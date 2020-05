Koronavirus poslal prodeje smartphonů na historické minimum

Prodeje smartphonů byly v prvním letošním čtvrtletí historicky nejnižší, alespoň to vychází z analýz společnosti Strategy Analytics. Loni se v prvním čtvrtletí prodalo 330,4 milionu smartphonů, letos to bylo jen 274,8 milionu. Pro porovnání, víc smartphonů než letos se za první kvartál prodalo už v roce 2014, v předchozích letech se uváděly obvykle čísla za celý segment mobilů včetně obyčejných. Pak to také bylo více než letos, čistě smartphonů se však prodalo méně. Ale také situace na trhu byla jiná.

Na vině je samozřejmě celosvětová pandemie nemoci covid-19. Z analýz lze vyčíst i problémy světové jedničky Samsungu. Na tu se dotahuje Huawei, a to i přes to, že čínský gigant prodává své chytré telefony v drtivé většině pouze na domácím trhu.

Samsungu se propadly prodeje o 19 procent. Zůstává sice s 58,3 miliony prodaných smartphonů světovou jedničkou, ale loni ve stejném období prodal 71,8 milionu chytrých telefonů. Je to nejhorší čtvrtletní prodejní výsledek Samsungu v rámci smartphonů.

Dotahuje se tak na něj restrikcemi postiženy čínský Huawei. Tomu sice spadly prodeje také o značných 18 procent, ale Samsungu se přiblížil. Huawei prodal 48,5 milionu smartphonů, tedy jen o 10 milionů méně než Samsung. Loni Huawei v prvním kvartálu prodal 59,1 milionu smartphonů a rozdíl oproti Samsungu tak byl větší.

Přitom Huawei aktuálně prodává své smartphony v masovém měřítku jen na domácím trhu. Díky restrikcím vlády Spojených států nemůže používat některé výrobky a služby amerických firem. Smartphony Huawei mají sice volně dostupný systém Android, ovšem bez služeb od Googlu. I přes marketingovou kampaň jsou pro většinu uživatelů mimo Čínu smartphony Huawei obtížně použitelné.

Prodeje smartphonů 1Q/2020 podle Strategy Analytics v milionech kusů Výrobce 1Q/2019 1Q/2020 Rozdíl Samsung 71,8 58,3 -19 % Huawei 59,1 48,5 -18 % Apple 43,1 39,2 -9 % Xiaomi 27,5 27,5 0 % Oppo 25,4 22,6 -11 % Ostatní 103,5 78,7 -24 % Celkem 330,4 274,8 - 17 %

Čínský trh je ovšem největší na světě a pro Huawei je to v podstatě záchrana. I když na úkor ostatních tamních značek, které se naopak pokouší obsadit uvolněné pozice Huaweie v zahraničí.

Samsung měl smůlu v načasování představení a zahájení prodeje top řady S20. Sice to stihl před zavedením restriktivních opatření ve většině světa, ale na prodeje to má zcela jistě vliv. Navíc je Samsung pod tlakem cenově mnohem agresivnějších čínských značek.

Podíl výrobců na světovém trhu 1Q/2020 podle Strategy Analytics Výrobce 1Q/2019 1Q/2020 Samsung 21,7 % 21,2 % Huawei 17,9 % 17,6 % Apple 13 % 14,3 % Xiaomi 8,3 % 10 % Oppo 7,7 % 8,2 % Ostatní 31,3 % 28,6 % Celkem 100 % 100 %

Relativně dobře si vede v současné situaci Apple. Tomu se propadly prodeje „jen“ o devět procent. To je lepší výsledek, než se očekával. Loni v prvním čtvrtletí Apple prodal 43,1 milionu iPhonů, letos 39,2 milionu. iPhony jsou přitom velmi drahé. Obstojné prodeje jsou v současné koronavirové krizi překvapivé.

A Applu se zvěstují ještě lepší výsledky. Nedávno uvedl nový model SE, který by měl prodeje amerického výrobce ještě zvýšit. I když to není reakce na koronavirovou krizi, jelikož o novém modelu SE se mluví již od poloviny loňského roku. V kontextu Applu je to levný model, což se v celosvětové krizi jistě bude hodit.

Absolutním vítězem v současné situaci je čínské Xiaomi. Tomu se prodeje podle Strategy Analytics nijak nepropadly, zůstalo na nule, což je výhra. Letos prodalo stejně jako loni. Xiaomi se zaměřilo na rostoucí obří indický trh, jelikož z domácí Číny ho vyhnal Huawei.

To dalšímu čínskému výrobci Oppo (z koncernu BBK Electronics) se už tolik nedaří. Prodeje se mu propadly o 11 procent. Firma se sice snaží vstoupit na řadu evropských trhů se špičkovými smartphony, ale opouští trh ve Spojených státech. Koncern BBK Electronics naopak začal do Spojených států výrazně protlačovat značku OnePlus, kterou má zase omezit na evropských trzích. A značka Realme pro změnu slaví úspěchy v Indii.

Všichni ostatní výrobci prodali v prvním letošním kvartálu 78,7 milionu smartphonů. Loni to ve stejném období bylo 103,5 milionu chytrých telefonů. Nepřebernému množství značek se tak celkově propadly prodeje o 24 procent a uvolňuji místo dominantním výrobcům.