhou stranu běžné fungování a všestrannost foťáku jsou na takové úrovni, že uživatel často na další triky i zapomene.

Zdá se, že foťák novinky bude mít jednu nectnost společnou s konkurenčním Samsungem Galaxy S20 Ultra 5G. A tuto nectnost vlastně novinka dědí po loňském P30. Je jí práce s makro fotografií, optiky nového modelu ostří až na delší vzdálenost, takže pořídit snímek detailu nemusí být vždy jednoduché: na druhou stranu tu ostření funguje spolehlivěji a rychleji než u konkurenčního Samsungu. K detailnímu porovnání se teprve chystáme, nicméně P40 Pro se zdá být přeci jen trochu napřed.

Foťák je podle nás oprávněně velkým lákadlem modelu, který to však jinak bude mít extrémně těžké. Na papíře splňuje vše, co by si snad mohl nejnáročnější uživatel přát, jenže je tu ten jeden podstatný háček, za který vlastně přístroj sám ani jeho výrobce nemůže. Je to obrovská škoda a zároveň je to vůči P40 Pro nespravedlivé.