Byl by to ideální kompaktní smartphone, jenže nemůže být. Test Huaweie P40

I když to před nějakým časem vypadalo, že se kompaktní smartphony dočkají určité renesance, v tomto roce spíše výrobci ukazují, že tomu bude naopak. Třeba Samsung letos nepředstavil náhradu oblíbeného malého Galaxy S10e a zdá se, že i další kompaktní smartphony trochu narůstají.

V tomto ohledu tak lze dnes i Huawei P40 se 6,1palcovým displejem považovat za příjemně malý smartphone. Pravdou je, že s rozměry 148,9 x 71,1 x 8,5 mm to rozhodně není přerostlý kousek a že patří ve třídě nadupaných smartphonů k těm menším kouskům. Je na tom podobně, jako třeba základní Samsung Galaxy S20, je trochu větší než loňský Google Pixel 4, soupeřit může i s „nudlovitým“ Sony Xperia 5.

S cenou 20 tisíc korun je to na první pohled také plně konkurenceschopný kompaktní smartphone. Jenže jen na ten první pohled. Absence služeb Googlu znamená, že je to pro většinu uživatelů nevýhodná volba s omezenou funkčností a nabídkou aplikací. A i když existuje cesta, jak omezení Googlu (z většiny) obejít, ona snaha a nejistota se vlastně v případě P40 nevyplatí. Je to škoda, protože design, konstrukce, fotoaparát i většina dalších vlastností z něj jinak dělají velmi atraktivní kousek.

Jak je to s tím Googlem?

Pro Huawei a jeho nové modely platí už déle než rok nepříjemné omezení. Smartphony nemohou dostávat služby Googlu v podobě balíčku Google Mobile Services. Huawei tak u modelové řady P40, ale i dalších nových smartphonů, spoléhá jen na své vlastní Huawei Mobile Services. Ty, včetně obchodu s aplikacemi Huawei App Gallery, ale zatím nemají tak širokou nabídku služeb jako samotný Google v jeho Google Play.

Plusy a minusy Proč koupit? špičkový výkon

kompaktní rozměry

výborný fotoaparát

Proč nekoupit? absence služeb Googlu

horší odolnost vůči vodě a prachu

chybí bezdrátové dobíjení

nemá 3,5mm jack Kdy? V prodeji Za kolik? 19 990 Kč

Pokud se obejdete bez nástrojů, jako jsou Mapy Google a dalších aplikací, které se přímo na mapové podklady Googlu spoléhají (třeba různé taxi-aplikace), nepotřebujete stahovat spousty nástrojů z Google Play a neplatíte telefonem pomocí Google Pay, pak je možné, že se bez služeb Googlu dovedete obejít. Na druhou stranu, v takovém případě možná budete patřit k uživatelům, kteří nepotřebují drahý smartphone za 20 tisíc korun. S P40 se bez služeb Googlu dá žít, ale uživatelský komfort jednoduše není takový jako u většiny ostatních smartphonů s Androidem. Huawei se sice snaží a v rámci jeho sady HMS a obchodu App Gallery se objevují každým dnem nové oblíbené aplikace připravené fungovat s jeho platformou bez navázání na Google, ale i tak toho spousta chybí.

Existují návody, jak omezení obejít a většinu Google služeb a aplikací do telefonu dostat. Jenže ani tak nezprovozníte vše (třeba placení rozhodně ne), postup je relativně komplikovaný a celé to prostě u smartphonu za danou cenu nedává smysl. Ano, kdyby stál P40 třeba polovinu toho, co konkurence, pak by určitý diskomfort mohl být cenou vyvážen, jenže tak tomu není, takže je P40 bohužel jen volbou pro ty uživatele, kteří naopak cíleně vítají absenci Googlu, jež je některými vnímán jako „Velký Bratr“.

A je to dobrý smartphone?

Ano, velmi dobrý. Huawei P40 je špičkový model, který stojí jen stupínek pod nadupaným P40 Pro. Má jeho hardware, včetně moderního procesoru Kirin 990, podporu 5G sítí i Android 10, oproti většímu typu jsou tu jen drobné ústupky. Tím hlavním je velikost displeje, namísto 6,58 palce u P40 Pro tu máme kompaktní displej s úhlopříčkou 6,1 palce a tradičnějším rozlišením 2 340 x 1 080 pixelů.

Je to nadále povedený OLED panel s integrovanou čtečkou otisků prstů (umístěnou hezky výše, takže se nám s ní dobře pracuje), Huawei tu ovšem zvolil konzervativnější cestu bez zahnutí přes hrany. Vzhled je tak sice méně atraktivní, ale pro mnohé uživatele to bude praktičtější řešení než zahnutí displeje. Nemluvě o tom, že je méně náchylné na poškození.

Displej má i v případě P40 dvojitý průstřel v levém horním rohu, vedle kamery je tu sestava s ToF senzorem a infračerveným přísvitem pro bezpečnější odemykání obličejem. To funguje bleskově. Je trochu škoda, že má displej jen obvyklou obnovovací frekvenci 60 Hz, slušelo by mu alespoň 90 dražšího sourozence, ale bohužel. Funkce jako always-on či různé režimy probouzení displeje tu nechybí.

Co se nám na něm líbí?

Kombinace výkonu a kompaktního těla je opravdu velmi lákavá. Huawei P40 je navíc i po designové stránce povedený kousek, u kterého je na první pohled poznat, že to je prémiový smartphone. Díky mírně zaoblenému přechodu zad do boků padne P40 skvěle do ruky, perleťově bílá testovaná varianta z většiny úhlů docela dobře maskuje všudypřítomné otisky prstů a šmouhy.

Systém telefonu je výborně vyladěný a vše je rychlé a přístroj se nezadrhává, 8 GB RAM je dostatečná porce pro běh náročných aplikací. Huawei má své specifické uživatelské prostředí EMUI, které bylo v aktuální generaci výrazně vylepšeno, i tak ale nemusí vyhovovat všem, zejména z hlediska uspořádání některých položek v nastavení.

A co nelíbí?

Kromě absence služeb Googlu jsou to vlastně jen drobnosti. Je třeba škoda, že odolnost vůči vodě a prachu je tu jen dle specifikace IP53, tedy P40 není chráněn před pádem do vody, ale jen před stříkající vodou – tedy třeba deštěm. Telefon má sice slot na paměťové karty, ale jde o vlastní typ NM Card, který se hůře shání a je dražší než běžné microSD karty. Vnitřní paměť telefonu má v testované verzi kapacitu 128 GB, což je solidní porce, ale ne každému to musí stačit. P40 nemá 3,5mm jack pro sluchátka, to je ale čím dál obvyklejší ústupek špičkových smartphonů.

Někomu může vadit výrazný výstupek fotoaparátu, který znamená, že telefon nebude na stole ležet rovně a který má docela ostré hrany, takže může vadit i při manipulaci s přístrojem. V našem testovacím balení také nebylo obvyklé silikonové pouzdro, které by pomohlo výstupek schovat a celkově by P40 ochránilo.

Jaká je výdrž baterie?

V případě kompaktního smartphonu musíme převážně chválit. Baterie s kapacitou 3 800 mAh sice dnes není nic neobvyklého a mnoho smartphonů nabídne i více, ale mezi menšími modely jde o vcelku obvyklou hodnotu. Výdrž je vzhledem k vlastnímu hardwaru Huawei s moderním 7nm procesorem dobře vyladěná, jeden den na jedno nabití není absolutně problém a s trochou snahy se lze dostat na dva dny. Očekávat však více by bylo trochu naivní. Nabíjení probíhá pouze přes USB C konektor, a to s výkonem 22,5 W, bezdrátové dobíjení, a tím třeba i možnost dobíjet bezdrátově další zařízení, chybí. Ano, mnoho uživatelů bezdrátové dobíjení nepotřebuje, ale třeba pro dobíjení bezdrátových sluchátek, která jsou tu nutností, je reverzní dobíjení příjemná věc. Tady mají uživatelé smůlu.

Jak fotí?

Výtečně. Fotoaparát Huawei P40 sice nepatří na absolutní špičku, tam míří až P40 Pro, případně jeho varianta P40 Pro+, ale i tak jsou výkony výborné. Výsledky jsou za všech okolností skvělé a odstup od absolutně nejlepších fotomobilů pro většinu uživatelů zanedbatelný. A to především u hlavního fotoaparátu, který je shodný se špičkovým P40 Pro – má rozlišení 50 megapixelů a čip je typu RYYB. To znamená, že snímky mají hodně syté a docela teplé barevné podání, které je líbivé, ale nemusí vyhovovat zdaleka všem.

Režim fotografování s AI ještě tyto vlastnosti snímků umocňuje, takže kdo chce přirozeněji vypadající snímky, může ho vypnout nebo fotit i v režimu RAW, kde pak může barevnost detailně upravit později (to ale udělá málokdo). Snímky mají skvělé detaily a RYYB senzor pomáhá především vynikajícím výkonům v horším světle. Tady patří P40 k tomu nej na trhu, noční snímky jsou opravdu parádní a překonávají snad veškerou kompaktní konkurenci.

Hlavní snímač tu dále doplňuje další dvojice: 16megapixelový širokoúhlý foťák a osmimegapixelový s trojnásobným optickým přiblížením. Telefon nabízí i pětinásobný hybridní zoom a i tady je kvalita snímků překvapivě dobrá. Tyto snímače už mají senzor s obvyklou konstrukcí a tedy i přirozenější barevné podání. I tady se dá velmi dobře fotografovat v nočním režimu, Huawei na rozdíl od některých konkurenčních telefonů uživatele neomezuje a foťák mohou kdykoli využít naplno.

To platí i pro různé další kreativní hrátky. Kreativních režimů je tu celá řada, včetně třeba možnosti natáčet zpomalená a superzpomalená videa s frekvencí snímků až 960 za sekundu, a to ve Full HD rozlišení. 4K video zvládá P40 v obvyklých 30 snímcích za sekundu. Selfie foťák je 32megapixelový a infračervený senzor pomůže vylepšit noční selfie. Opět si foťák zaslouží chválu.

Mám si ho pořídit?

Upřímně, i přes veškerá pozitiva, která Huawei P40 vykazuje, to není smartphone pro každého. Absence služeb Googlu je natolik fatální problém, že je to přístroj jen pro několik málo uživatelů. Takže ne, nekupujte si ho, pokud opravdu nepotřebujete žít ve světě od Googlu odstřiženém. Huawei P40 stále stojí 19 990 korun, což je částka, která se zásadně od konkurence neliší.

Třeba kompaktnější Google Pixel 4 seženete za 18 990 korun, Samsung Galaxy S20 stojí v základní verzi 22 999 korun, ale s různými slevami, které Samsung tak často dává, jej seženete levněji: aktuálně třeba za 20 699 korun. Kompaktní Sony Xperia 5 bude mít sice podobně jako Pixel 4 menší výkon, ale cena 16 990 korun zní docela lákavě. Musíte ale skousnout trochu méně schopný foťák. Kdo oželí výkon, může sáhnout po loňském Huawei P30, který je díky službám Googlu přece jen univerzálnější, navíc vyjde na 13 tisíc korun. Mimochodem, loňský P30 Pro je jen o tisícovku dražší než aktuální P40.