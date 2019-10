Opět na špičce. Google Pixel 4 má nejlepší dvojitý fotoaparát

Nový Google Pixel 4 získal v testu organizace DxO Mark podle nejnovější metodiky 112 bodů, což je přesně o deset více, než kolik má v upravené metodice předchůdce Pixel 3. Tento posun stačí k tomu, aby se nový Pixel udržel mezi absolutní špičkou, která přitom v posledním roce výrazně zhoustla. Kromě Huawei, Samsungu a Applu se o nejvyšší příčky nově perou i značky Xiaomi, Honor či OnePlus, které ještě loni takříkajíc „neměly nárok“.

Pixelu 4 patří v žebříčku osmá příčka a je to nejvýše postavený fotomobil s „pouze“ duálním foťákem. Podobně byl loni

Pixel 3 společně s iPhonem XR nejlepším fotomobilem s jedinou čočkou foťáku.

Všichni výše postavení soupeři (a i řada těch v závěsu) mají nejméně tři čočky fotoaparátu a často k tomu také ToF senzor pro práci s hloubkou ostrosti. DxO Mark ostatně ve shrnutí testu jasně říká, že kdyby měly nové pixely ToF senzor a širokoúhlý foťák, který DxO nově v testu také hodnotí (a znamená bonus ke skóre), posunula by se novinka od Googlu o něco výše.

Pravda, na absolutní špičku v podobě Huawei Mate 30 Pro (121 bod) či Samsungu Galaxy Note 10+ 5G by to určitě nestačilo, ale i tak je celkově výkon Pixelu 4 úctyhodný. Obzvlášť když vezmeme v úvahu meziroční posun, v něm Google nepolevil. Rozdíl mezi loňským a letošním modelem je zmíněných 10 bodů, Huawei Mate 30 Pro si oproti svému loňskému předchůdci Mate 20 Pro polepšil o 9 bodů.

Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky 121 - Huawei Mate 30 Pro

117 – Samsung Galaxy Note 10+ 5G

116 – Huawei P30 Pro

116 – Samsung Galaxy S10 5G

114 – OnePlus 7 Pro

113 – Honor 20 Pro

113 – Samsung Galaxy S10+

112 – Google Pixel 4

112 – Huawei Mate 20 Pro

110 – Xiaomi Mi 9

106 – Apple iPhone XS Max

104 – Asus Zenfone 6

103 – HTC U12+

102 – Google Pixel 3

102 – Xiaomi Redmi K20 Pro

99 – Google Pixel 2

99 – LG G8 ThinQ

97 – Apple iPhone X

97 – Lenovo Z6 Pro

94 – Apple iPhone 8 Plus

94 – Sony Xperia 1

90 – General Mobile GM9 Pro

88 – Apple iPhone 7 Plus

85 – Nokia 9 PureView

85 – Samsung Galaxy A50

80 – Motorola Moto G7 Plus

68 – Apple iPhone 5s

Výraznější zlepšení zaznamenaly modely Samsungu, jeho loňské typy však neprošly testem podle nové metodiky, takže nelze posun jednoznačně zhodnotit. Bylo by to vždy více než 10 bodů. Samsung loni na konkurenci výrazněji ztrácel a musel pořádně zabrat, jinak by se do horních pater žebříčku nedostal. To Google byl s Pixelem v relativně lepší pozici, přesto se dá říci, že u letošního typu neusnul na vavřínech.

Za samotné fotografování si Pixel 4 vysloužil od DxO Mark 117 bodů, to je 14 bodů za špičkou v podobě Mate 30 Pro. Hlavní ztrátu nabírá Pixel 4 v oblastech textur, šumu, vad obrazu a bokeh efektu, na Mate 30 Pro nestačí ani u zoomu. Ten se však celkově dočkal výtečného hodnocení a překonává drtivou většinu smartphonů. Ukazuje se, že dvojnásobné optické přiblížení kombinované s kouzly inteligentního zoomu s využitím AI v případě Googlu funguje skvěle. Právě u zoomu se Pixel 4 meziročně zlepšil nejvíce.

K posunu došlo podle DxO Mark i u natáčení videa. Tady získal Pixel 4 101 bodů, o tři více než předchůdce, o bod více než Huawei Mate 30 Pro a společně se Samsungem Galaxy Note 10+ zatím nejvíce ze všech testovaných smartphonů. Za pozornost stojí, že tohoto výsledku dosáhl Google Pixel 4 s rozlišením videa 1080p a nikoli 4K, jak je dnes obvyklejší. DxO Mark totiž testuje natáčení v základním nastavení a řada soupeřů má z výroby nastaveno právě 4K.

Google Pixel 4 je tedy opět špičkovým fotomobilem. Jedinou otázkou zůstává, jak si povede v porovnání s novými iPhony. Jejich test zatím organizace DxO Mark nezveřejnila, i když byly modely iPhone 11 představeny téměř o měsíc dříve než nové smartphony od Googlu.