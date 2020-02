Apple kvůli viru zavřel v Číně obchody. Výrobci opozdí dodávky mobilů

O tom, že epidemie koronaviru v Číně může mít dopad na představování nových modelů i na dodávky přístrojů, jsme vás již informovali minulý týden (více viz Daň za výrobu v Číně. Koronavirus ohrožuje i trh se smartphony). Že je to obava oprávněná, dokazuje analytická společnost Strategy Analytics, která informuje, že očekává snížení celoročních dodávek přístrojů na trh o dvě procenta.

To se nezdá jako zásadní číslo, představuje to zhruba 30 milionů přístrojů. Jenže i takto malý dopad může mít vliv na dynamiku celého trhu. Ten v posledních letech mírně klesal, a právě letos se očekávalo, že by konečně mohl začít mírně růst (více viz Prodeje smartphonů zase začnou růst. Lidé budou chtít modely s 5G). Ovšem teď to vypadá v lepším případě na stagnaci.

Strategy Analytics uvádí, že ještě výraznější dopad bude mít epidemie koronaviru na dodávky čínských výrobců, které se mohou snížit celoročně až o pět procent.

Na epidemii reaguje i Apple, který zavřel všechny své kamenné prodejny v Číně, a to až do 9. února. Tedy zatím, další postup bude záležet na aktuální situaci, která se však zatím pozitivně nevyvíjí. Apple v Číně nadále prodává jen online.

Největší problémy mají logicky tamní značky. Nicméně s ohledem na dodavatelský řetězec, kdy se většina součástek vyrábí v Číně, mohou dopadnout problémy s epidemií koronaviru i na firmy, které mají výrobní závody mimo ni. Už teď výrobci ruší některé akce, třeba lokální premiéry nových modelů, respektive je přesouvají na internet. Huawei posunul svou vývojářskou konferenci, zatím na konec března.

Pokud se situace rychle nevyřeší, bude mít epidemie vliv i na nadcházející hlavní mobilní akci roku, kterou je veletrh MWC v Barceloně. Ta se uskuteční poslední týden v únoru, a pokud se něco nezmění, tak je dost pravděpodobné, že návštěvníci z Číny se do Barcelony nedostanou. Letecké spojení mezi Evropou a Čínou je totiž prakticky zastavené.

Zůstává jen omezené množství linek, u kterých dopravci i tak různé spoje ruší. Je tedy možné, že na veletrhu MWC bude plno stánků prázdných – buď bude chybět obsluha, nebo produkty.