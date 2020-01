Daň za výrobu v Číně. Koronavirus ohrožuje i trh se smartphony

Velkoměsto Wu-chan a okolní provincie jsou prakticky uzavřené, platí zde přísná karanténa. Wu-chan je významná průmyslová aglomerace, kde se také vyrábí mobily. Velkou továrnu má přímo ve městě Lenovo, vyrábí v ní i motoroly (naši reportáž z této továrny si můžete připomenout zde: Tady se vyrábějí smartphony. V desetimilionovém „zapadákově“).

A právě Motorola nyní opět odložila zahájení prodeje reinkarnovaného razru, tedy vlastního skládacího smartphonu (více o Motorole Razr čtěte zde: Tak to se Motorole opravdu povedlo. Vyzkoušeli jsme nový Razr). Učinila tak již podruhé. Původně to bylo údajně kvůli vysoké poptávce, kdy by firma nedokázala uspokojit neočekávaně vysoký zájem z řad uživatelů (více viz Prokletí ohebných trvá, Motorola odkládá Razr. Ale důvod je zvláštní). A ačkoli se nyní spekuluje už spíše o technických problémech, může aktuální odložení zahájení prodeje souviset právě s epidemií koronaviru. Není nicméně jisté, že Motorola skládací razr kompletuje právě v továrně ve Wu-chanu.

V ohrožení jsou ovšem i další firmy, které zde produkují některé součástky. Jenže zdaleka nejde jen o Wu-chan, kvůli epidemii koronaviru se v Číně prodloužily novoroční svátky a je otázkou, jestli se tamní průmysl po víkendu vrátí do standardního provozu. Zatím to vypadá, že spíš nikoliv.

A to může mít vliv na dodávky smartphonů na trhy po celém světě. V Číně se vyrábí smartphony v podstatě všech značek. S jedinou výjimkou, tou je Samsung. Ten veškerou výrobu loni převedl mimo Čínu, převážně do Vietnamu. Jenže zcela jistě odebírá některé komponenty od čínských výrobců. Což postihne všechny značky – v Číně se vyrábí vše, od displejů přes procesory až po kryty a obaly.

Omezené množství přístrojů některých společností se produkuje i mimo Čínu, například v Malajsii nebo Indii. Ovšem iPhony jsou zatím v drtivé většině vyráběné v čínských továrnách dodavatelů Applu. A zmiňované Lenovo, jehož továrna ve Wu-chanu je nyní paralyzovaná, má výhodu v tom, že část produkce pochází z jeho továrny v Brazílii.

Ohrožení produkce chytrých telefonů

Pokud by problémy s koronavirem přetrvávaly delší dobu, může to produkci smartphonů ohrozit. U modelů, které se vyrábí delší dobu, budou mít producenti určité skladové zásoby, ale nikoliv velké. Výroba na sklad je dávno minulostí, vyrábí se podle aktuální poptávky. Výrobní linky jsou obvykle předimenzované, a pokud není potřeba, běží jen na půl nebo čtvrt plynu. Nákazu koronavirem asi nikdo nepředpokládal, natož to, co se aktuálně v Číně děje.

Největší dopad může mít epidemie na nové modely smartphonů. Nejvíce novinek přichází právě na jaře. Přestože je výrobci představí až koncem února na barcelonském veletrhu MWC či na samostatných akcích v průběhu března, výroba často začíná s měsíčním předstihem. A novinek má být hodně, připomeňme nové samsungy řady S, véčko Z Flip, nové huaweie řady P, chystají se levné iPhony, nové xiaomi, sony a další přístroje. A u mnoha z nich hrozí, že se začátek prodeje protáhne, protože nebudou vyrobené, nebo jich nebude dostatek.

Samsung má výhodu, že má továrny mimo Čínu, ale i v jeho případě může být problém u některých komponentů. Apple bude levné modely montovat v Číně, jejich výroba by měla být zahájena začátkem února, a Huawei jinde než ve své domovině nevyrábí.

Aktualizace: doplněna informace o opětovném odložení zahájení prodeje skládací Motoroly Razr