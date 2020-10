Druhá generace smolaře bez Googlu. Huawei Mate 40 Pro má fantastický foťák

Modely Mate od Huawei patří tradičně k tomu nejlepšímu, co na trhu najdeme. Od loňska to ovšem bohužel platí jen pro hardwarovou stránku věci, u softwaru musí případní zájemci o většinu modelů Huawei překousnout zásadní ústupky: kvůli americkým sankcím nemůže Huawei dávat do svých telefonů běžné služby Googlu, na které jsme v našich končinách zvyklí.

Firma se to snaží řešit, přišla s vlastním obchodem s aplikacemi AppGallery a přinesla celou řadu technických řešení, která mají její modely přiblížit možnostem běžných smartphonů. Novinka Mate 40 Pro je v tomto ohledu prvním zástupcem druhé generace takto omezených smartphonů a je to na něm hodně vidět: oproti loňskému Mate 30 Pro, který o služby Googlu přišel v podstatě na poslední chvíli a oproti Huawei P40 Pro, který už byl v té době ve vývoji tak daleko, že na zásadní změny už bylo pozdě, se tady mohli vývojáři dobře připravit. A je to vidět, Huawei Mate 40 Pro, který máme v redakci již k dispozici, na nás působí dospělejším dojmem než jeho starší a podobně hendikepovaní sourozenci.

To však neznamená, že by vše bylo bezproblémové, základní potíž v podobě absence oblíbených služeb nebo třeba fakt, že s telefonem za více než 30 000 korun nelze používat oblíbené platby mobilem GooglePay, zůstávají. Kdo ekosystém Googlu nepotřebuje, bude ovšem spokojen. Takových uživatelů je však podle nás stále relativně málo a Mate 40 Pro s vysokou cenou je vůči konkurenci absencí služeb znevýhodněn.

Hardwarová špička

Po stránce hardwaru je to samozřejmě špičkový smartphone se vším všudy. Modely Mate již tradičně přichází s novou generací procesoru Huawei Kirin, tentokrát je to Kirin 9000 vyráběný 5nm technologií a jde o první procesor s vestavěným 5G modemem přímo v těle čipu. Konfigurace telefonu, která bude u nás dostupná, bude mít 8 GB RAM paměti a 256 GB vnitřní paměti, v Číně bude k mání i verze s až 12 GB RAM.

I základní provedení by ovšem mělo mít výkonu na rozdávání, na druhou stranu u Huaweie bude čím dál důležitější roli hrát odladění telefonu a softwaru, na které je teď vlastně zcela sám. Z tohoto důvodu má například Huawei Mate 40 Pro starší Android 10 namísto nového Androidu 11, což je trochu škoda. A výkonu má Mate 40 Pro opravdu spousty, na druhou stranu v benchmarku AnTuTu nepůsobí zdaleka tak přesvědčivě jako jeho starší sourozenci řady Mate.

Naměřili jsme mu skóre přes 535 000 bodů, což je sice hodně, ale odpovídá to spíše modelům s procesorem Snapdragon 865 z počátku letošního roku než aktuální špičce se Snapdragonem 865+, která sahá po hranici 600 000 bodů.

Pikantní je, že jsme loňskému Mate 30 Pro, tehdy ještě s čínským firmwarem, naměřili výkon přes 560 000 bodů, s produkční verzí softwaru, se kterou Mate 30 Pro mířil u nás do prodeje, jsme pak zaznamenali asi 480 000 bodů. Nárůst výkonu u Kirinu 9000 je tak oproti loňskému modelu asi o 10 %, když porovnáme odpovídající varianty. Navíc se nám zdá, že se zahříváním Kirin trochu ztrácí dech. Ne, že by to bylo v praxi vidět, ale benchmark pokles výkonu ukáže.

Designová evoluce

Po stránce designu vychází Mate 40 Pro z loňského modelu, který byl jedním z prvních smartphonů s displejem zahnutým do boků téměř do pravého úhlu. Tato vlastnost tu zůstává, stejně jako základní koncept designu: zahnutí displeje i nahoře a dole, jak to má Huawei P40 Pro, se tu nekoná a P40 Pro tak přeci jen nadále působí trochu prémiovějším dojmem.

U Mate 40 Pro došlo oproti loňsku přeci jen k různým vylepšením. Úhlopříčka displeje narostla na 6,76 palce, malinko kvůli tomu ovšem narostly rozměry (162,9 x 75,5 x 9,1 mm). Displej už nemá v horní části uprostřed výrazný výřez, namísto toho je tu dvojitý průstřel v levém horním rohu. I ten je na dnešní poměry relativně masivní, je to dáno přítomností kamery, senzoru pro vnímání prostoru a senzoru na snímání gest. Displej má nově trochu nezvyklé rozlišení 2 772 x 1 344 pixelů a je tu obnovovací frekvence 90 Hz (dotyk zaznamenává displej s frekvencí 240 Hz). To klade samozřejmě nároky na výkon procesoru, proto možná není mezigenerační skok tak výrazný.

Designové změny najdeme i na zadní straně telefonu: tady je opět kruhové uspořádání fotoaparátů, jen se středem v barvě zadního krytu. Ten dostal nové provedení evokující zamrzlé sklo. Barva telefonu je stříbrná, ale podle úhlu dopadu paprsků světla se tu rozehrává různobarevná hra odlesků, vypadá to opravdu skvěle a celkový dojem je mnohem lepší než loňský extrémně upatlaný Mate 30 Pro s jeho až absurdně lesklými zády.

Za pozornost stojí jedna designová změna v bočním rámu. Loňský Mate 30 Pro tu měl jen vypínací tlačítko, tlačítka pro regulaci hlasitosti byla jen virtuální právě v zahnutí displeje. Tentokrát se vrací tlačítka hardwarová, radikální novinka se, zdá se, neujala. Co se výbavy týče, je na špičku vcelku obvyklá: je tu 256 GB vnitřní paměti (plus slot na karty NM Card od Huawei), nechybí NFC, baterie má kapacitu 4 400 mAh a dobíjení funguje výkonem až 66 W (nabíječka s tímto výkonem je v balení. Bezdrátové dobíjení zvládá výkon až 50 W. Konektor je typu USB-C, sluchátkový jack chybí. Zmiňme i odolnost vůči vodě a prachu podle IP68.

Propracovaný fotoaparát

Velmi dobrý dojem máme z fotoaparátu novinky. Na první pohled také nepředstavuje kdovíjak zásadní posun, nicméně detaily jeho fungování jsou dotaženy zase o kousek dál než u předchůdců. Hlavní snímač má rozlišení 50 megapixelů a optiku se světelnosti f/1.9, nechybí mu optická stabilizace obrazu. Širokoúhlý snímač má rozlišení 20 megapixelů a je zároveň speciálně navržen tak, aby byl ideální pro natáčení videa. Skvělá je tu světelnost f/1.8.

Pak je tu dvanáctimegapixelový čip s periskopickým objektivem s pětinásobným přiblížením. Optika má světelnost f/3.4 a opět nechybí stabilizace obrazu. Telefon zvládá kromě pětinásobného přiblížení i desetinásobný hybridní zoom, v praxi je i tato hodnota docela dobře použitelná. Poslední „do party“ je čip vylepšení laserového ostření.

Sestava hardwarově odpovídá té u Huawei P40 Pro, na první pohled se nic nezměnilo. Ale pokrok je přeci jen v praxi znát, zejména u zoomu. Ten totiž dobře funguje i z blízka. Zatímco u P40 Pro ostří optika až od vzdálenosti zhruba jednoho a půl metru, tady je to mnohem lepší a zoom umí zaostřit na vzdálenost si 15 centimetrů, hlavní snímač ostří asi od pěti centimetrů. To je výrazný pokrok, který usnadňuje makro fotografii (a Mate 40 Pro tak nepotřebuje makro snímač).

Softwarová snaha

Ještě se vraťme k softwaru telefonu. Absenci služeb Googlu se snaží Huawei vykompenzovat některými aplikacemi třetích stran nebo vlastními řešeními. V telefonu je například předinstalována aplikace Mapy.cz, před softwarovým updatem po vybalení telefonu v něm byla i vlastní mapová aplikace od Huawei, ale ta po aktualizaci zmizela.

Předinstalovaných aplikací je tu dost a z mnoha žánrů, Huawei se tedy uživatelům snaží ukázat, že v jeho App Gallery je dostupná poměrně široká paleta aplikací. Jenže pořád to není ono, bohužel.

Novinka se začne na našem trhu prodávat 11. listopadu a to za cenu

33 999 korun. Dostupná bude v online shopu Huawei nebo v jeho značkových prodejnách (pokud budou moci být otevřeny). Zákazníci získají k telefonu kupon na 3 000 korun a také bezdrátová sluchátka FreeBuds, která v balení nejsou (tam jsou klasická USB-C sluchátka). V balení s telefonem také najdeme silikonové pouzdro.