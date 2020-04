Poslední se službami Google, další nebudou. Recenze Huawei P Smart Pro

Americké sankce, kvůli kterým nemohou smartphony Huawei dostávat (mimo jiné) služby Googlu, sice platí od 16. května loňského roku, ale na portfoliu výrobce v Evropě se začaly projevovat až později – telefony bez služeb Googlu sem začal výrobce uvádět až koncem roku. Prvním, kdo to „schytal“, byla modelová řada Mate 30. Některé modely ovšem Huawei vůbec do Evropy neuvedl. Na druhou stranu ještě v prosinci představil Huawei model, který na evropský trh zamířil a služby Googlu má.

Je to právě testovaný typ P Smart Pro. Finta je v tom, že přístroj byl certifikován dříve, než sankce začaly platit, a Huawei v tomto ohledu těží ze záplavy různých modelů pro různé trhy pod svou značkou i značkou Honor. Hardwarově je totiž P Smart Pro velmi podobný třeba modelům Honor 9X a 9 Pro, které mají jen jiný procesor a na trhu v Číně se dostaly v červenci.

U Huawei jsou mu zase podobné modely P Smart Z a Y9 Prime (2019) z května loňského roku, které mají jen méně paměti a změny v sestavě foťáků, nebo pozdější modely Enjoy 10 Plus a Y9S, co mají další drobné odlišnosti. Ukazuje to, že modely střední třídy výrobci často nejspíš připravují s velkým předstihem a pohromadě v mnoha variacích, takže Huawei stihl certifikace ještě před sankcemi a pak měl po zbytek roku co uvádět. A také jsou možná v certifikacích určité benevolentní kličky, jak uvést jen minimálně pozměněný přístroj s certifikací některého ze starších modelů.

Plusy a mínusy Proč koupit? povedený design

dobré ovládání

má služby Google

dobrý výkon

Proč nekoupit? jen průměrný foťák

chybí NFC

výsuvná čelní kamera není pro každého Kdy? V prodeji Za kolik? 7 999 Kč

Každopádně je Huawei P Smart Pro klasickým zástupcem střední třídy, který se může plně postavit konkurenci ve své kategorii. Cena osm tisíc korun odpovídá jeho schopnostem a přístroj míří mezi velmi nabitou konkurenci, kde to nemusí mít lehké. Ale na druhou stranu má určitá lákadla, kterými dovede zákazníky přesvědčit.

Jaká lákadla?

Huawei P Smart Pro láká uživatele především na svůj minimalistický a přitom zároveň docela výrazný design. Překvapí tím, že jeho veliký displej s úhlopříčkou 6,59 palce nemá žádný výřez ani průstřel, což z čelní strany dělá opravdu elegantní a minimalistickou plochu bez jakéhokoli rušivého prvku. Symetrie tu není dokonalá, pod displejem je trochu větší rámeček než nad ním, ale vypadá to opravdu dobře. Selfie kamera se pak ukrývá nahoře v malé výsuvné části: pro odemykání obličejem to není ideální, takže ho P Smart Pro ani nenabízí.

Namísto toho si musí uživatelé vystačit se čtečkou otisků prstů umístěnou na boku ve vypínacím tlačítku: ano, není to tak technicky zajímavé jako čtečka v displeji, ale podle nás je to praktičtější řešení pro široké publikum a pro mnohé tedy plus. Čtečka funguje výtečně. Ještě se vrátíme ke vzhledu: elegantní tvary těla s hliníkovým rámem jsou tu kombinovány i se zajímavým barevným provedením skleněných zad. Huawei tu využívá přechod z bledě modré do fialové, přičemž barvy jsou takové plné a pastelové, což je v aktuální produkci relativně neobvyklé a vypadá to dobře. Kdo nechce tuto výraznou verzi, může zvolit konzervativní černé provedení. Huawei k telefonu dodává v balení i silikonové průhledné pouzdro.

Samotný displej je typu IPS, což je v dané třídě stále docela standard, byť AMOLED panely už umí konkurenti sem tam nabídnout. Displej je ale opravdu velký a není mu v zásadě co vytýkat. Huawei také láká na trojitou sestavu fotoaparátů, ale tady je to trochu marketingový tah.

Copak, nefotí dobře?

V rámci třídy je foťák spíše průměrný, takže zásadní důvod ke kritice tu není. Spíš se ale zdá, že hardwarová sestava slibuje trochu víc, než co pak splní: hlavní snímač má solidních 48 megapixelů a může používat pixebinning, k tomu je tu širokoúhlý snímač s osmi megapixely a dvoumegapixelový čip pro hloubku ostrosti. Za dobrého světla potěší oba fotoaparáty (hlavní a širokoúhlý) vcelku dobrým barevným podáním a solidním zvládnutím kontrastů. Je škoda, že HDR režim je potřeba aktivovat ručně, automatické HDR by foťáku slušelo a snímkům by ještě prospělo.

Hodně rychle se ale kvalita ztrácí s ubývajícím světlem, v tomto ohledu už P Smart Pro za soupeři docela zaostává, i když je pravda, že v této třídě nelze čekat hvězdné výkony, kterými by mohly smartphony šlapat na paty těm nejlepším (i když třeba Google Pixel 3a to umí). V noci je širokoúhlý foťák na nic, z toho hlavního lze u statických scén něco získat za použití nočního režimu.

Výsuvná selfie kamera má rozlišení šestnáct megapixelů a umí pořizovat vcelku solidní snímky, na druhou stranu zásadně nevybočuje z možností smartphonů v této třídě.

Má ještě nějaké nedostatky?

Asi nic zásadního, co by budilo dramatickou pozornost. Huawei P Smart Pro je typickým zástupcem střední třídy bez velkých kompromisů. IPS displej samozřejmě znamená, že kromě čtečky v něm chybí i always-on zobrazení, pro notifikace je tak nutné přístroj probudit: jde to třeba zvednutím ze stolu, ale nikoli třeba poklepáním na displej. Co se nám ovšem opravdu nelíbí, je absence NFC, která je v této třídě poměrně neobvyklá. Většina soupeřů tuto funkci má a placení mobilem ve střední třídě je samozřejmostí. Pokud ho ale nepotřebujete, nemusí vás to příliš trápit.

A co tu funguje dobře?

P Smart Pro má například dost uživatelské paměti a solidní hardware. Vnitřní paměť má kapacitu 128 GB a k tomu ji lze rozšířit kartami microSD. Karta může zabrat místo v duálním slotu na SIM, takže se musí uživatel rozhodnout, zda chce dvě SIM, nebo SIM a víc paměti. Telefon používá operační systém Android 9 s grafickou nadstavbou EMUI, kterou ze smarptohnů Huawei už dobře známe.

Pro ovládání lze zvolit třeba gesta nebo konzervativní metodu s lištou, zrovna tak dává Huawei uživatelům na výběr z hlediska uspořádání aplikací buď po domovské obrazovce, nebo v menu s aplikacemi. To vše pohání procesor Kirin 710F a 6 GB RAM, takže má telefon dostatek výkonu pro většinu běžných situací. Dodejme ještě, že telefonu nechybí 3,5mm jack pro sluchátka.

Jaká je výdrž baterie?

I ta je docela průměrná: kapacita baterie je 4 000 mAh, což běžně stačí na solidní výdrž pro jeden náročný den a k tomu kus dalšího, nebo dva dny výdrže při relativně klidnějším provozu. Smartphony s vysouvací kamerou často u výdrže trpí při odemykání obličejem, ale to tady nehrozí, vysouvací kamera k odemykání neslouží a tak „žere“ energii jen v případě, že patříte k selfie maniakům. My mezi ně nepatříme, takže nám kamera moc energie neubírala.

Co se nabíjení týče, není tu nic speciálního. Je tu konektor USB-C, dobíjení funguje výkonem 10 W, takže nic extra rychlého. Zrovna tak tu není ani bezdrátové dobíjení.

Mám si ho pořídit?

Huawei P Smart Pro je poměrně solidní smartphone střední třídy, který uživatelům nabídne zajímavý vzhled a relativně neobvyklé řešení s výsuvnou selfie kamerou. Líbí se nám jeho velký displej a praktická čtečka otisků prstů na boku, vyloženě nás ale štve absence NFC. Upřímně, ve střední třídě najdeme o trochu všestrannější kousky. Třeba takové Realme X2 za 8 200 korun je vyvážený smartphone s AMOLED displejem, čtečkou v něm a trochu lepším čtverným foťákem.

I u koncernu Huawei lze pořídit zajímavější kousky: hodně povedený Honor 20 s vyšším výkonem a mnohem lepším fotoaparátem je k mání za devět tisíc. Ke konkurenci patří i různé smartphony Xiaomi (třeba Redmi Note 8 Pro), loňský Samsung Galaxy A70, nebo Nokia 7.2 s čistým Androidem a garantovanými aktualizacemi.

Voleb je skutečně celá řada, tato kategorie patří k nejnabitějším. Huawei P Smart Pro má své nepochybné klady, ale i nedostatky: pokud vám chyby nevadí, může to být velmi příjemný společník.