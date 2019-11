Opouští tradiční kompaktní cestu. Test Sony Xperia 5

Tradiční japonská značka mobilních telefonů zvolila u smartphonů aktuální generace trochu netradiční přístup. Displeje u nich totiž protáhla více, než je obvyklé, mají poměr stran 21:9. Obejdou se bez výřezů a dalších výstřelků a Sony si tím rozhodně získalo pozornost: když už nic jiného, jsou jeho smartphony v současné produkci opravdu originální a vystupují z řady.

Jedním z takových modelů je i Xperia 5, což je vlastně Xperia 1 jen s trochu menším displejem. Kromě velikosti a rozlišení displeje je přitom mezi těmito modely minimum rozdílů, což na první pohled dělá Xperii 5 ideální volbou pro ty, kteří nechtějí přerostlý smartphone.

Jenže upřímně, výška 158 milimetrů, která je třeba jen o čtyři milimetry menší než u Samsungu Galaxy Note 10+ s obřím 6,8palcovým displejem, asi nebude pro milovníky kompaktních kousků kdovíjakým ideálem. Tradiční modely Compact, naposledy tedy Sony Xperia XZ2 Compact, navíc také vynikaly lákavým poměrem výkon/cena. I to ovšem u novinky padá.

Xperia 5 je tedy velká a drahá?

Záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na to díváte. Pokud hledáte náhradu za loňskou Xperii XZ2 Compact či jiné sony tradiční kompaktní řady, pak se nejspíš opravdu připravte na zklamání. Zatímco XZ2 Compact startovala na částce 15 500 korun a dnes ji lze samozřejmě pořídit výrazně levněji, tak novinka nasadila cenu na úroveň 19 990 korun, což je „jen“ tři tisíce pod větším typem Xperia 1.

Plusy a minusy Proč koupit? úzké tělo padne dobře do ruky

výborná výbava

výtečný displej

solidní výdrž baterie

Proč nekoupit? ovládání chce trochu zvyku

vyšší cena

podprůměrný foťák Kdy? V prodeji Za kolik? 19 990 Kč

Ano, je to dáno v podstatě tím, že se telefony liší výbavou jen minimálně, takže Sony si nechce kazit prodeje většího modelu, ale pro tradiční uživatele menších top modelů značky je to zklamání. Co se rozměrů týče, ty jsou konkrétně 158 x 68 x 8,2 mm, displej má úhlopříčku 6,1 palce. Větší typ Xperia 1 má míry 167 x 72 x 8,2 mm při úhlopříčce 6,5 palce. Oproti poslednímu z opravdových kompaktů narostla novinka hlavně do výšky, rozměry typu XZ2 Compact jsou 135 x 65 x 12,1 mm. Brutální nárůst výšky o téměř 2,5 centimetru opravdu nebude vyhovovat všem.

Na druhou stranu se můžeme na Xperii 5 podívat jako na zmenšenou a kompaktnější Xperii 1 – a pro ty, kdo jednoduše chtějí trochu menší top model, může být toto řešení naprosto ideální.

Jak padne do ruky?

Držení v ruce nové rozměry nevadí. Tělo je hezky úzké a tenké, takže jej lze snadno rukou obejmout a telefon se v ruce drží docela dobře. Ale pozor, lesklé tělo má trochu tendenci klouzat. A to už může být v kombinaci s výškou trochu potíž, protože vyšší telefon se může z ruky trochu převážit. Dlouhé tělo také nemusí být příjemné při nošení v kapse.

Malinko nás při držení v ruce štvala i tlačítka na pravém boku. To vypínací je totiž přesně v místě, kam padnou prsty při mnohém typu úchopu, totéž platí pro čtečku otisků prstů a překáží i tlačítko fotoaparátu. Tlačítka sice mají pevný stisk, takže většinou nehrozí, že je zmáčknete omylem, ale vadit prostě mohou – prstům může být jejich přítomnost nepříjemná. Opět si musíme postěžovat, že Sony rozdělilo vypínací tlačítko a čtečku, ta přitom bývala u některých starších modelů integrována právě v tlačítku. Dvojité řešení není podle nás moc praktické, i když naopak čtečka na boku je podle nás ideální nápad.

Čím se ještě liší od Xperie 1?

Je toho skutečně málo. Kromě rozměrů a úhlopříčky displeje (6,1 vs. 6,5 palce u Xperie 1) je nižší i jeho rozlišení: 1 080 x 2 520 pixelů nicméně stále zaručuje výbornou jemnost 449 pixelů na palec, takže si není nač stěžovat. Displej je typu OLED a jeho obraz je opravdu výtečný.

Mírnou odlišnost najdeme v designu: na zádech se sestava fotoaparátů posunula do levého horního rohu, čímž přišlo toto sony o krásný symetrický design a vydává se cestou podobnosti se záplavou především čínských řešení. Na druhou stranu je Xperia 5 díky svým minimalistickým a poměrně hranatým linkám a jedinečným proporcím i tak vcelku rozpoznatelná. Mimochodem, testujeme černé barevné provedení, které je podle nás trochu nudné, byť dovádí onen minimalismus k dokonalosti. Červená, modrá i šedá verze, které jsou v Česku k dispozici, ale budou atraktivnější volbou.

Ostatní výbava je stejná?

Ano, v podstatě ano. Nechybí tu drobnosti jako odolnost vůči vodě a prachu (IP68), dual-SIM řešení s hybridním slotem, jsou tu stereo reproduktory a zůstává i špičkové řešení dynamických vibrací. To je velmi příjemné třeba už při zpětné vazbě při psaní na virtuální klávesnici na telefonu, celkově působí vibrace telefonu kultivovaněji a přesněji. Je tu trojitý foťák i čelní osmimegapixelový snímač, stejně jako větší sourozenec i novinka postrádá bezdrátové dobíjení.

Škoda je podle nás také to, že Xperia 5 má stále Android 9.0. Ze softwarových vychytávek tu opět najdeme takzvaný Boční snímač, což je funkce, která dvojitým poklepáním na boční okraj displeje spustí menu se zkratkami k oblíbeným aplikacím a funkcím. Jen to chce hodně tréninku, aby funkce fungovala spolehlivě, trochu zvykat jsme si mimochodem museli i na citlivost čtečky na boku.

Jak fotí?

Můžeme s klidem říci, že stejně jako Xperia 1. Sestava fotoaparátu je zcela shodná, najdeme tu tedy trojici čoček s hlavním, širokoúhlým a zoom záběrem. Zoom je dvojnásobný, rozlišení všech snímačů je 12 megapixelů a hlavní a teleobjektiv mají optickou stabilizaci obrazu. Světelnost je f/1,6 u hlavní optiky, zbývající mají f/2,4. Snímky z Xperie 5 jsou díky této sestavě vcelku solidní, ale je znát, že na absolutní špičku trochu ztrácí.

Není to podle nás ovšem tak „strašné“, jako by napovídalo skóre 91 bod v testu DxO Mark – toto hodnocení získala Xperia 1, ale vzhledem ke shodné technice ho můžeme vztáhnout i na model Xperia 5. Opět platí, že Xperia 5 ztrácí hlavně při focení v noci a horších světelných podmínkách, rychle tu nastupuje šum a chybí detaily, snímky jsou oproti konkurenci i trochu tmavé, ale někdy zase vlastně působí realističtějším a přirozenějším dojmem.

Jaká je výdrž baterie?

Tentokrát i dokonce lepší než u modelu Xperia 1. Zatímco tu jsme řadili do prostého průměru, tak model Xperia 5 můžeme posunout do lehkého nadprůměru. A to navzdory tomu, že kapacita baterie se zmenšila na 3 140 mAh. Jenže v absolutních číslech je to pokles pouze o 190 mAh, což je z hlediska kapacity téměř zanedbatelné. Na druhou stranu pokles rozlišení displeje znamená, že se procesor Snapdragon 855 a další hardware (6 GB RAM, grafika Adreno 640) tolik nenadřou s vykreslováním obrazu, takže je telefon ve výsledku úspornější. Perný den tak Xperia 5 zvládne s větším přehledem než typ 1 a ani prodloužený víkend bez nabíjení nemusí být tentokrát úplnou utopií, pokud se uživatel uskromní.

Mám si ji pořídit?

Xperia 5 je velmi specifický smartphone pro specifické publikum. Bohužel podle nás ovšem zklame tradiční klienty modelů Compact japonské značky. Ale coby samostatný kousek nám byla Xperia 5 o trochu příjemnější než model Xperia 1. Do ruky padne lépe, přitom displej je stále hodně veliký. Výdrž baterie je lepší, cena nižší – v tomto ohledu není podle nás co řešit, brali bychom „pětku“ spíš než „jedničku“.

Srovnání s konkurencí je opět velmi těžké. Takové „nudle“ jako Sony nikdo jiný nemá, těšit se snad můžeme jen na novou Motorolu Razr, jenže ta bude neskutečně drahá. I když je pravda, že 19 990 korun v případě Xperie 5 také není nízká cena. Kdo hledá kompaktnější smartphone, pochodí v tomto případě lépe třeba u Samsungu, jehož Galaxy S10e má klasicky střižený 5,8palcový displej a vzhledem ke slevovým akcím se dá pořídit už za velmi lákavých 13 590 korun. Honor 20 Pro se stejnou výškou jako xperia (ale širším tělem) má 6,26palcový displej, špičkovou výbavu, mnohem lepší foťák a stojí přitom necelých 13 tisíc korun. V této konkurenci to nebude mít Xperia 5 vůbec lehké.